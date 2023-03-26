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    • 26.03.2023 23:57
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    6'lı koalisyonun "Halil İbrahim sofrası" da bu kadar olur! İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular

    6’lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine uzatılan her mikrofona “Halil İbrahim sofrası” derken geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yaşanan bir skandal yok artık dedirtti. 6’lı koalisyonun katıldığı iftar programında tam ezan okunurken yer arayan bir yaşlı amcanın uzaklaştırılması tepki çekti.

    takvim.com.tr
    İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular

    6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bölgesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü iftar yaptı.

    Hemen hemen her konuşmasında "Halil İbrahim sofrası" diyen Kılıçdaroğlu'nun sofrasının sadece HDP'lilere kadar olduğunu gözler önüne seren bir video sosyal medyanın gündemine düştü.

    YAŞLI AMCAYI KOVDULAR
    6'lı koalisyon liderlerinin bir araya geldiği iftarda vatandaşın ayakta kalması ve yer arayan bir vatandaşın uzaklaştırılması tepki çekti.

        Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, ''Bunların yanında HDP'liye PKK'lıya MLKP'liye her şeye yer var bir tek Milletin kendisine yer yok'' yorumlarında bulundu.

        ADRES FARKLI GÖRÜNTÜ AYNI
        Skandal görüntüden henüz 2 gün geçmişken bu kez de Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Yenikapı'da 'Büyük İstanbul İftarı' düzenledi.

        İftara CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

        İftar organizasyonunda Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da yer aldı. Programa çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

        Ancak söz konusu iftar programında yine vatandaştan eser yoktu.

        6'lı koalisyonun iftar masasında protokol dışında vatandaşlara yer vermemesi sert eleştirilere sebep oldu. Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, ''bu mu millet sofrası?'' yorumlarında bulundu.


            ASIL HALİL İBRAHİM SOFRASI BÜYÜKÇEKMECE'DE
            Öte yandan aynı dakikalarda Başkan Erdoğan da bir diğer iftar programındaydı.

            Büyükçekmece'de gerçekleştirilen iftar programına katılan Başkan Erdoğan'ın depremzede vatandaşlarla birlikte aynı masada iftar açtığı görüntüler büyük beğeni topladı.
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            Hayırlara vesile olup şerlere fren olacağız
            Haberler Güncel 6'lı koalisyonun "Halil İbrahim sofrası" da bu kadar olur! İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular
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