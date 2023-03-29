Çamlıca Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını:1 milyonu aştı!

İstanbul'un kazandığı yeni bir simge olan Çamlıca Kulesi, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kule adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ne gerçekleşen ziyaretçi akınıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
"1 MİLYON ZİYARETÇİYİ AŞTI"
Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran 2021'de ziyarete açılan Çamlıca Kulesi'nin hizmete girdiği günden bu yana yerli ve yabancı tüm turistlerin ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Karaismailoğlu, "Açıldığı günden itibaren ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyon 36 bin 586'ya ulaştı. Ziyaretçiler ortalama 44 dakika kulede vakit geçirdi. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'u zirveden, 360 derecelik bir açıyla izlemek ziyaretçilerimizin hafızalarında unutulmaz izler bırakıyor. Zaman geçtikçe ziyaretçi sayımız daha da artacaktır." dedi.