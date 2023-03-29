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    • Haberler
    • 29.03.2023 09:43
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    • 29.03.2023 10:39
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    HAVA DURUMU | 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara'da kar sürprizi | 29 Mart 2023 hava durumu

    Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar da görülecek. Meteoroloji, 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan İstanbul'da Anadolu Yakası'nda Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturan kar, Beykoz ve Ümraniye'de aralıklarla sulu kar şeklinde etkisini sürdürüyor. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Ankara'da da sabah saatlerinde bölgesel olarak etkisini gösteren kar yağış kimi noktalarda zaman zaman şiddetleniyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve Ankara’da kar sürprizi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 32 il için 'sarı', 24 il için 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı.

    Listede yer alan illerde kuvvetli rüzgar, sağanak, kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara, su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

    YURT GENELİ ÇOK BULUTLU
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

        56 İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. 32 il için 'sarı', 24 il için 'turuncu' kodlu uyarı yapıldı.

            Listede yer alan illerde kuvvetli rüzgar, sağanak, kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor.

            Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara, su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

            DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
            Bölge genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                Akşam saatlerinden sonra soğumayla birlikte Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

                Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40 -60 hamlesi 70 km/saat), Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına (60-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

                    Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                    İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR!
                    Öte yandan Ramazan ayında hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar kar ve yağmurun olup olmayacağını merak ederken beklenen kar yağışı sabah saatlerinde İstanbul'a yağmaya başladı.

                    Sabahın erken saatlerinde Kartal'da bulunan Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve ormanlık alan beyaza bürünürken Aydos Ormanı dron ile havadan görüntülendi.

                        Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı.

                        Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

                        29 MART ÇARŞAMBA:

                            30 MART PERŞEMBE:

                            31 MART CUMA:

                            1 NİSAN CUMARTESİ:
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                                Haberler Haberler HAVA DURUMU | 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara'da kar sürprizi | 29 Mart 2023 hava durumu
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