Togg ön siparişi için sahte site kurarak vatandaşları dolandırdı: Yakayı ele verdi!

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin yerli otomobili Togg marka arabayı satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla sahte bir site kuruldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sahte internet sitesi üzerinden vatandaşların dolandırılmasına ilişkin ihbarlar üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kurulan "togg.satisonbasvuru.com" isimli sahte internet sitesi üzerinden Togg Mobil2 Girişim grubuna "Hoş geldiniz" başlığı altında benzer şekilde sitelerin oluşturularak vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi.