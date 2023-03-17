Twitter'dan "sana özel" seçim operasyonu! Türkiye ofisi suspus: Muhalefete destek vermeyene sansür var | CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış



Belki Twitter önümüzdeki ABD seçimlerinde eski yönetimin yaptığı gibi Biden'ın oğluyla ilgili haberlerin engellenmesine müsaade etmeyecek... Ama Türkiye'de 2 ay sonra yapılacak seçimleri muhalefetin kazanması için çalışmaya şimdiden başlamış gibiler. Tıpkı diğer seçimlerde yaptıkları gibi.

Sadece deprem felaketinin yaşandığı gün yapılan "Baraj çöktü" gibi provokatif paylaşımların yüzde 25'inin sahibi "karınca hesaplardan" bahsetmiyorum.

"Timeline", muhalif siyasilerin, onlara iliştirilmiş gazetecilerin, firari FETÖ'cülerin, PKK'lıların, kısacası ABD Başkanı Biden'ın, Erdoğan karşısında destekleyeceklerini söylediği muhalefetin tüm unsurlarının mesajlarından ibaret.