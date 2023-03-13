Muharrem İnce ile FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman arasında 'adaylık' kavgası: Bu ne yüzsüzlük bu ne arsızlık... CHP'den baskı!

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma başladı.
MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI AÇIKLANDI
Seçimler yaklaşırken adaylar da artık netleşiyor. 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerken eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de aday olacağı Parti Sözcüsü tarafından açıklandı.
Son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülürken FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman'dan İnce'yi hedef alan bir paylaşım geldi.
AMBERİN ZAMAN MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALDI
Twitter üzerinden İnce'nin adaylığının ilan edildiği haberi paylaşan Amberin Zaman, "Cumhur ittifakına destek olmak adına Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu" iddiasında bulundu.
İNCE SERT DALDI: ARSIZLIK YÜZSÜZLÜK HADDİNİ BİL
Muharrem İnce, Zaman'a sert bir şekilde yanıt verdi.
Twitter üzerinden Amberin Zaman'a yanıt veren İnce, "Fetö'yü, Türkiye'nin önde gelen siyasi ve sosyal aktörleri arasında ilan eden kumpasçı Taraf Gazetesi'nin kullanışlı yazarı Amberin Zaman, bu ne yüzsüzlük, bu ne arsızlık. Sen Taraf'ta tetikçilik yaparken ben Silivri'de kumpaslara direniyordum. Haddini bil." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.