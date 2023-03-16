Değişen algoritmalarıyla Twitter | Seçim ağzı "SANA ÖZEL" dayatmasının madde madde şifreleri: "Türkiye için tehdit var"





Yani siz herhangi bir siyasi parti hakkında olumlu-olumsuz tweet attığınızda veya başka tweetlere yorum, RT vs yaptığınızda algoritma bunu ilgi duyduğunuz konu olarak görüyor. Dolayısıyla, ana sayfanızda bu siyasi partiyle ilgili olumlu veya olumsuz tweetler gösteriliyor.

Takip ettiklerimizin paylaşımlarını gördüğümüz "Takip edilenler" sekmesinin içeriğini biliyoruz. Peki bazılarını neredeyse platformdan soğutan "Sana özel" sekmesi neler içeriyor ve bunlar nasıl belirleniyor? Bunun cevabı sadece algoritmalar değil. Twitter açıklıyor;

"SIRALAMA VE SİNYAL ALGORİTMASI"

Twitter'ın şu ifadeleri bence iyi okunmalı; "Twitter'da "Sana özel" sekmesi, takip ettiğiniz hesaplara veya ilgilendiğiniz konulara dayalı tweetleri size gösterir. Buradaki tweetler teknik olarak belirlediğimiz bir "sıralama ve sinyal algoritması" sonucunda gösterilir...

Ağırlıklı olarak takip ettiğiniz hesapları gösteren bir haber akışı olan Takip Edilenler sekmesinindeki akış ise ters kronolojiktir, yani size önce en yeni tweet'leri gösterir." Twitter, bu açıklamadan sonra "özel tweetleri" nasıl belirlediklerini de anlatıyor;

"Bir tweet'i, takip edilecek bir hesabı veya popüler ya da ilgili başka bir içeriği belirlediğimizde, bunu zaman çizelgenize ekleriz Tweetleri, ne kadar popüler olduğu ve ağınızdaki insanların onunla nasıl etkileşimde bulunduğu gibi çeşitli sinyaller kullanarak seçiyoruz...

"Bu, bazen takip etmediğiniz hesaplardan tweetler göreceğiniz anlamına gelir. Halihazırda kimleri takip ettiğinize ve takip ettiğiniz konulara göre size tweetler öneriyoruz. Önerileri "Sana özel" zaman çizelgenize ekleyerek paylaşıyoruz." Burada Twitter açıkça söylemiş...

"SİNYAL SIRALAMA VE ALGORİTMALARLA İSTEDİĞİ İÇERİĞİ KARŞIMIZA ÇIKARIYOR"

Yani hiçbir şekilde bize sormadan, kendi ifadesiyle "sinyal sıralama ve algoritmalar" üzerinden istediği içeriği karşımıza çıkarıyor. Peki bu ilgisiz içerikleri görmemenin yolu yok mu? Elbette var. Ancak öncelikle şunu belirteyim; Algoritmalarla asla oynayamasınız!

Yani "Bazı siyasi tweetleri Türkiye'de yaygınlaştırmak için Twitter'ın teknik altyapısı kullanıldı ve algoritmalarla oynandı" gibi saçmalıklara inanmayın. Çünkü bu imkan sadece Twitter'ın kendisindedir. Peki kullanıcı olarak neler yapabiliriz? Bu konuda bazı ayarlar var...