Değişen algoritmalarıyla Twitter | Seçim ağzı "SANA ÖZEL" dayatmasının madde madde şifreleri: "Türkiye için tehdit var"

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Milet İttifakı'nın adayı binbir tartışmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dünya tarafından yakından takip edilirken bu süreçte önemli bir propaganda mekanizması olan sosyal medya platformları kilit taşı pozisyonunda yer alıyor.
Dezenformatif bilgiler ve yürütülen algılarla seçmenler manipüle edilmek isteniyor.
ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI
Tüm bu gelişmelerin ışığında geride bıraktığımız günlerde bazı siyasi çevrelerin girişimi sonucu Twitter'a yapılan teknik müdahalelerle algı operasyonları yürütüldüğü konuşulmaya başlandı.
Twitter kullancılarını "SANA ÖZEL" ve "TAKİP EDİLENLER" sayfalarıyla karşılamaya başladı. Birçok kullanıcı ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kaldı.
Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren bu durumu uzmanına, siber istihbarat, siber silahlar ve devlet destekli (state-sponsored) siber operasyonlar konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu'na sordu.
- Son günlerde Twitter'da algoritmalarla oynanıp teknik müdahalelerle bir algı operasyonu yürütüldüğüne dair söylentiler mevcut. Takip etmediğimiz hesaplar "SANA ÖZEL" başlığı adı altında karşımıza çıkıyor. Birçok kullanıcı ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kalıyor. Bu olayın teknik detaylarını bizimle paylaşır mısınız?
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra, Twitter'da algoritmalarda ciddi değişiklikler yapıldı. İster mobil uygulamadan ister tarayıcıdan Twitter'ı açtığımızda karşımıza karşımıza "SANA ÖZEL" ve "TAKİP EDİLENLER" kısmı çıkıyor. Twitter bunların ne olduğunu, nasıl belirlendiğini kendisi açıklıyor zaten.
Fotoğrafta: Ersin Çahmutoğlu
- Nasıl yapıyorlar peki bunu?
Özellikle belirli ülkelerdeki kullanıcılar, en çok hangi konuyu konuşuyorlar, hangi konuda tweet atıyorlar, bu paylaşımlara yapılan yorumlar, retweetler, beğeniler... Bunların hepsinin bir sinyal sıralaması var. Bu sinyal sıralamasına göre belirlenen bir düzen var. Bu düzen de bize diyor ki;
İdeolojik olarak size yakın bir siyasi görüşü takip ediyorsunuz, ama o hesap farklı partilerle ilgili de tweetler atıp içerikler paylaşıyordur... Sırf bundan dolayı sizin önünüze de bu tweetler düşebiliyor. Olumsuz yorumlar bile etki ediyor. Örneğin X bir partinin tweetine 100 olumlu yorum vardır ama 300 tane olumsuz yorum vardır. Bu durum bile "SANA ÖZEL" kısmına tweetlerin gelmesini tetikleyen unsurdur.
Twitter diyor ki; Bu kişiler demek ki bu konuya ilgi duyuyor. Dolayısıyla ben bu kullancıya, takip ettiklerinin karşısına bu tweetleri çıkaracağım diyor.
Twitter otamatikman arka planda işaretleme yapıyor. Ve sizin karşınıza bu tweetleri çıkarıyor.