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    • 31.03.2023 11:22
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    • 31.03.2023 11:58
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg siparişi teslim ediliyor

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a ilk Togg'u teslim edeceklerini açıkladı. Varank, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’ın Togg siparişi teslim ediliyor

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

    ÖN SİPARİŞ SÜRECİ TAMAMLANDI!
    Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi.

    2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

    Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

    MUHALEFET TEPKİ!
    Katıldığı canlı yayında Togg sahiplerinin belirlendiği ilk çekiliş hatırlatılarak, karalama kampanyaları yapıldığının söylenmesine karşılık Başkan Erdoğan, muhalefete tepki göstermişti.

        Erdoğan şunları söyledi:
        "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka ürettiği bir şey yok. 'Olsa da satılmaz.' Peki bu kadar kurada çıkanlar, bunu hangi algıyla, hangi alışkanlıkla sıraya girip bu kuranın çekilmesine katıldılar? 177 bin yanılmıyorsam şu ana kadar müracaat eden var. Biz bu hayali gerçekleştirmek için çok uğraştık. Aradığımız baba yiğitleri nihayet bulduktan sonra hızla işe başladık ve hamdolsun neticelendirdik. Önce tasarımı sonra fabrikası derken işte satış aşamasına geldik."

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