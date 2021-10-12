Avrupa'da sosyalist ve komünist partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent, sosyal medya hesabı Twitter'dan bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük talep etti.
"Türkiye'de 22 yıldır tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ı bu akşam unutmayalım" diyen Laurent, teröristbaşını "Kürk halkının lideri" olarak tanımladı ve "Öcalan'a şimdi özgürlük" ifadesini kullandı.
Paris senatörünün açıklamaları sonrası çok sayıda Türk, PKK'ya verdiği destekten ötürü Laurent'i sert bir dille eleştirdi.