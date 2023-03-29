CHP trolü Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığını kesinleştiren Muharrem İnce'ye sinkaflı sözler!

CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ni kuran, 100 bin imzayı toplayarak 4 Cumhurbaşkanı adayından biri olan Muharrem İnce'ye CHP ve yandaşlarının saldırıları devam ediyor.
KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN
6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinde bulunduklarını belirtti. İki ismin görüşmesi, bugün saat 17.00'de Memleket Partisi'nde gerçekleşecek.
"NE İSTİYORSA VERİN GİTSİN BU HERİFE"
"Herif" diye seslendiği İnce'ye ağır hakaretler savuran Ataklı şu ifadeleri kullandı: