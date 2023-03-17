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    • 18.03.2023 01:23
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    • 18.03.2023 01:50
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    Twitter algoritması üzerinden manipülasyon oyununu takvim.com.tr gündeme getirmişti! Elon Musk harekete geçti: Düzelteceğiz

    ABD merkezli sosyal medya sitesi Twitter’ın algortima üzerinden yaptığı manipülasyon oyununu takvim.com.tr tek tek deşifre etmiş ve gündeme getirmişti.CHP ve yandaşlarının trol hesaplarını öne çıkarması büyük tepki toplarken, bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. takvim.com.tr'nin ses getiren haberlerinin ardıdan Twitter'in sahibi Elon Musk açıklamada bulundu. Musk algoritmalarının son derece karışık olduğunu kabul ederken, sorunları çözmeye yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti.

    takvim.com.tr
    Elon Musk’tan algoritma açıklaması

    Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı. Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilerin milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başlandı.



    5.3 MİLYON BOT HESAP VAR
    İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı.

    Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.

    (Haberi okumak için görsele tıklayınız)

    TWİTTER'DAN "ALGORİTMA DEĞİŞİMİ" ADI ALTINDA OPERASYONA ZEMİN HAZIRLAMA GİRİŞİMİ
    FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırdı, Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıktı.

    Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

    (Haberi okumak için görsele tıklayınız)

    BOT HESAPLARDAN AYNI TWEET
    Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.



    MUSK'TAN İTİRAF GİBİ PAYLAŞIM
    takvim.com.tr algoritma üzerinden düzenlenen manipülasyon oyununu tek tek deşifre etmişti. Gündemde ses getiren haberlerin ardından Twitter'in sahibi Elon Musk'tan da itiraf gibi bir paylaşım geldi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Elon Musk manipülasyonların düzeltileceğini ifade etti.

    Musk paylaşmında, "Algoritmamız aşırı derecede karmaşık ve dahili olarak tam olarak anlaşılmış değil. Sorunları bulunca düzelteceğiz. Daha çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. " ifadelerini kullandı.



        ELON MUSK: HABER AKIŞI ALGORİTMASI MANİPÜLE EDİLİYOR
        Elon Musk'ın Twitter'i satın almadan önce eski sahibi Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey ile arasında geçen konuşma akıllara geldi. Elon Musk, Twitter kullanıcılarının sitenin haber akışı algoritması tarafından "manipüle edildiğini" söyleyerek, kurucu ve eski CEO Jack Dorsey'den bir yanıt istedi.



        "Algoritma tarafından farkında olmadığınız şekillerde manipüle ediliyorsunuz" diyen Musk, takipçilerine ekranın sağ üst köşesindeki yıldıza dokunarak Twitter akışlarını "Son tweet'leri" gösterecek şekilde "düzeltmelerini" söylemişti.



        "MANÜPLE EDİYOR, BÜYÜTÜYOR"
        Elon Musk Twitter üzerinden yapıtığı açıklamaların devamında "Algoritmada kötülük önermiyorum, bunun yerine ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor ve bunu yaparken, siz bunun olduğunu fark etmeden bakış açılarınızı istemeden manipüle ediyor, büyütüyor. Koddaki potansiyel hatalardan bahsetmiyorum bile. Açık kaynak, hem güveni hem de etkinliği çözmenin yoludur." ifadelerini kullanmıştı.



            ESKİ TWİTTER YÖNETİCİSİ ALEX MARTİNEZ İTİRAFTA BULUNMUŞTU!
            Twitter Baş Müşteri Ortağı Alex Martinez'in sosyal medyaya düşen bir videodaki itiraf niteliğindeki çarpıcı açıklamaları gündem olmuştu. Söz konusu videoda Martinez, Twitter platformunun ideolojik tutumundan dolayı kar etmediğini, insanları yönlendirmek için çalıştığını, yanlış bilgilendirmeler ve yanlış etiketlemeler yaptığını itiraf ediyor.

            "İNSANLARA ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"
            Twitter'ın Müşteri Ortağı Yöneticisi Alex Martinez, ABD'li sağcı aktivist grubu Project Veritas'dan kimliğini gizleyen bir gazeteci ile konuşurken, hem içerden Musk'a karşı direnişi açık etti hem de "İnsanlara ifade özgürlüğü sağlamak bizim işimiz değil"             mesajını verdi.

            Martinez'in "Musk'ın Asperger Sendromu var. Yani o özel. Onun özel ihtiyaçları var, o özel ihtiyaçlı... Dolayısıyla Musk'ın söylediklerini ciddiye almam mümkün değil" dediği video, kendisini 'Muhafazakar İnternetin Babası' diye tanımlayan Benny Johnson tarafından paylaşılmıştı.

            ESKİDEN KARŞI ÇIKTI ŞİMDİ SUSUYOR?
            Musk geçtiğimiz yıl yaşanan bu diyaloglar sonucu henüz manipülasyonun önüne geçmek adına bir adım atmazken bu durumun kimler tarafından kullanıldığı da merak ediliyor.

            MANİPÜLATİF ALGORİTMA DÜNYA GÜNDEMİNDE
            2023 seçimleri öncesi sosyal medyada yerli ve milli içeriklere karşı sistematik bir operasyon başlatıldı. FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırırken Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıkıyor.

            Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında FETÖ ve PKK yanlısı hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.



            MANİPÜLATİF ALGORİTMA TARTIŞILMAYA BAŞLANDI
            Twitter'ın yeni algoritması dünyada trend'lere girerek çokça tartışılmaya başlandı. Kullanıcılar, takip etmedikleri ve genellikle belli bir politik görüşü empoze etmek isteyen ya da çıkar güden hesapların Twitter'ın bilinçli yönlendirmesi sonucu zaman akışlarında göründüğünü ifade ediyor. Kullanıcılar, Elon Musk'tan yeni değişikliğin tekrar geri alınmasını talep ediyor.

            (Haberi okumak için görsele tıklayınız)

            MUSK'IN ÖNCEKİ İFŞAATLARI
            Elon Musk, ilk ifşaatında Twitter'ın Hunter Biden'ın bilgisayarından çıkan bilgilere yönelik içerik ve haberler dahil Biden'ın kampanya ekibinden gelen talepler doğrultusunda nasıl sansür uyguladığını ortaya çıkarmıştı.

            Musk, "Twitter Dosyaları, İkinci Kısım" başlığıyla biyografisinde "Özgür Basın"ın kurucu editörü olduğu belirtilen "Bari Weiss" adlı hesaptan yaptığı ifşada da eski yönetimin altında Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

            Söz konusu listelerle beğenilmeyen twitlerin trend olmasının engellendiği, listeye dahil tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünün aktif olarak sınırlandığı ortaya konulmuştu.

            Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetimine yönelik üçüncü ifşaatında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının askıya alınma sürecinin aylar öncesinde konuşulduğunu ve bu konuda federal kurumlarla bağlantı içinde olunduğunu ortaya çıkardı.

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            Milli Muharip Uçak piste çıktı!
            Haberler Güncel Twitter algoritması üzerinden manipülasyon oyununu takvim.com.tr gündeme getirmişti! Elon Musk harekete geçti: Düzelteceğiz
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