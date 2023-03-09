Meral Akşener'i savunmuştu! Yılmaz Özdil Sözcü'den uçuruldu! "Sözcü gazetesinde buraya kadar…"

6'lı koalisyonun adaylık yolunda yaşadığı savaş CHP medyasını da sarstı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta kendisine bir dayatma yapıldığını ve "Noter masası-Kumar masası" diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından yeniden bir adaya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti.

YILMAZ ÖZDİL AKŞENER'İ SAVUNUNCA SÖZCÜ'DEN UÇURULDU

Kılıçdaroğlu aday olsa da masadaki kaos CHP medyasında büyük bir bomba patlattı. Sözcü Yazarı ve yeni kurulan Sözcü TV'nin başındaki Yılmaz Özdil, Akşener'i savunmasının ardından önce kanaldan sonra da gazetedeki yazarlığından uçuruldu!

YILMAZ ÖZDİL: BURAYA KADAR:

Özdil Twitter üzerinden, "Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın." dedi.

KANALDAN AYRILDIĞINI DA YAZMIŞTI

Yılmaz Özdil geçtiğimiz gün CHP'li bazı isimlerin aleyhinde karalama kampanyası başlattığını belirterek, "Doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm. CHP'nin parasına yazık kardeşim." ifadelerini kullandı.

Sözcü'de "Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım" başlığıyla ayrılığını anlatan Özdil şunları yazdı ve CHP yönetimine eleştirilerde bulundu;

"Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım.

Bundan sonrası, genel yayın yönetmenimiz Korcan Karar'ın liderliğinde seçkin haberci arkadaşlarımın."

"GÖREVDEN DERHAL UZAKLAŞTIRILMAM İÇİN..."

(Parantez açayım… Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, Chp yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur.

"CHP'NİN PARASINA YAZIK KARDEŞİM"

Akp kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir Chp'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm.

Chp'nin parasına yazık kardeşim.

Çünkü, bu kadar dolanbaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim.)

"EKMELETTİN FACİASINA YOL AÇANLAR ŞU ANDA YİNE TAM KADRO FAALİYETTE"

(Ekmelettin İhsanoğlu faciasına yol açanların şu anda yine tam kadro faaliyette olduğunu, altılı masayı aslında bu kadronun bozmaya çalıştığını isim isim, kronolojik olarak anlattığım için, beni ve Sözcü televizyonunu linç etmeye çalışanlar, ne diyecekler şimdi?)"