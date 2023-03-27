SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının yanı sıra 'onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri'nin kabul edilmediği, bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Suriye'de terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransız Senatosu'nda büyük bir skandala daha imza atıldı.

Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi.

TERÖRİSTLERİ SENATODA AĞIRLADILAR

Skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı. Teröristler, Fransa Senatosu'nda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi.

ONUR MADALYASI VERDİLER

Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası verdi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEPKİ

Düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tepki gösterdi. Yaşanan skandal sonrası Fransız Senatosu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı.



TERÖR DESTEKÇİSİ SENATÖR İLE BİR ARAYA GELDİLER

Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi.

ELEBAŞI İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent 2021 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istemişti.

HOLLANDE KONUK ETMİŞTİ

PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında bir araya gelen terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği belirtildi.

2015'TE SÖZDE YPJ KOMUTANLARINI KABUL ETMİŞTİ

Elysée Sarayı ilk olarak Şubat 2015'te terör örgütü PYD Eş Başkanı Asya Abdullah ve sözde YPJ komutanlarından terörist Nesrin Abdullah'ı kabul etmişti.

2019'DA MACRON DA GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile terör örgütü YPG arasındaki görüşme başkent Paris'teki Elysée Sarayı'nda gerçekleşmişti.

SURİYE'DE AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE! FRANSA HEM DEAŞ'I HEM DE PKK'YI DESTEKLİYOR

Suriye'de terör örgütü PKK ve DEAŞ'a lojistik destek sağlayan ABD ile Fransa 2022'nin Aralık ayında davalık olmuştu. Terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen ABD'li askerlerin aileleri, Suriye'de faaliyetlerine devam edebilmesi için bu örgüte finansman sağlayan Fransız çimento şirketi Lafarge'a tazminat davası açtı.

ABC News'in haberine göre, ABD'li askerlerin aileleri, açtıkları davada Lafarge'ın ekonomik çıkarlarının, DEAŞ'ın sivilleri öldürmesine sebep olduğunu iddia etti.

"BİLEREK YARDIM VE YATAKLIK"

Davacılar, Lafarge'ın terör örgütlerine materyal desteğinin terör faaliyetlerinde kullanılacağını bildiklerine işaret ederek Fransız şirketi, DEAŞ'ın uluslararası terörist faaliyetlerine "bilerek yardım ve yataklık yapmakla" suçladı.

Çimento fabrikasını güvenli bir şekilde kaldırıp buranın tahliye edilmediğini belirten davacılar, bu yüzden "tonlarca ham madde ve çimentonun terör gruplarına bırakıldığını" vurguladı.

Dava dilekçesinde, "Lafarge'ın DEAŞ'a yaptığı ödemeler ve iş ortaklığı, örgüte 2010'ların başında yeni başlayan bir milis gücünden Amerikalıları öldürme niyeti ve kabiliyetine sahip acımasız bir terörist deve dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu başlangıç sermayesini sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Davacılar arasında ise 2016'da DEAŞ tarafından Irak'ta öldürülen Deniz Yüzbaşı Jason Finan, yine aynı yıl Suriye'de öldürülen Deniz Kıdemli Astsubay Scott Cooper Dayton ile 2015'te Libya'da öldürülen denizci David Berry'nin ailelerinin yer aldığı kaydedildi.

Lafarge, daha önce şirketin ve kendilerine bağlı Lafarge Çimento Suriye şirketinin "üst yöneticilerinden olaya dahil olan kişilerin eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiklerini" açıklamıştı.

LAFARGE ABD'DE DEAŞ'A YARDIMDAN MAHKUM EDİLDİ

ABD'de de 18 Ekim'de Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna giderek "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti ve 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Ancak Fransa'da 2016'dan beri kamuoyunda tartışılan "Lafarge'ın DEAŞ'a yardımı" yıllar geçmesine rağmen soruşturma aşamasında kaldı.

Konu Fransa'da yargıya intikal etse de hala ilerleme kaydedilmemesinin arkasında Fransız istihbaratının suç ortağı olması dolayısıyla meselenin örtbas edilmek istendiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Fransa'daki soruşturmada sivil taraf olan Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) ve yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile birkaç muhalif isimden başka davaya ilişkin kamuoyuna açıklama yapan henüz çıkmadı.

LAFARGE'IN DEAŞ'I FİNANSE ETTİĞİNİ KANITLAYAN BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI

7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeler ortaya çıkmıştı. AA tarafından yayınlanan belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ'la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamak"la suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil sivil taraflar yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile ECCHR, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtaya başvurmuştu.

Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı belgelerle ispatlanan, Fransız çimento şirketi Lafarge'a "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.

ŞİRKETİN SURİYE'DE KURULUŞUNDAN DEAŞ'A FİNANSMANA UZANAN SÜREÇ

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ'a "haraç" ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.

Şirket, Temmuz 2015'te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.

Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı.

ABD SURİYE'DE YPG/PKK'YI DESTEKLİYOR

Öte yandan Fransa'ya DEAŞ sebebiyle dava açan ABD de PKK/YPG'li teröristlere destek veriyor. Türkiye'ye karşı teröristlerle beraber duran ABD defalarca kez üst düzey teröristlerle temas kurarken silah ve eğitim desteği de sağlıyor.

LEFARGE PKK'YA DA BETON DESTEĞİ VERMİŞTİ

DEAŞ'a destek veren Fransız Lefarge'ın Türkiye'nin harekat hazırlığı yaptığı Tel Rıfat'ta teröristlere destek verdiği görülmüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç ve Tel Rıfat' yapacağı harekatın hazırlıkları sürerken operasyon sahasından dikkat çeken görüntüler gelmişti.

TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI TÜNELLERDEN ARAÇLAR GEÇEBİLİYOR

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde yıllardır tüneller kazıp mevziler oluşturduğu biliniyor. PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı bazı tünellerden motosiklet, bazılarından da arazi araçları geçebiliyor.

A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aylar önce o tünellere ilişkin bilgi vermiş ve dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Kerim Ulak şu çarpıcı detayları verdi:

Terör örgütü beton tünellereler yerin altına inen 2-3 metre genişliğinde tünel ağı kurdu.

Yer altından gelip gidiyor. Bakın az önce göstermiş olduğum beton tünel ağın işte içi. Burada motosikletlerle teröristler rahatlıkla ilerleyebiliyor.

Bir otomobilin beton tünel girişlerini görüyorsunuz. Tek girişli değil, çok sayıda var onlardan biri... Diğerleri de aynı.

PKK/YPG'li teröristlerin tünel yapımında kullandıkları betonlar da dikkat çekiyor. Yine Fransız Lafarge fabrikasında üretilen çok özel betonları görüyorsunuz. Bunlar tahribata karşı da dayanıklı. Bir çok noktaya ise teröristler silah depoluyor.

FRANSA'YA DA DAVA AÇILMALI

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar gelişmeye ilişkin önemli tespitler yaptı. PKK/YPG ile olan işbirliğine dikkat çeken Ağar, Fransa'nın da dava edilmesi gerektiğini belirtti. Ağar davanın Fransızlar tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını ifade etti.

İşte Ağar'ın açıklamaları;

"DEAŞ'ın öldürdüğü ABD'li asker aileleri, örgüte yardımını itiraf eden ve 777,78 milyon $ ceza ödemeye razı olan Fransız şirket Lafarge'a dava açmış. O zaman (Fransızlarla işbirliği içindeki) YPG/PKK bünyesinde DEAŞ'ın öldürdüklerinin aileleri de Lafarge'a dava açmaları…

Hatta çift taraflı oynayan Fransa'yı da dava etmeleri gerekmez mi? / Tabii çocukları çift taraflı oyunda ölüp gidenlerin ailelerinin bir de YPG/PKK terör örgütüne ve lider kadrolarının nasıl semirdiğine bakmaları gerekiyor. Çift taraflı kumpasa geldiler çünkü.

Öte yandan Lagarfe davası Fransa'da yargıya intikal etse de ilerleme kaydedilemiyor. Bunun nedeninin arkasında da Fransız istihbaratının suç ortağı olduğunun yatması ve konunun Fransızlar tarafından örtbas edilmek istendiği iddia ediliyor."