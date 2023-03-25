Antakya Mobilyacılar Sitesi'ne ziyaret! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Hatay'ı daha güvenli, daha huzurlu hale getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftarın ardından Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ni (MOBSAN) ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

"ONLAR ŞEHADETE YÜRÜDÜLER"

Buradaki hitabında çalışanların ramazan ayını tebrik eden ve Ramazan Bayramı'na da aynı şekilde ulaşabilme niyazında bulunan Erdoğan, bu yıl, sevinç ve ibadet ayı olan ramazana buruk bir şekilde ulaştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yakınlarını, evlerini, yuvalarını kaybettiklerini, ekmek teknelerinden olduğunu belirten Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.