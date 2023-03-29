Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2023 15:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2023 15:25
    ABONE OL

    Çamlıca Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını:1 milyonu aştı!

    İstanbul'un önemli simgelerinden olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ne gerçekleşen ziyaretçi akınıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Açıldığı günden itibaren ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyon 36 bin 586'ya ulaştı." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çamlıca Kulesi’ne rekor ziyaretçi akını!

    İstanbul'un kazandığı yeni bir simge olan Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kule adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ne gerçekleşen ziyaretçi akınıyla ilgili bilgilendirme yaptı.



    "1 MİLYON ZİYARETÇİYİ AŞTI"

    Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran 2021'de ziyarete açılan Çamlıca Kulesi'nin hizmete girdiği günden bu yana yerli ve yabancı tüm turistlerin ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Karaismailoğlu, "Açıldığı günden itibaren ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyon 36 bin 586'ya ulaştı. Ziyaretçiler ortalama 44 dakika kulede vakit geçirdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'u zirveden, 360 derecelik bir açıyla izlemek ziyaretçilerimizin hafızalarında unutulmaz izler bırakıyor. Zaman geçtikçe ziyaretçi sayımız daha da artacaktır." dedi.

        "YABANCI TURİSTLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"
        Kulenin şehrin ekonomisi ve turizmine de katkı sağlayarak bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, devamında, "Uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre olan ve bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi'ne, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı birbirlerinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan yayın gerçekleştiriyorken; 17 televizyon kanalı da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapabiliyor. Çamlıca Kulesi hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski antenin kaldırılmasıyla da İstanbul'un silüetine önemli bir katkı sağladı." ifadelerine yer verdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Güncel Çamlıca Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını:1 milyonu aştı!
            loading
            SON DAKİKA