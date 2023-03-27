Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı!

Son dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının yanı sıra 'onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri'nin kabul edilmediği, bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.
Suriye'de terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransız Senatosu'nda büyük bir skandala daha imza atıldı.
FRANSA'DA SKANDAL KABUL | VİDEO İZLE
Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi.
TERÖRİSTLERİ SENATODA AĞIRLADILAR
Skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı. Teröristler, Fransa Senatosu'nda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi.
ONUR MADALYASI VERDİLER
Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası verdi.
TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEPKİ
Düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tepki gösterdi. Yaşanan skandal sonrası Fransız Senatosu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı.
TERÖR DESTEKÇİSİ SENATÖR İLE BİR ARAYA GELDİLER
Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi.
ELEBAŞI İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent 2021 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti.
HOLLANDE KONUK ETMİŞTİ
PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında bir araya gelen terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği belirtildi.