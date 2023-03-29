HDP binasında çıkarken görüntülendi! Saldırıya hazırlanan teröristin ifadesi ortaya çıktı: Beni karşıladılar, saklandığım eve götürdüler

Emniyet Teşkilatı, yaptığı başarılı bir istihbarı operasyonla PKK terör örgütünün bir planını daha alt üst etti. 17 Mart'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Askeri unsurlar Kanlıbaba Tepe mevkiinde tel örgülere takılı buldukları sırt çantasında 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü gibi PKK terör örgütüne ait malzemeler buldu.

Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda örgütün İran yapılanmasındaki teröristin silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine gönderildiği belirlendi.

ADIM ADIM TAKİP

Eylem için gönderilen teröristin PKK/KCK'nın İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu Memo/Mamo Kasım kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet olduğu belirlendikten sonra adım adım takip başladı.

Kent merkezinden MOBESE ve birçok işyerine ait kameraların incelenmesiyle PKK'lı teröristin Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı tespit edildi.