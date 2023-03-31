Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında CHP trolleri, FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar bilinçli bir şekilde ön plana çıkarılırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıldı.

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BOT HESAPLARLA GÖRÜNÜRLÜK

Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweetler attı.

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TAKVİM.COM.TR OPERASYONU İFŞA ETTİ

takvim.com.tr algoritma üzerinden girişilen operasyonu yaptığı haberlerle ifşa etti.

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ELON MUSK HAREKETE GEÇTİ

Yaşananların ardından Twitter'in sahibi Elon Musk'tan itiraf gibi bir açıklama yaparak manipülasyonların düzeltileceğini ifade etti.