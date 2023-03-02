CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin eski Başkanı Murat Hazinedar'a 154 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 16 şüpheli hakkında dava açıldı.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Murat Hazinedar'ın "İrtikap", "İrtikap suçuna teşebbüs etmek", "Görevi kötüye kullanmak", "Rüşvet" suçlarından toplam 154 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheliler hakkında ise 4 yıldan 96 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.
3 TUTUKLU SANIK YER ALDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede tutuklu olan Murat Hazinedar, Çetin Kırışgil ve Hüseyin Avni Sipahi ile 13 tutuksuz şüpheli, 20 kişi "müşteki", 1 kişi ise "müşteki-şüpheli" olarak yer aldı.
"AİLE ŞİRKETİ STATÜSÜNE SOKTU"
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlandı.