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    • 29.03.2023 15:42
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    • 29.03.2023 16:03
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    CHP trolü Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesinleştiren Muharrem İnce'ye sinkaflı sözler!

    Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylığını açıkladığı ilk günden bu yana CHP cephesinden büyük baskı ve hakarete maruz kalıyor. Sanatçılarından tutun medyasına kadar tüm CHP yandaşı isimler Muharrem İnce hakkında ağzına geleni saydırıyor. Bunun son örneği Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı’dan geldi. Ataklı, Muharrem İnce'ye oyları böleceği gerekçesiyle çok ağır ifadeler kullanarak sinkaflı küfür etti.

    takvim.com.tr
    Ataklı’dan Muharrem İnce’ye sinkaflı sözler!

    CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ni kuran, 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce'ye CHP ve yandaşlarının saldırıları devam ediyor.

    KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN
    6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinde bulunduklarını belirtti. İki ismin görüşmesi, bugün saat 17.00'de Memleket Partisi'nde gerçekleşecek.

    ATAKLI ELEŞTİRİNİN DOZUNU KAÇIRDI
    İnce'nin adaylığı için daha önce "İhanetin bedelini ağır ödeyecek" diyen gazeteci Can Ataklı bugün YouTube kanalında adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

    "NE İSTİYORSA VERİN GİTSİN BU HERİFE"
    "Herif"     diye seslendiği İnce'ye ağır hakaretler savuran Ataklı şu ifadeleri kullandı:

        Başından beri söylüyorum bu adam bir işe yaramaz. Ne istiyorsa verin gitsin bu herife. Nasıl olsa itibarı sıfırlandı. Herkes nefret etmiş durumda. Çıkmış ben %60 alacağım diyor. Has....r lan derler adama"

        CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI BASKI
        Muharrem İnce 100 bin imza ile adaylığını kesinleştirirken CHP'liler tarafından adeta linç edildi.


        Muharrem İnce'nin 'oyları böleceği' iddiasıyla aday olmasına karşı çıkan isimler arasında Fazıl Say, Can Ataklı, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimler başı çekerken CHP medyasında İnce'ye uygulanan sansür de artık görünür olmaya başladı.

        SÖZCÜ TV'DEN MUHARREM İNCE'YE SANSÜR
        CHP'nin fonladığı yayın organlarından Sözcü TV Muharrem İnce'ye açık bir sansür uyguladı.

        Fatih Portakal'ın sunduğu haber bülteninde CHP'yi gazlayan 11 anket firmasının sonuçlarını açıklanırken, arkasına tüm liderlerin fotoğrafları koyuldu.

        İNCE'NİN HEM RESMİNE HEM İSMİNE SANSÜR
        Söz konusu bültende bir tek Muharrem İnce'bin fotoğrafına yer verilmedi. Haberde partilerin ve ittifakların oy oranları sayılırken Muharrem İnce'nin Memleket Partisi 'Memleket vs.' diyerek geçiştirildi.

        HALK TV: MUHARREM İNCE DEFTERİ KAPANDI
        İnce'nin aday olmaktan geri adım atmayacağı şeklinde izlenim vermesi sebebiyle CHP'nin yayın organı Halk TV, CHP'nin İnce defterini kapattığını yazarken Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini yalnızca nezaket ziyareti olarak gerçekleştireceği iddia edildi.

            GEL BAKALIM BAY BAY KEMAL
            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu yarın Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.

            Söz konusu ziyarete ilişkin Muharrem İnce Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun." ifadelerini kullanmıştı.

            AMBERİN ZAMAN MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALDI
            Twitter üzerinden İnce'nin adaylığının ilan edildiği haberi paylaşan Amberin Zaman, "Cumhur ittifakına destek olmak adına Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu" iddiasında bulundu.

            İNCE SERT DALDI: ARSIZLIK YÜZSÜZLÜK HADDİNİ BİL
            Muharrem İnce, Zaman'a sert bir şekilde yanıt verdi.

            Twitter üzerinden Amberin Zaman'a yanıt veren İnce, "Fetö'yü, Türkiye'nin önde gelen siyasi ve sosyal aktörleri arasında ilan eden kumpasçı Taraf Gazetesi'nin kullanışlı yazarı Amberin Zaman, bu ne yüzsüzlük, bu ne arsızlık. Sen Taraf'ta tetikçilik yaparken ben Silivri'de kumpaslara direniyordum. Haddini bil." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

            CHP'DEN İNCE'YE BASKI: ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ
            CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de benzer bir açıklama ile İnce'ye baskı yaptı.

            Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" dedi.

            ÖNCE MEDYA SONRA SANATÇILAR GİRİŞTİ
            Muharrem İnce'nin 'oyları böleceği' iddiasıyla aday olmasına karşı çıkan isimler arasında Can Ataklı, Fatih Portakal, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı gazeteciler gelirken CHP medyası sansür uyguladı.

            CHP yandaşı sanatçılar ise adeta 'hakaret korosu'na dönüştü.

            Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri, Sibel Alaş, Genco Erkal, Öykü Serter gibi sanat camiasından isimler Muharrem İnce'ye etmedik laf bırakmadı.

                Muharrem İnce onlara, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…" sözleriyle tepki gösterdi.

                KORONUN BAŞI FAZIL SAY: "ULAN" DEDİ GORİL GÖNDERMESİ YAPTI
                Fazıl Say, İnce'nin "sözde sanatçı" sözünün ardından daha da çirkinleşti

                "Alacağı oy yüzde 2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??

                Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var."

                Öte yandan aynı videoya oyuncu Şahan Gökbakar da yorum yaptı.

                İnce'yi eleştiren isimlerden biri olan Gökbakar da şu ifadeleri kullandı:
                "Woooowww mükemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...

                Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydanozu çıkartıyordu."

                GÖKHAN ÖZOĞUZ
                24 Haziran 2018 seçimlerinden önce oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz ise bu kez İnce'ye ağaır sözler söyledi;

                "Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!

                Sözde sanatçı."

                    GONCA VUSLATERİ: O GÜNLERİMİN ALLAH BELASINI VERSİN
                    2018 yılında İnce'yi desteklediğini belirten Gonca Vuslateri, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

                    ÖYKÜ SERTER: SANA VERDİĞİM LANET OY
                    Öykü Serter de, "Sana verdiğim o lanet oy için kendimden özür diliyorum" ifadeleriyle İnce'ye yüklendi;

                    Öykü Serter şunları yazdı;

                    "Sanatçı değilim insanım, İyi niyetliyim ama aptal değilim. Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum. O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum. Sana verdiğim o lanet oy için kendimden özür diliyorum."

                    GENCO ERKAL: BİZ NE DİYELİM?
                    CHP yandaşı Genco Erkal'dan da ağır sözler geldi. Erkal, Muharrem İnce'nin fotoğrafını paylaşarak "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" dedi.

                    İNCE ÖZÜR DİLEDİ YİNE DÖVDÜLER!
                    Bu kadar ağır baskı ve hakaretin ardından Muharrem İnce özür diledi.

                    İnce, "John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan "sözde sanatçılar" şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır." ifadelerini kullandı.

                        FAZIL SAY: MAĞARA ADAMI SEVİYESİ SÖYLEM VE TROLLERİNİ DE ALSIN GİTSİN
                        İnce dilediği özrün ardından yine dayak yedi. Fazıl Say, "Ne özür istiyoruz ne de af. Hiç bir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda "gölge etmesin" yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı." şeklinde yine ağır sözler söyledi.

                        Sibe Alaş ise İnce'nin özrünün ardından, "Madem Steinbeck seviyorsunuz sevgili Muharrem İnce, "Bence insanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız" da diyor kendisi. Ben şuraya bırakayım bu cümleyi, ayna vazifesi görür belki. (Steinbeck okumanıza pek sevindim nedense.)" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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                        Emlak Konut
                        Haberler Güncel CHP trolü Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesinleştiren Muharrem İnce'ye sinkaflı sözler!
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