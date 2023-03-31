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    • 31.03.2023 12:04
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    Twitter'da 'sana özel' operasyonunun ardından yeni dönem! Elon Musk duyurdu: Açık kaynağa geçiliyor... Fake uyarısı

    ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından eski yönetimin sansür ve skandallarını ifşa etmiş ancak uygulamaya aldığı 'Sana özel' uygulaması ile büyük tepki çekmişti. Twitter’ın algortima üzerinden yaptığı manipülasyon oyununu takvim.com.tr tek tek deşifre ederek gündeme getirdi. 'Sana özel' operasyonunun ifşa olmasının ardından Twitter'in sahibi Elon Musk algoritmalarının son derece karışık olduğunu kabul ederek sorunları çözmeye yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etmişti. Musk bugün yaptığı paylaşımda algoritmanın açık kaynağa geçeceğini duyurdu. Twitter, açık kaynak koduna geçişin yanı sıra yapılan sahte paylaşımlarla ilgili de bir güncelleme yaparak içeriğin fake olup olmadığına ilişkin bir uyarı kutusu açtı.

    takvim.com.tr
    ’Sana özel’ operasyonunun ardından yeni dönem!

    Twitter'ın sahibi ABD'li milyarder Elon Musk bugün açık kaynak algoritmaya geçileceğini duyurdu.

    'SANA ÖZEL' OPERASYONU BAŞLAMIŞTI
    Musk şirketi satın aldıktan sonra Twitter'ın daha önce uyguladığı sansür politikasını ifşa etti ancak uygulamaya koyduğu aldığı bir yenilik tepki çekti. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerine geri sayım başlarken 'Sana özel' uygulaması ile açıkça bir operasyon başladı.

    Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında CHP trolleri, FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar bilinçli bir şekilde ön plana çıkarılırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıldı.

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    BOT HESAPLARLA GÖRÜNÜRLÜK
    Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweetler attı.

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    TAKVİM.COM.TR OPERASYONU İFŞA ETTİ
    takvim.com.tr algoritma üzerinden girişilen operasyonu yaptığı haberlerle ifşa etti.

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    ELON MUSK HAREKETE GEÇTİ
    Yaşananların ardından Twitter'in sahibi Elon Musk'tan itiraf gibi bir açıklama yaparak manipülasyonların düzeltileceğini ifade etti.





    Musk 18 Mart'ta yaptığı paylaşımında, "Algoritmamız aşırı derecede karmaşık ve dahili olarak tam olarak anlaşılmış değil. Sorunları bulunca düzelteceğiz. Daha çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. " dedi.

        Musk, "Twitter, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açık kaynak haline getirecek" ifadeleriyle açık kayanağa geçeceklerini duyurdu.

        MANİPÜLASYONU DA İTİRAF ETMİŞTİ
        Elon Musk Twitter üzerinden yapıtığı açıklamalarında "Algoritmada kötülük önermiyorum, bunun yerine ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor ve bunu yaparken, siz bunun olduğunu fark etmeden bakış açılarınızı istemeden manipüle ediyor, büyütüyor. Koddaki potansiyel hatalardan bahsetmiyorum bile. Açık kaynak, hem güveni hem de etkinliği çözmenin yoludur." ifadelerini kullanmıştı.


        MUSK AÇIKLADI: AÇIK KAYNAĞA GEÇİLİYOR
        Elon Musk bugün yaptığı açıklamada ise algoritmanın açık kaynağa geçeceğini duyurdu.

        Musk, "Algoritma Pasifik zaman dilimiyle öğlen açık kaynağa geçiyor" paylaşımını yaptı.

        FAKE UYARISI
        Twitter'da bu durumla eş zamanlı bir gelişme de yaşandı. Trump'ın tutuklanma olasılığı gündemdeyken Bir hesaptan ABD'li Jim Cramer'e ait olduğu görülen "Trump'ın suçlanmayacağından eminim" ifadelerinin yer aldığı tweet görseli paylaşıldı.

        Bu görselin altında ise "Bu tweet mevcut değil. Sahte." ifadeleriyle bir uyarı yer aldı.

        Twitter'ın eski döneminde yapılan sansürlerin ifşasında Musk ile birlikte çalıştığı bilinen Maat Taibbi bu paylaşımı, "Jonathan Swift bunları yazamazdı." şeklinde bir paylaşım yaptı. Musk ise bu tweete gülerek yanıt verdi.
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