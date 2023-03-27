Dağılan 6+1'li koalisyonu İstanbul sermayesi ve bir medya kuruluşunun patronu mu topladı? Meral Akşener, 6+1'li koalisyonu yeniden mi dağıtacak?
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyaset hareketlendi... Terör örgütü PKK, Kandil'den koalisyonu 'yolunuz açık' mesajları verirken siyasi kolu HDP de 'aday çıkarmayacağız' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıktı. HDP'nin kararı sonrası İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu 'milliyetçi' tabanın gazını almak için "Bize pusu kuruldu" şeklinde bir çıkış yapıp masayı bombardımana tutsa da istifa etmedi.
Kulislerde Akşener koalisyonu yeniden dağıtacak iddiası ortaya atılsa da Turgay Ciner yönetimindeki Habertürk'ün masanın ayakta kalması için elinden geleni yaptığı konuşuluyor...
Gelin koalisyonun dağılma sürecine ve Habertürk'ün rolüne biraz daha yakından bakalım...
ÖNCE KALKTI SONRA OTURDU
Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin yuvarlak masa etrafında toplanarak kurduğu 6'lı koalisyon büyük kavgalar ve pazarlıklara girişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden bir araya geldi.
Ancak masa toplanmadan önce Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Ankara'da Marriot Otel'de pazarlığa oturduğu biliniyor...
KOALİSYONUN ADAY KILIÇDAROĞLU OLDU
Oteldeki pazarlıklar sonrası oturulan koalisyon masasının son toplantısında aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyuruldu.
MERAL AKŞENER'İ MASAYA KİM OTURTTU?
Akşener'in masadan kalkmasının ardından Akşener'e özellikle CHP'ye yakın isimler ve medya üzerinden büyük baskı kuruldu.
3 günlük baskı sonrası Akşener masaya döndü. Akşener'in masaya dönüşüyle FETÖ firarisi Burak Çopur, sosyal medya hesabından "Masaya baskıyı biz kurduk. İYİ Parti ve HDP'nın arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz." açıklamasını yapsa da Akşener'in İstanbul sermayesi ve bir medya kuruluşunun patronu ile masaya oturduğu iddiası gündeme geldi.
İSTANBUL SERMAYESİ VE MEDYA PATRONU...
Bu konuyu Sabah Yazarı Mehmet Barlas köşesine taşıdı. 7'li koalisyon masasının Akşener tarafıdan tekrar dağıtılabileceğine dikkat çeken Barlas Akşener'in daha önceki kalkışının ardından yaptığı görüşmelere dikkat çekti.
Barlas şunları yazdı;
"7'li koalisyon masasında sular durulmadı. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu her gün CHP ve HDP yönetimini topa tutuyor. Meral Akşener'den ses çıkmaması bu açıklamaların danışıklı olduğu iddialarını güçlendiriyor.
3 Mart'ta tarihi bir konuşma yaparak masayı dağıtan Akşener, bir daha geri dönmemek için çok ağır sözler söylemişti. Sonrasında İstanbul sermayesi ve bir medya kuruluşunun patronu devreye girerek masa tekrar bir araya getirildi. Daha doğrusu dayatıldı. Ama kulislerde konuşulanlar, bizlere gelen duyumlar Akşener'in son gelişmelerden memnun olmadığı yönünde. Dahası, Akşener'e yakın çevreler masanın her an yeniden devrilebileceğini söylüyor.
Masada HDP etkisi arttıkça İyi Parti'nin oyları da hızla düşüyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 7'ye kadar gerilediği de ortada. Masada artık DP lideri Gültekin Uysal kadar değeri kalmayan Meral Akşener'in fazla bir çıkış yolu yok. Bakalım ülkücü damarı mı galip gelecek yoksa Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu ile kol kola seçim çalışması mı yapacak..!?"
O İSİM TURGAY CİNER Mİ?
Barlas'ın işaret ettiği o isim Ciner Medya Grubu'nun sahibi Tugay Ciner mi?
Öyle ki 6+1'li koalisyonun medya üssüne dönen Habertürk Akşener'in kalkışının ardından masanın toplarlanması için elinde geleni yapmış ve özellikle depremin ardından iktidarı hedef alan yayınlarına hız vermişti... Habertürk sunucusu Kübra Par aynı gün, "Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.