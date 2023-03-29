CHP trolü Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesinleştiren Muharrem İnce'ye sinkaflı sözler!

Muharrem İnce onlara, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…" sözleriyle tepki gösterdi.

KORONUN BAŞI FAZIL SAY: "ULAN" DEDİ GORİL GÖNDERMESİ YAPTI

Fazıl Say, İnce'nin "sözde sanatçı" sözünün ardından daha da çirkinleşti

"Alacağı oy yüzde 2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??

Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun ? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var."