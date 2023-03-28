"Aday olma" çağrısı yapılan Muharrem İnce'ye "Akşener" formülü: "Linç et, heyet gönder, ikna et"

CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, demokratik hakkını kullanarak 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olacağını açıkladı.
İnce'nin kararı sonrası sosyal medyadan lince başlayan CHP'nin popüler kültür tetikçileri demokratik hakkını kullanan bir siyasetçiye demediklerini bırakmadı.
Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.
BOĞAZ'DA VİSKİSİNİ YUDUMLARKEN MEMLEKETE YOL GÖSTERENLER..
100 bin imza topladığının açıklanmasının ardından konuşan Muharrem İnce "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." ifadelerini kullanmıştı.