İSTANBUL SERMAYESİ VE MEDYA PATRONU...

Bu konuyu Sabah Yazarı Mehmet Barlas köşesine taşıdı. 7'li koalisyon masasının Akşener tarafıdan tekrar dağıtılabileceğine dikkat çeken Barlas Akşener'in daha önceki kalkışının ardından yaptığı görüşmelere dikkat çekti.

Barlas şunları yazdı;

"7'li koalisyon masasında sular durulmadı. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu her gün CHP ve HDP yönetimini topa tutuyor. Meral Akşener'den ses çıkmaması bu açıklamaların danışıklı olduğu iddialarını güçlendiriyor.

3 Mart'ta tarihi bir konuşma yaparak masayı dağıtan Akşener, bir daha geri dönmemek için çok ağır sözler söylemişti. Sonrasında İstanbul sermayesi ve bir medya kuruluşunun patronu devreye girerek masa tekrar bir araya getirildi. Daha doğrusu dayatıldı. Ama kulislerde konuşulanlar, bizlere gelen duyumlar Akşener'in son gelişmelerden memnun olmadığı yönünde. Dahası, Akşener'e yakın çevreler masanın her an yeniden devrilebileceğini söylüyor.

Masada HDP etkisi arttıkça İyi Parti'nin oyları da hızla düşüyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 7'ye kadar gerilediği de ortada. Masada artık DP lideri Gültekin Uysal kadar değeri kalmayan Meral Akşener'in fazla bir çıkış yolu yok. Bakalım ülkücü damarı mı galip gelecek yoksa Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu ile kol kola seçim çalışması mı yapacak..!?"

O İSİM TURGAY CİNER Mİ?

Barlas'ın işaret ettiği o isim Ciner Medya Grubu'nun sahibi Tugay Ciner mi?

Öyle ki 6+1'li koalisyonun medya üssüne dönen Habertürk Akşener'in kalkışının ardından masanın toplarlanması için elinde geleni yapmış ve özellikle depremin ardından iktidarı hedef alan yayınlarına hız vermişti... Habertürk sunucusu Kübra Par aynı gün, "Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.