Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg siparişi teslim ediliyor

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
ÖN SİPARİŞ SÜRECİ TAMAMLANDI!
Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.
Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi.
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.
Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.
MUHALEFET TEPKİ!
Katıldığı canlı yayında Togg sahiplerinin belirlendiği ilk çekiliş hatırlatılarak, karalama kampanyaları yapıldığının söylenmesine karşılık Başkan Erdoğan, muhalefete tepki göstermişti.