Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg siparişi teslim ediliyor

Erdoğan şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka ürettiği bir şey yok. 'Olsa da satılmaz.' Peki bu kadar kurada çıkanlar, bunu hangi algıyla, hangi alışkanlıkla sıraya girip bu kuranın çekilmesine katıldılar? 177 bin yanılmıyorsam şu ana kadar müracaat eden var. Biz bu hayali gerçekleştirmek için çok uğraştık. Aradığımız baba yiğitleri nihayet bulduktan sonra hızla işe başladık ve hamdolsun neticelendirdik. Önce tasarımı sonra fabrikası derken işte satış aşamasına geldik."

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