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    • 27.03.2023 17:02
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    Bakan Koca: Defne 57 gün sonra 300 yataklı devlet hastanesine kavuşacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesindeki çalışmalara ilişkin, "İlçemiz 57 gün sonra temeli yeni atılan 300 yataklı devlet hastanesine kavuşacak" dedi.

    Defne 57 gün sonra hastanesine kavuşacak

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Defne'de 4 çadır kentteki 7 aile sağlığı merkezimiz ile aşılamadan gebe ve çocuk takibine kadar günde ortalama 400 hastaya 1'inci basamak sağlık hizmeti veriyoruz. 2 sahra hastanemizde kadın doğum, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve enfeksiyon branşlarında uzman ekiplerimiz var. Ayrıca ilçemiz 57 gün sonra temeli yeni atılan 300 yataklı devlet hastanesine kavuşacak. Hatay'ın köylerinde de sağlık hizmeti düzenli bir şekilde veriliyor. 65 ambulans ile her köye 2 günde 1 ulaşarak, sağlık taraması yapıyor ve günde ortalama 5 bin hastaya ulaşıp ilaç ve muayene desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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