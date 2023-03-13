Muharrem İnce ile FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman arasında 'adaylık' kavgası: Bu ne yüzsüzlük bu ne arsızlık... CHP'den baskı!

CHP'DEN İNCE'YE BASKI: ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de benzer bir açıklama ile İnce'ye baskı yaptı.

Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" dedi.