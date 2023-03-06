Ahmet Şık'tan skandal sözler! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla gaza geldi tehdide başladı

KEMAL KILIÇDAROĞLU TİP'E KOŞMUŞTU

Geçtiğimiz hafta Akşener'in masayı dağıtması sonrası yeni ortak arayışına çıkan Kılıçdaroğlu TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı makamında ziyaret etmiş ve birlikte poz vermişti.

AHMET ŞIK DAHA ÖNCE DEVLETE KATİL DEMİŞ VE AK PARTİ'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Ahmet Şık, geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında, AK Parti'yi ve milletvekillerini tehdit etti. AK Parti'nin siyasi parti muamelesi görmeyeceğini ve kapatılacağı tehdidinde bulunan Şık, "Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler." diye konuşmuştu.

Daha önce "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen TİP vekili Ahmet Şık kalkışma çağrısı da yapmıştı.

"Hepiniz sokağa çıkmalısınız" dedi. Şık, katıldığı bir yayında da "Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.