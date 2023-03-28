"Aday olma" çağrısı yapılan Muharrem İnce'ye "Akşener" formülü: "Linç et, heyet gönder, ikna et"

İNCE'YE AKŞENER FORMÜLÜ

CHP öncülüğünde kurulan 6'lı masa, yeni bir açmazla daha karşı karşıya. Daha önce "Kazanacak aday" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i masaya döndürme taktiklerinin neredeyse aynısı şimdi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce üzerinde deneniyor. İki genel başkana da uygulanan taktiklerin ortak özellikleri, 'önce linç et, sonra heyet gönder ikna et' şeklinde özetlenebilir.

İLK AŞAMA: LİNÇ ETME

Meral Akşener, masadan kalktığında CHP'li troller başta olmak üzere ağır bir linç kampanyasına maruz bırakıldı. AK Parti'den rüşvet aldığını bile ima edenler, dile getirenler oldu. Aynı linç Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması sonrasında da devreye sokuldu. Aynı argümanla saldırılar oldu. Rüşvet suçlaması bir yana, imzacılarının bile AK Partili olduğu iddia edildi.