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    • 29.03.2023 15:46
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    Macaristan Cumhurbaşkanı Novak’tan Anıtkabir'e ziyaret!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Novak ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Macaristan Cumhurbaşkanı Novak’tan Anıtkabir’e ziyaret!

    Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

    NOVAK'A BAKAN DERYA YANIK EŞLİK ETTİ
    Novak'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.

    "DERİN HÜRMETLERİMİ İFADE EDİYORUM"
    Beraberindeki heyetle fotoğraf çektirmesinin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Novak, deftere şunları yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde içtenlikle müteessir olduğumu ve derin hürmetlerimi ifade ediyorum. Atatürk'ün devlet kurma faaliyeti tüm Macar ve Türk halkının önünde bir örnektir. Macar-Türk ilişkilerinin geliştirilmesi için sarf ettiği çabalar olmasaydı, milletlerimiz arasındaki kardeşlik ve müttefiklik bağı günümüzde böylesine sıkı olmazdı. Macaristan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilk uluslararası anlaşmanın imzalanmasının 100'üncü yılına yaklaşırken, ilk yüzyılda olduğu gibi önümüzde en az böyle başarılı bir 100 yılın olduğunu düşünüyorum."

        BAŞKAN ERDOĞAN, NOVAK'I RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK
        Novak, Anıtkabir ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından konuğunu resmi akşam yemeğinde ağırlayacak.

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Macaristan Cumhurbaşkanı Novak’tan Anıtkabir'e ziyaret!
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