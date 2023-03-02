CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin eski Başkanı Murat Hazinedar'a 154 yıla kadar hapis istemi

Beltaş Vakfına bağış adı altında para yatırılması veya şüpheliler tarafından maddi menfaat edinilmesi halinde hiçbir evrak talep edilmeden ve şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmadan iş yerlerine ruhsat verildiği de iddianamede vurgulandı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, Murat Hazinedar'ın 8 kez "İrtikap suçuna teşebbüs etmek" suçundan 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "İrtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "Rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi istendi.