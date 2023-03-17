Elon Musk Twitter'daki sorunu itiraf etti! "Sana özel" operasyonuna karşı Türkiye ofisi sessizliğe gömüldü

TWİTTER'DA ÇALIŞACAK KİMSE KALMADI MI?

Elon Musk, konuyla ilgili açıklamada bulunurken sorunun Twitter kodlarının "kırılgan" olmasından kaynaklandığını belirtti. Açıklamalarına devam eden Musk, ayrıca yaşanan sorunun Twitter'ın kodlarında yapılan düzeltmeler sonucu ortaya çıktığını öne sürdü ancak açıklamasında düzeltme kodlarıyla ne değiştiğine dair herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Twitter'dan sürekli gelen hata mesajları ve çökmeler, şirketteki işten çıkarmaların oluşturduğu bir domino etkisi olarak görülüyor. Araştırmacılar konunun tamamen işten çıkarmayla alakalı olduğunu düşünse de Elon Musk durumun bu şekilde olduğunu belirtmekten kaçınıyor.