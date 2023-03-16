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    • 17.03.2023 00:19
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    Değişen algoritmalarıyla Twitter | Seçim ağzı "SANA ÖZEL" dayatmasının madde madde şifreleri: "Türkiye için tehdit var"

    Seçimlere sayılı bir zaman kala Twitter'da "SANA ÖZEL" başlığı altında birçok sosyal medya kullanıcısı, ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kalıyor. Bu durumu uzmanına, siber alanda çalışmalar yürüten Ersin Çahmutoğlu'na sorduk. Twitter'ın etkileşim odaklı bir tutum sergilediği, doğru, yanlış, bot gibi bir sentezleme yapmaksızın içerikleri kullanıcıların karşısına çıkardığını belirten Çahmutoğlu, Musk'ın algoritma değişikliğini başlatan talimatına dikkat çekti. Öte yandan birtakım şirketlerin gelişmiş program ağlarıyla ülkelerdeki seçmenleri manipüle ettiği biliniyor. Çahmutoğlu, FETÖ ve PKK gibi örgütlerin seçim ağzı dezenformasyon yayan oluşumlarla işbirliği yapmasının muhtemel olduğunu söyledi. Takvim.com.tr 'Değişen algoritmalarıyla Twitter'a ilişkin madde madde tüm detaylar...

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Türkiye için tehdit var

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Milet İttifakı'nın adayı binbir tartışmanın gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimler dünya tarafından yakından takip edilirken bu süreçte önemli bir propaganda mekanizması olan sosyal medya platformları kilit taşı pozisyonunda yer alıyor.

    Dezenformatif bilgiler ve yürütülen algılarla seçmenler manipüle edilmek isteniyor.



    ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI
    Tüm bu gelişmelerin ışığında geride bıraktığımız günlerde bazı siyasi çevrelerin girişimi sonucu Twitter'a yapılan teknik müdahalelerle algı operasyonları yürütüldüğü konuşulmaya başlandı.

    Twitter kullancılarını "SANA ÖZEL" ve "TAKİP EDİLENLER" sayfalarıyla karşılamaya başladı. Birçok kullanıcı ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kaldı.

    Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren bu durumu uzmanına, siber istihbarat, siber silahlar ve devlet destekli (state-sponsored) siber operasyonlar konularında çalışmalar yapan Ersin Çahmutoğlu'na sordu.

    - Son günlerde Twitter'da algoritmalarla oynanıp teknik müdahalelerle bir algı operasyonu yürütüldüğüne dair söylentiler mevcut. Takip etmediğimiz hesaplar "SANA ÖZEL" başlığı adı altında karşımıza çıkıyor. Birçok kullanıcı ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kalıyor. Bu olayın teknik detaylarını bizimle paylaşır mısınız?

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra, Twitter'da algoritmalarda ciddi değişiklikler yapıldı. İster mobil uygulamadan ister tarayıcıdan Twitter'ı açtığımızda karşımıza karşımıza "SANA ÖZEL" ve "TAKİP EDİLENLER" kısmı çıkıyor. Twitter bunların ne olduğunu, nasıl belirlendiğini kendisi açıklıyor zaten.


    Fotoğrafta: Ersin Çahmutoğlu

    - Nasıl yapıyorlar peki bunu?

    Özellikle belirli ülkelerdeki kullanıcılar, en çok hangi konuyu konuşuyorlar, hangi konuda tweet atıyorlar, bu paylaşımlara yapılan yorumlar, retweetler, beğeniler... Bunların hepsinin bir sinyal sıralaması var. Bu sinyal sıralamasına göre belirlenen bir düzen var. Bu düzen de bize diyor ki;

    İdeolojik olarak size yakın bir siyasi görüşü takip ediyorsunuz, ama o hesap farklı partilerle ilgili de tweetler atıp içerikler paylaşıyordur... Sırf bundan dolayı sizin önünüze de bu tweetler düşebiliyor. Olumsuz yorumlar bile etki ediyor. Örneğin X bir partinin tweetine 100 olumlu yorum vardır ama 300 tane olumsuz yorum vardır. Bu durum bile "SANA ÖZEL" kısmına tweetlerin gelmesini tetikleyen unsurdur.

    Twitter diyor ki; Bu kişiler demek ki bu konuya ilgi duyuyor. Dolayısıyla ben bu kullancıya, takip ettiklerinin karşısına bu tweetleri çıkaracağım diyor.

    Twitter otamatikman arka planda işaretleme yapıyor. Ve sizin karşınıza bu tweetleri çıkarıyor.



        - "SANA ÖZEL" kısmını Elon Musk sonrası Twitter'da değişen algoritmaların bir yansıması olarak yorumlayabilir miyiz?

        Kesinlikle yorumlayabiliriz. Çünkü öncesinde bu kadar değildi. Kullacılar şu yorumu yapıyor; "Musk iyi mi yaptı, kötü mü? Bize tuzak kurdu"

        Bu bütün dünyada olan bir şey, sadece Türkiye ile ilgili değil. Herkes şikayetçi.

        ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİNİ BAŞLATAN TALİMAT...
        Şöyle de bir iddia var; Elon Musk Twitter'ı aldıktan sonra talimat veriyor. Attığı tweetlerin en çok okunan, en çok görülen paylaşımlardan olmasını istiyor. İşte Algoritma değişikliği bu talimatla birlikte başlıyor.

        Sonrasında kullanıcıların ilgi duyduğu konulara karşı 'Bu algoritmayı tekrardan düzenleyelim' diyorlar. O günün gündemi neyse, örneğin seçim... Türkiye'de seçimle alakalı neler konuşuluyor, Hangi etiketler var? Bu etiketlerin doğal olup olmamasına da bakmıyorlar bu arada. Birisi bot hesaplarla devleti hedef alan bir kampanya başlatıyor. Bu kampanya sonrası Twitter diyor ki "Türkiye'de böyle bir gündem var, bütün kullancıların karşısına bu içerikleri çıkaralım"...

        - Yani özetle Twitter "Ben etkilişimime bakarım, bot, doğru, yanlış bakmam" diyor değil mi?

        Evet, aynen öyle. Twitter algoritması atılan tweete, beğeni sayılarına, yorumlara bakıyor. Bunların hepsini birleştirerek, toplam etkileşimi neyse ona göre bir sıralama yapıp karşımıza çıkartıyor. En çok etkileşim alandan en az etkileşim alana kadar.

        - Jack Dorsey dönemi sonrası Elon Musk elinde bir lavabo ile Twitter binasına giriş yaptı hatırlasınız. Akabinde bazı Twitter ifşaları dolaşıma sokuldu. Musk'tan sonra Twitter'da ne değişti? Twitter'ı bir propaganda makinesi olarak tanımlayabilir miyiz?

        Twitter'ın Musk'tan öncesi ve Must'tan sonrası diye dönemleri var. Jack Dorsey döneminde Twitter ifşalarında gördük ki aslında ABD, FBI, CIA ve Pentagon'la ve diğer istihbarat kurumlarıyla çok sıkı bir şekilde çalışmışlar. Hatta resmen Twitter'ı onlara vermişler. Amerikan devleti Twitter'ı dış politikada istediği gibi yönlendiriyor, istediği hesapları bastırıyor, istediği hesapları da öne çıkartıyor.

        Pentagon'un Orta Doğu'da yürüttüğü askeri faaliyetlerin övülmesi, alkışlanması, öne çıkarılması gibi meseleler var.



        TWİTTER PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILIYOR
        ABD seçimlerinde de kendi çıkarları doğrultusunda 'Clinton'lar, Demokratlar diyelim Trump aleyhine, Cumhuriyetçiler aleyhine Twitter'ı kullanmışlar.

        Twitter bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Musk öncesinde de vardı bu durum.

        Dünya bu durumdan şikayetçi. Biz de Türkiye olarak şikayetçiyiz. Nasıl bir sistem dizayn ettilerse görmek istemediğimiz içerikler karşımıza çıkıyor. İster istemez akıllara "Bir operasyon mu var?, Farklı bir algı mı var?" soruları geliyor.

        FETÖ VE PKK GİBİ OLUŞUMLARIN DEZENFORMASYON YAYANLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMASI MUHTEMEL
        Günümüzde birtakım şirketlerin gelişmiş program ağlarıyla ülkelerdeki seçmenleri manipüle ettiği biliniyor. Bunun son örneğini İsrail menşeili bir programın birçok ülkede dezenformatif bilgiler yayarak seçimlere müdahale etmesi ile görmüş olduk. Türkiye'de de seçimlere sayılı bir zaman kaldı. Seçmenleri manipüle etmek isteyenler olacaktır. Bu durum sürece nasıl etki eder? Türkiye karşı FETÖ ve PKK gibi oluşumların bu tarz programlara sahip şirketlerle işbirliği yapması muhtemel bir senaryo mu?

        Kesinlikle! Türkiye karşıtı oluşumların böyle bir oluşumlarla işbirliği yapması mümkün. İsrail'deki şirket dışında birkaç örnek daha mevcut.

        Türkiye de seçimlere gidiyor. Uzun zamandır bu tarz siyasi kampanyalar yürütülüyor. Dezenformasyonlar yapılıyor. Bu programlar dezenformasyonun sistematik hale gelmesini sağlıyor. Ülkede seçim sürecine müdahale edebiliyorlar.



        ÖRNEKLERLE DEZENFORMASYONUN YAYILMA SÜRECİ

        - Bunu nasıl yapıyorlar, örnek verir misiniz?

        Programa 4 tane kelime tanımlıyorlar. Bu kelimelerin bir tanesi örneğin devlet başkanının ismi... Programa "Devlet başkanı ile ilgili onlarca olumsuz tweet üret" komutu veriliyor. Saniyeler içerisinde bu tweetler üretiliyor.

        Programın bünyesinde 'avatar' dediğimi robot ağlar var. Önceki adıyla bot hesaplar. Hepsine 'Bunları yayın' diye talimat veriliyor. Twitter'da bunlar yayılıyor. Gerçek bir gündemmiş gibi o ülkenin gündemine sokuluyor. Böylece karamala kampanyası başlamış oluyor, kimse bilgiler doğru mu değil mi diye sorgulama yapmıyor. Herkes paylaşmaya başlıyor.

        "BU TEHDİT TÜRKİYE İÇİN VAR"
        Hatta ve hatta bu avatar programların sahte web ve blog siteleri üzerinden sahte haberler paylaştığı biliniyor. Çok ciddi ve sistematik bir dezenformasyon süreci var burada. Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir tehdit mevcut, birileri uygulayabilir. Dışarıdan veya içeriden birileri bunu kullanabilir.



            ABD MÜESSES NİZAMININ ELİNDE: HEPSİ İSTEDİĞİ GİBİ KULLANIYOR
            - Propagandaların ve manipülasyonların vazgeçilmez zemini olan Twitter kimin tekelinde?

            ABD müesses nizamı... Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlar Amerikan devletinin bir aparatı. Twitter ifşalarından şunu gördük, FBI, CIA, NASA, Pentagon... hepsi Twitter'ı istediği gibi kullanabiliyor.




            Peki, Twitter merkezli son zamanlarda neler yaşanıyor? "SANA ÖZEL" başlıklı dayatmaya karşı hangi önlemler alınabilir? Ersin Çahmutoğlu madde madde detayları anlattı;

            - Ülkemiz seçimlere giderken, neredeyse çoğu kullanıcı hep aynı şikayeti dile getiriyor; Takip etmediğim ve ilgi duymadığım halde bazı siyasi hesaplar ve içerikleri neden sayfama düşüyor? Hatta spor, sanat ve başka alanlardaki hesap ve içerikler de sıkça karşımıza çıkıyor.




            DİZAYN EDİLEN ALGORİTMA NEYİ İSTERSE BİZE ONU GÖSTERİYORLAR
            Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan şirketi baştan sonra tabiri caizse yeniden inşa etti. Teknik birimler de değişti. Özellikle Twitter ifşa dosyaları sonrası algoritmalarla nasıl oynandığını net gördük. Musk'ın bu adımından sonra Twitter'ın bize önerdiği şeyler de değişmeye başladı.

            Özetle, dizayn ettikleri algoritma neyi istiyorsa bize o gösteriliyor!



                Buna dair bazı bilgiler var. Hootsuite'e göre Twitter, "kara kutu" adı verilen algoritmalar kullanıyor. Bu, algoritmaların iç işleyişinin kullanıcılardan gizli tutulduğu anlamına gelir. Ana sayfanızdaki içeriği "belirli sinyallere" göre sıralayan bir makine öğrenimi(ML) var.

                Uzmanlara göre bu sistemleri kuran kişiler, platformun neden belirli sonuçlara ulaştıklarını her zaman bilmezler. Bu yüzden genellikle bu algoritmalar 'kara kutu' olarak anılırlar. Daha fazla teknik detaylara girmeye gerek yok. Şimdi yukarıdaki sorunun cevabına gelelim.

                Twitter, karşımıza çıkardığı siyasi tweetler için şunları söylüyor; "Gösterilen içerikler, Twitter'da gerçekleşen sohbetlerin hacmine ve uygunluğuna dayalıdır. İnsanların o konuyla ilgili tweet'leri ne kadar tweetlediğine, RT-beğeni yaptığına ve yanıtladığına bakarız."



                Yani siz herhangi bir siyasi parti hakkında olumlu-olumsuz tweet attığınızda veya başka tweetlere yorum, RT vs yaptığınızda algoritma bunu ilgi duyduğunuz konu olarak görüyor. Dolayısıyla, ana sayfanızda bu siyasi partiyle ilgili olumlu veya olumsuz tweetler gösteriliyor.

                Takip ettiklerimizin paylaşımlarını gördüğümüz "Takip edilenler" sekmesinin içeriğini biliyoruz. Peki bazılarını neredeyse platformdan soğutan "Sana özel" sekmesi neler içeriyor ve bunlar nasıl belirleniyor? Bunun cevabı sadece algoritmalar değil. Twitter açıklıyor;

                "SIRALAMA VE SİNYAL ALGORİTMASI"
                Twitter'ın şu ifadeleri bence iyi okunmalı; "Twitter'da "Sana özel" sekmesi, takip ettiğiniz hesaplara veya ilgilendiğiniz konulara dayalı tweetleri size gösterir. Buradaki tweetler teknik olarak belirlediğimiz bir "sıralama ve sinyal algoritması" sonucunda gösterilir...

                Ağırlıklı olarak takip ettiğiniz hesapları gösteren bir haber akışı olan Takip Edilenler sekmesinindeki akış ise ters kronolojiktir, yani size önce en yeni tweet'leri gösterir." Twitter, bu açıklamadan sonra "özel tweetleri" nasıl belirlediklerini de anlatıyor;

                "Bir tweet'i, takip edilecek bir hesabı veya popüler ya da ilgili başka bir içeriği belirlediğimizde, bunu zaman çizelgenize ekleriz Tweetleri, ne kadar popüler olduğu ve ağınızdaki insanların onunla nasıl etkileşimde bulunduğu gibi çeşitli sinyaller kullanarak seçiyoruz...

                "Bu, bazen takip etmediğiniz hesaplardan tweetler göreceğiniz anlamına gelir. Halihazırda kimleri takip ettiğinize ve takip ettiğiniz konulara göre size tweetler öneriyoruz. Önerileri "Sana özel" zaman çizelgenize ekleyerek paylaşıyoruz." Burada Twitter açıkça söylemiş...

                "SİNYAL SIRALAMA VE ALGORİTMALARLA İSTEDİĞİ İÇERİĞİ KARŞIMIZA ÇIKARIYOR"
                Yani hiçbir şekilde bize sormadan, kendi ifadesiyle "sinyal sıralama ve algoritmalar" üzerinden istediği içeriği karşımıza çıkarıyor. Peki bu ilgisiz içerikleri görmemenin yolu yok mu? Elbette var. Ancak öncelikle şunu belirteyim; Algoritmalarla asla oynayamasınız!

                Yani "Bazı siyasi tweetleri Türkiye'de yaygınlaştırmak için Twitter'ın teknik altyapısı kullanıldı ve algoritmalarla oynandı" gibi saçmalıklara inanmayın. Çünkü bu imkan sadece Twitter'ın kendisindedir. Peki kullanıcı olarak neler yapabiliriz? Bu konuda bazı ayarlar var...

                "ÖNCELİKLE AYARLARA GİDİN..."
                Öncelikle Twitter'da Ayarlar'a gidin, "Gizlilik ve güvenlik" kısmına girin ve buradan da "Gördüğün içerik" kısmına girin. Burada karşınıza Konular, İlgi Alanları ve Keşfetme Ayarları çıkacak. Bundan sonraki adımlar dikkatle izlenmeli...

                Konular kısmında size takip ettiğiniz konular ve Twitter tarafından tavsiye edilen konuları göreceksiniz. Artı işaretine tıkladığınızda o konu hakkında tweetler görürsünüz. Bu bölümü özellikle inceleyin. Çünkü sizin yerinize Twitter otomatik konu seçmiş olabilir.



                    "TAKİP ETMEDİĞİMİZ KONULAR BİLGİMİZ DIŞINDA SEÇİLİYOR"
                    Bir önceki bölümde İlgi Alanları kısmında sizi çok şaşırtacak şeyler var. Twitter burada bize sürpriz yapıyor! Takip etmediğimiz konuları bilgimiz dışında Twitter otomatik olarak seçiyor.

                    Twitter'ın algoritmalarla oynayabildiği ve siyasi bazı çıkarlar için çalıştığı bir gerçek. Twitter Files serilerinde bunu gördük. Ama günümüzde yapılıyor mu, bilmiyoruz. Yapılıyor olsa bile bu konuda operasyon yürütebilecek tek ülke ABD'dir ve şirket de sadece Twitter'dır.
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