Togg sahibi olmak isteyenler dikkat! Ön sipariş bitiyor

Türkiye'nin otomobili Togg'un ön sipariş süreci bugün sona eriyor. Ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapanacak.
20 BİNE GÜNCELLENDİ
T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.
Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi.
YEDEK LİSTE HAZIRLIĞI
Togg şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.