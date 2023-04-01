Seccade üstünde ayakkabıyla poz! Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma yarışına girdiler... Levent Gültekin, İbrahim Özkan, Muharrem İnce...

Açıklamada, "Yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" denildi.



CHP'den yapılan savunmada şu ifadelere yer verildi;



"Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz."

FETÖ ELEBAŞI İLE BENZER POZ



Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de benzer bir pozu bulunuyor. Seccade üzerinde ters ve ayakkabı ile...

Takvim.com.tr pozun mesajını ve detaylarını yazdı; (Haberimiz için görsele tıklayınız)

KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM

Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU KURTARMAK İÇİN TAKLAYA BAŞLADILAR

CHP ve Kılıçdaroğlu "Göremedik" savunması yaparken yandaşları ise Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta takla atıyor...

İYİ Partili İbrahim Özkan, CHP yandaşı Levent Gültekin seccadeyi "halı parçası" diye önemsizleştirmeye çalışırken Muharrem İnce ise meseleyi farklı bir alana çekerek siyaset devşirmeye çalıştı.