HAVA DURUMU | 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara'da kar sürprizi | 29 Mart 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 32 il için 'sarı', 24 il için 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı.
Listede yer alan illerde kuvvetli rüzgar, sağanak, kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara, su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
YURT GENELİ ÇOK BULUTLU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.