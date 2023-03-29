Macaristan Cumhurbaşkanı Novak’tan Anıtkabir’e ziyaret!

"DERİN HÜRMETLERİMİ İFADE EDİYORUM"

Beraberindeki heyetle fotoğraf çektirmesinin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Novak, deftere şunları yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde içtenlikle müteessir olduğumu ve derin hürmetlerimi ifade ediyorum. Atatürk'ün devlet kurma faaliyeti tüm Macar ve Türk halkının önünde bir örnektir. Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesi için sarf ettiği çabalar olmasaydı, milletlerimiz arasındaki kardeşlik ve müttefiklik bağı günümüzde böylesine sıkı olmazdı. Macaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilk uluslararası anlaşmanın imzalanmasının 100'üncü yılına yaklaşırken, ilk yüzyılda olduğu gibi önümüzde en az böyle başarılı bir 100 yılın olduğunu düşünüyorum."