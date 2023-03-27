Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı!

SURİYE'DE AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE! FRANSA HEM DEAŞ'I HEM DE PKK'YI DESTEKLİYOR

Suriye'de terör örgütü PKK ve DEAŞ'a lojistik destek sağlayan ABD ile Fransa 2022'nin Aralık ayında davalık olmuştu. Terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen ABD'li askerlerin aileleri, Suriye'de faaliyetlerine devam edebilmesi için bu örgüte finansman sağlayan Fransız çimento şirketi Lafarge'a tazminat davası açtı.

ABC News'in haberine göre, ABD'li askerlerin aileleri, açtıkları davada Lafarge'ın ekonomik çıkarlarının, DEAŞ'ın sivilleri öldürmesine sebep olduğunu iddia etti.