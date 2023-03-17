Twitter algoritması üzerinden manipülasyon oyununu takvim.com.tr gündeme getirmişti! Elon Musk harekete geçti: Düzelteceğiz





5.3 MİLYON BOT HESAP VAR

İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı.



Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.

(Haberi okumak için görsele tıklayınız)



TWİTTER'DAN "ALGORİTMA DEĞİŞİMİ" ADI ALTINDA OPERASYONA ZEMİN HAZIRLAMA GİRİŞİMİ

FETÖ ve PKK yanlısı hesaplar Türkiye karşıtı içeriklerin dozunu artırdı, Twitter algoritma değişimi adı altında söz konusu hesaplara destek çıktı.

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında bu hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

(Haberi okumak için görsele tıklayınız)



BOT HESAPLARDAN AYNI TWEET

Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.