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    • 01.04.2023 12:53
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    Seccade üstünde ayakkabıyla poz! Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarma yarışına girdiler... Levent Gültekin, İbrahim Özkan, Muharrem İnce...

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir skandala imza atarak seccadeye ayakkabı ile bastı ve poz verdi. Kılıçdaroğlu "Göremedim. Üzgünüm" savunması yaparken yandaşları ve ortakları ise Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta takla atıyor... İYİ Partili İbrahim Özkan, CHP yandaşı Levent Gültekin seccadeyi "halı parçası" diye önemsizleştirmeye çalışırken Muharrem İnce ise meseleyi farklı bir alana çekerek siyaset devşirmeye çalıştı.

    takvim.com.tr
    Kemal bastı yandaşları sıvadı

    6+1'li koalisyonun büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir skandal imza attı.

    Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

    Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI
    Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafla bir skandal açığa çıktı.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

    YOĞUNDUK GÖREMEDİK SAVUNMASI
    Bu durum sosyal medyada tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

    Açıklamada, "Yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" denildi.

    CHP'den yapılan savunmada şu ifadelere yer verildi;

    "Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz."

    FETÖ ELEBAŞI İLE BENZER POZ


    Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de benzer bir pozu bulunuyor. Seccade üzerinde ters ve ayakkabı ile...

    Takvim.com.tr pozun mesajını ve detaylarını yazdı; (Haberimiz için görsele tıklayınız)

    KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM
    Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

    Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

    KILIÇDAROĞLU'NU KURTARMAK İÇİN TAKLAYA BAŞLADILAR
    CHP ve Kılıçdaroğlu "Göremedik" savunması yaparken yandaşları ise Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta takla atıyor...

    İYİ Partili İbrahim Özkan, CHP yandaşı Levent Gültekin seccadeyi "halı parçası" diye önemsizleştirmeye çalışırken Muharrem İnce ise meseleyi farklı bir alana çekerek siyaset devşirmeye çalıştı.

        İP'Lİ İBRAHİM ÖZKAN: HALIDIR
        İYİ Partili İbraim Özkan "Namaz kılarken seccade, kıldıktan sonra halıdır. Kutsaliyeti yoktur. Günahı da yoktur. Maun suresini okumanızı tavsiye ederim. Gayri ihtiyari olmuş üzüntülerini bildirmişler. Buradan siyaset gayri ahlakidir." dedi.

        LEVENT GÜLTEKİN: HALI PARÇASI
        CHP yandaşı Levent Gültekin ise Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı içimn eleştirilmesini din istismarı olarak nitelerken "Seccade denilen şey küçük bir halı parçası, kutsallığı nereden geliyor? Seccade olarak tasarlanmış bir şey, bir yerde örtü veyahut halı olarak kullanılamaz mı? Dertleri seccade değil, din istismarı." iddiasında bulundu.

        İNCE: BÖYLE BİR GÜNAH YOKTUR
        Muharrem İnce ise şu ifadelerle siyaset devşirmeye çalıştı;

        "Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam'a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."

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