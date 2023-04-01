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    • 01.04.2023 23:07
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    Togg ön siparişi için sahte site kurarak vatandaşları dolandırdı: Yakayı ele verdi!

    Türkiye’nin yerli otomobili Togg marka arabayı satın için ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla sahte internet sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TOGG üzerinden vatandaşları dolandıran şüpheli enselendi!

    Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin yerli otomobili Togg marka arabayı satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla sahte bir site kuruldu.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Sahte internet sitesi üzerinden vatandaşların dolandırılmasına ilişkin ihbarlar üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kurulan "togg.satisonbasvuru.com" isimli sahte internet sitesi üzerinden Togg Mobil2 Girişim grubuna "Hoş geldiniz" başlığı altında benzer şekilde sitelerin oluşturularak vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Vatandaşların yatırdığı dolandırıcılık paralarının Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi isimli firmaya tanımlı hesaplara geldiği, bahse konu firma sahibinin Vedat Biren isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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