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    • Haberler
    • 17.03.2023 08:46
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    • 17.03.2023 08:56
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    Elon Musk Twitter'daki sorunu itiraf etti! "Sana özel" operasyonuna karşı Türkiye ofisi sessizliğe gömüldü

    Seçimlere sayılı bir zaman kala küresel çetenin dijital siyaset mühendisleri devreye girdi. Twitter'da algoritma değişimi adı altında kirli bir operasyona zemin hazırlandı ve kullanıcılara FETÖ - PKK propagandası dayatıldı. Elon Musk Twitter'ın kodlarının sorunlu olduğunu itiraf etti ve en baştan yazılması gerektiğini itifaf etti. Twitter bot hesapların paylaşımlarına izin vermeye devam ederken, Twitter'ın İstanbul Şişli'de açıldığı belirtilen ofisi sessizliğini koruyor.

    takvim.com.tr
    Musk sorunu itiraf etti çözüm yok

    Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı. Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilerin milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başlandı.

    5.3 MİLYON BOT HESAP VAR
    İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı.
    Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.
    Gazeteci Zafer Şahin ise Türkiye'de seçim öncesi bot hesaplarla bir operasyon yapıldığını belirterek, "Twitter'da bu çalışma için 1 milyon hesap açıldı. Aynı metin, binlerce farklı hesaptan paylaşılarak algı çalışması yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

    BOT HESAPLARDAN AYNI TWEET
    Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.

        ELON MUSK'TAN İTİRAF: "TWITTER'DAKİ BÜTÜN KODLARIN SORUNLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"
        Elon Musk geçtiğimiz haftalarda yaşanan Twitter'daki çökme sorunundan sonra, sitenin kodunu tamamen sıfırlamak istediğini "en baştan yeniden yazılması gerekiyor" sözleriyle vurguladı. Konuyla ilgili yorumlarda bulunan teknoloji uzmanlar, Twitter üzerinde yaşanan çökmelerin son zamanlarda şirket içinde artan işten çıkarma olaylarıyla ilgili olabileceğini düşünüyor.

        Geçtiğimiz pazartesi günü kullanıcılar Twitter'a girdiklerinde görsellerin ve bağlantıların bozulduğunu fark ettiler. Ayrıca kullanıcılardan Twitter Deck'in de iyi bir performans göstermediğine dair şikayetler de gelmişti. Independent'in haberine göre yaşanan sorunlar sonrasında Twitter'da yer alan hata mesajları, Twitter'ın kendisi ve diğer servislerle iletişim kurmasını sağlayan API'yla ilgili bir sorun olduğunu gösteriyor.

        TWİTTER'DA ÇALIŞACAK KİMSE KALMADI MI?
        Elon Musk, konuyla ilgili açıklamada bulunurken sorunun Twitter kodlarının "kırılgan" olmasından kaynaklandığını belirtti. Açıklamalarına devam eden Musk, ayrıca yaşanan sorunun Twitter'ın kodlarında yapılan düzeltmeler sonucu ortaya çıktığını öne sürdü ancak açıklamasında düzeltme kodlarıyla ne değiştiğine dair herhangi bir bilgiye yer vermedi.

        Twitter'dan sürekli gelen hata mesajları ve çökmeler, şirketteki işten çıkarmaların oluşturduğu bir domino etkisi olarak görülüyor. Araştırmacılar konunun tamamen işten çıkarmayla alakalı olduğunu düşünse de Elon Musk durumun bu şekilde olduğunu belirtmekten kaçınıyor.

        Elon Musk her ne kadar konuyla ilgili açıklamalar yapmaktan kaçınsa da meydana gelen sorunlar, Twitter'daki işten çıkarma boyutunun çok fazla olduğunu gösteriyor. Şirket, Twitter'ın destek hesabından kullanıcıları bilgilendirmek için yaptığı bir açıklamada "İçeride, istenmeyen bazı sonuçlara yol açan bir değişiklik yaptık" sözlerine yer verdi.

        TWİTTER KODLARI YENİDEN YAZILACAK
        Elon Musk, Twitter düzeltildikten sonra kullanıcılarıyla paylaştığı tweet ile "Küçük bir API değişikliği muazzam sonuçlar doğurdu. Kod yığını sebepsiz yere son derece kırılgan." diyerek kodların son derece sorunlu ve kırılgan olduğuna değindi. Musk ayrıca "Nihayetinde yeniden yazılması gerekecek" diyerek gelecekte Twitter kodlarının yeniden yazılmasıyla ilgili ilk sinyalini vermiş oldu.


            AVUKATTA 'ÇIT' YOK
            Twitter bot hesapların paylaşımlarına izin vermeye devam ederken, Twitter'ın İstanbul Şişli'de açıldığı belirtilen ofisi sessizliğini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan manipülasyonlarla ilgili sorulara karşı Twitter avukatı Gönenç Gürkaynak, halen Twitter'ın Türkiye'deki avukatlığına devam ettiğini, serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilinin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadığını belirterek konuşmadı.


            MANİPÜLASYON TAM GAZ
            Sosyal medya üzerinden takip ettiği hesapların paylaşımlarını öğrenmek için giriş yapan kullanıcılar 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla karşılarına çıkan paylaşımlar nedeniyle isyan etti. Birçok kullanıcı yaşanan bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
            Uğur Yenisu: Takip etmediğim hesaplar sanki takipteymişim gibi karşıma düşüyor. Buna bir çözüm var mı? Zira çok salak şeylerle karşılaşıyorum. Örnek: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 70 oy alır gibi. Güleceğim ortam müsait değil.
            Eyüp Aytan: Twitter'da hiç takip etmediğim CHP'li ve diğer muhalif hesaplar önüme geliyor. Takip ettiklerimden daha fazla bunları görüyorum. Anlaşılan Twitter da seçim dönemini başlatmış. Manipülasyon tam gaz.
            Aslan Balcı: Takip etmediğim halde önüme "sana özel" temasıyla Kemalist, FETÖ'cü ve çakma solcuların paylaşımları düşüyor.

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            Haberler Haberler Elon Musk Twitter'daki sorunu itiraf etti! "Sana özel" operasyonuna karşı Türkiye ofisi sessizliğe gömüldü
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