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    • Haberler
    • 17.03.2023 07:23
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    • 17.03.2023 07:45
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    Twitter'dan "sana özel" seçim operasyonu! Türkiye ofisi suspus: Muhalefete destek vermeyene sansür var | CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış

    ABD merkezli sosyal medya sitesi Twitter’ın CHP ve yandaşlarının trol hesaplarını öne çıkarması büyük tepki topladı. Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti. Twitter’ın Türkiye avukatı ise soruları yanıtlamaktan kaçtı. Konuyu köşesine taşıyan ve "Sana Özel" sekmesiyle başlayan ABD operasyonunu deşifre eden Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Twitter'ın son dönemde iktidara yakın hesapların, muhalefete destek vermeyen gazetecilerin sosyal medyadaki görünürlüklerinin yüzde 70 oranında azaltıldığına dikkat çekti. Elon Musk başlattığı temizlik operasyonunun ABD ile sınırlı kaldığını belirten Altınok, "Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor." dedi.

    takvim.com.tr
    Twitter’dan sana özel seçim operasyonu!

    Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı. Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilerin milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başlandı.

    5.3 MİLYON BOT HESAP VAR
    İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı.
    Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.
    Gazeteci Zafer Şahin ise Türkiye'de seçim öncesi bot hesaplarla bir operasyon yapıldığını belirterek, "Twitter'da bu çalışma için 1 milyon hesap açıldı. Aynı metin, binlerce farklı hesaptan paylaşılarak algı çalışması yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

    BOT HESAPLARDAN AYNI TWEET
    Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.


        AVUKATTA 'ÇIT' YOK
        Twitter bot hesapların paylaşımlarına izin vermeye devam ederken, Twitter'ın İstanbul Şişli'de açıldığı belirtilen ofisi sessizliğini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan manipülasyonlarla ilgili hazırladığı sorulara karşı Twitter avukatı Gönenç Gürkaynak, halen Twitter'ın Türkiye'deki avukatlığına devam ettiğini, serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilinin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadığını belirterek konuşmadı.


        MANİPÜLASYON TAM GAZ
        Sosyal medya üzerinden takip ettiği hesapların paylaşımlarını öğrenmek için giriş yapan kullanıcılar 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla karşılarına çıkan paylaşımlar nedeniyle isyan etti. Birçok kullanıcı yaşanan bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
        Uğur Yenisu: Takip etmediğim hesaplar sanki takipteymişim gibi karşıma düşüyor. Buna bir çözüm var mı? Zira çok salak şeylerle karşılaşıyorum. Örnek: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 70 oy alır gibi. Güleceğim ortam müsait değil.
        Eyüp Aytan: Twitter'da hiç takip etmediğim CHP'li ve diğer muhalif hesaplar önüme geliyor. Takip ettiklerimden daha fazla bunları görüyorum. Anlaşılan Twitter da seçim dönemini başlatmış. Manipülasyon tam gaz.
        Aslan Balcı: Takip etmediğim halde önüme "sana özel" temasıyla Kemalist, FETÖ'cü ve çakma solcuların paylaşımları düşüyor.

        İKTİDARA YAKIN HESAPLARA SANSÜR
        Konuyu köşesine taşıyan ve "Sana Özel" sekmesiyle başlayan ABD operasyonunu deşifre eden Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Twitter'ın son dönemde iktidara yakın hesapların, muhalefete destek vermeyen gazetecilerin sosyal medyadaki görünürlüklerinin yüzde 70 oranında azaltıldığına dikkat çekti.

        İşte Melih Altınok'un o yazısı:

        Elon Musk, Twitter'ı aldığı günlerde şirkette ne kadar karanlık alan varsa neşter attı. Bütün cerahat ortalığa saçıldı...
        Sitede hangi kullanıcının öne çıkartılacağına, hangi gazetecinin "gömüleceğine" CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış. İşi ABD Başkanı'nın hesabını sansürlemeye kadar vardıran sansür masaları harıl harıl çalışmış.
        Ne var ki sorun ABD ile sınırlı değil. ABD'nin manipülasyon aygıtı olarak çalışan Twitter'ın diğer ülkelerdeki işleyişi, politikaları Musk'tan önce nasılsa aynen devam ediyor.


            Belki Twitter önümüzdeki ABD seçimlerinde eski yönetimin yaptığı gibi Biden'ın oğluyla ilgili haberlerin engellenmesine müsaade etmeyecek... Ama Türkiye'de 2 ay sonra yapılacak seçimleri muhalefetin kazanması için çalışmaya şimdiden başlamış gibiler. Tıpkı diğer seçimlerde yaptıkları gibi.

            Sadece deprem felaketinin yaşandığı gün yapılan "Baraj çöktü" gibi provokatif paylaşımların yüzde 25'inin sahibi "karınca hesaplardan" bahsetmiyorum.
            "Timeline", muhalif siyasilerin, onlara iliştirilmiş gazetecilerin, firari FETÖ'cülerin, PKK'lıların, kısacası ABD Başkanı Biden'ın, Erdoğan karşısında destekleyeceklerini söylediği muhalefetin tüm unsurlarının mesajlarından ibaret.


            Bu hesapları takip etmeseniz bile mesajları ekranınıza düşüyor.
            Twitter kullanıcılarına "sana özel" diyerek bu hesapları tavsiye ederken hangi algoritmaya göre hareket ediyor? İlgilerimize, beğenilerimize uymayan hesaplar mı "bize özel?"
            Adını bile duymadığım Sözcü yazarlarını beğenebileceğimi düşünüp yazılarını önüme düşürürken, her gün sektirmeden okuduğum Engin Ardıç'ın köşesini aramazsam Twitter'da bulamıyorum mesela...
            Eğer algoritmanız böyle çalışıyorsa, internette koltuk değneği arayan birine basketbol topu önermeniz gerekmez mi?
            Kaldı ki Twitter da zaten Ocak 2023'te devreye koyduğu "sana özel" uygulamasında algoritmanın kullanıcının beğeni ve ilgisine göre şekillendiğini açıklamıştı.


            Evet, artık algoritmalarını şeffaf hâle getirme sözü veren Musk'tan bu konuda ikna edici bir açıklama bekliyoruz.
            Dün Twitter'ın Türkiye'de muhatap olabileceğimiz herhangi bir yetkilisi var mı diye çok araştırdım. Ne yazık ki yok.
            2021'de Türkiye'de göstermelik bir şirket kurmuşlar. Kayıtlarda şirketin müdürü olarak T.I. Redwing LLC şirketinin adı geçerken, tüzel kişi adına ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişinin hareket edeceği belirtiliyor.
            O kadar.
            Ne âlâ iş değil mi?
            Kanada'sı, ABD'si seçimlere müdahale konusunda havadan nem kapıp ortalığı ayağa kaldırırken, 14 Mayıs öncesi seçimleri manipüle etme potansiyeli olan Twitter da ABD'den elini kolunu sallayarak Türkiye'ye özel seçim kampanyası yapabiliyor...
            Ve dönüp arkasına bile bakmıyor.

            ***

            'YENİ KULLANICIYA ÖNERİLER' NİYE HEP MUHALİFLER?
            Twitter yeni hesap açan kullanıcılara 5 hesabı takip etme şartı koşuyor. Önerdikleri hesaplar da istisnasız, bildiğiniz muhalif karakterler.

                "Popüler oldukları" için savunması inandırıcı değil. Zira Türkiye'nin en popüler ismi ve Twitter'da bir numaralı siyasetçi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan asla "önerilen" hesaplar arasında yer almıyor.
                Yeni hesap açıp da gören varsa ekran görüntüsü alıp atsın. Çerçeveletip duvara asarız.

                ***

                TWİTTER'IN KARA LİSTESİ Mİ VAR?
                Son dönemde iktidara yakın hesapların, muhalefete destek vermeyen gazetecilerin sosyal medyadaki görünürlüklerinin yüzde 70 oranında azaldığını (azaltıldığını) yazan Milliyet yazarı Zafer Şahin, 58 gazetecinin Twitter tarafından kara listeye alındığını iddia etti.
                Bu çok ciddi bir iddia.
                Bir gazeteci aynı şeyi ABD'de yazsa yer yerinden oynardı.
                Yoksa duymadın mı?
                Doğrudur, zira muhtemelen Twitter'a göre Zafer Şahin "sana göre" değildir.

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                Türkiye için tehdit var
                Haberler Haberler Twitter'dan "sana özel" seçim operasyonu! Türkiye ofisi suspus: Muhalefete destek vermeyene sansür var | CIA'dan FBI'a müdahale etmeyen kalmamış
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