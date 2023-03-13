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    • 13.03.2023 11:43
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    • 13.03.2023 12:02
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    Muharrem İnce ile FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman arasında 'adaylık' kavgası: Bu ne yüzsüzlük bu ne arsızlık... CHP'den baskı!

    CHP'liler tarafından 'aday olma' baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman Twitter üzerinden kapıştı. Amberin Zaman, Muharrem İnce'nin adaylığını 'Cumhur İttifakı'na destek' olarak paylaşınca sert bir tepki gördü. Muharrem İnce, "Taraf Gazetesi'nin kullanışlı yazarı Amberin Zaman, bu ne yüzsüzlük, bu ne arsızlık. Sen Taraf'ta tetikçilik yaparken ben Silivri'de kumpaslara direniyordum. Haddini bil." ifadeleriyle Zaman'a saydırdı. Öte yandan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz" açıklamaları da eş zamanlı geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretinde Amberin Zaman ile yaptığı temas bilinirken bu çıkışlar İnce'ye CHP tarafından yapılan baskının örneklerinden oldu.

    takvim.com.tr
    CHP’den İnce’ye eş ’Zaman’lı baskı

    Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma başladı.

    MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI AÇIKLANDI
    Seçimler yaklaşırken adaylar da artık netleşiyor. 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerken eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de aday olacağı Parti Sözcüsü tarafından açıklandı.

    Son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülürken FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman'dan İnce'yi hedef alan bir paylaşım geldi.

    AMBERİN ZAMAN MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALDI
    Twitter üzerinden İnce'nin adaylığının ilan edildiği haberi paylaşan Amberin Zaman, "Cumhur ittifakına destek olmak adına Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu" iddiasında bulundu.

    İNCE SERT DALDI: ARSIZLIK YÜZSÜZLÜK HADDİNİ BİL
    Muharrem İnce, Zaman'a sert bir şekilde yanıt verdi.

    Twitter üzerinden Amberin Zaman'a yanıt veren İnce, "Fetö'yü, Türkiye'nin önde gelen siyasi ve sosyal aktörleri arasında ilan eden kumpasçı Taraf Gazetesi'nin kullanışlı yazarı Amberin Zaman, bu ne yüzsüzlük, bu ne arsızlık. Sen Taraf'ta tetikçilik yaparken ben Silivri'de kumpaslara direniyordum. Haddini bil." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

        CHP'DEN İNCE'YE BASKI: ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ
        CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de benzer bir açıklama ile İnce'ye baskı yaptı.

        Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN AMBERİN ZAMAN İLE TEMASI BİLİNİYOR
        Eş zamanlı bu çıkışlar CHP'nin İnce'ye yaptığı baskıların örnediği oldu. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı İngiltere ziyaretinde Amberin Zaman ile de temasta bulunmuştu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN AMBERİN ZAMAN İLE TEMASI
        Amberin Zaman o görüşmeyi "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" ifadeleriyle görüşmeden fotoğraf paylaşmıştı.
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        Haberler Güncel Muharrem İnce ile FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman arasında 'adaylık' kavgası: Bu ne yüzsüzlük bu ne arsızlık... CHP'den baskı!
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