Elon Musk Twitter'daki sorunu itiraf etti! "Sana özel" operasyonuna karşı Türkiye ofisi sessizliğe gömüldü

Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı. Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilerin milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başlandı.
5.3 MİLYON BOT HESAP VAR
İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı.
Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.
Gazeteci Zafer Şahin ise Türkiye'de seçim öncesi bot hesaplarla bir operasyon yapıldığını belirterek, "Twitter'da bu çalışma için 1 milyon hesap açıldı. Aynı metin, binlerce farklı hesaptan paylaşılarak algı çalışması yapılıyor" ifadelerine yer verdi.
BOT HESAPLARDAN AYNI TWEET
Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.