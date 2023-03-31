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    • 31.03.2023 11:51
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    • 31.03.2023 11:51
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    MSB: Tahıl koridorunda 25 milyon tondan fazla tahıl taşındı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl koridorundan 19 Mart'tan bugüne kadar 31 gemi ile 1 milyon 215 bin 354 ton tahıl taşındığını, toplam taşınan tahıl miktarının 25 milyon tonu geçtiğini açıkladı.

    Tahıl koridorunda ne kadar tahıl taşındı?

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tahıl koridorundan 19 Mart'tan bugüne kadar 31 gemiyle 1 milyon 215 bin 354 ton tahıl taşındı.

    Böylece, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı 25 milyon tonu geçti.

    Devam eden sevkiyat kapsamında, Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 851'e ulaştı. Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

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    Haberler Güncel MSB: Tahıl koridorunda 25 milyon tondan fazla tahıl taşındı
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