Ahmet Şık'tan skandal sözler! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla gaza geldi tehdide başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bugün bir daha toplandı.
6'LI KOALİSYONUN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDU
Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
AHMET ŞIK DEVLETE TEHDİTLER SAVURDU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha önce defalarca kez devleti hedef alan ve devlere 'katil' diyen TİP'li Ahmet Şık'ı gaza getirdi.
Şık, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile eş zamanlı olarak Twitter üzerinden tehditler savurdu.
"Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır?" sorusunu yönelten Şık devlet kadrolarını "RETÖ" diye kodlayarak skandal bir şekilde suç örgütü olmakla suçladı.
Konuyla ilgili soruşturma başlayacağını söyleyen Şık şu skandal ifadelerle tehdit savurdu;
"Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak. Karışık sırayla: -15 Temmuz süreci, -Suriye iç savaşında iktidarın üstlendiği rol ve örgütlerle ilişkiler, -Bu ilişkilerin göbeğindeki MİT… -7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkenin içine sokulduğu kan banyosu -Memleketin dört bir yanında patlatılan IŞİD bombaları, -Gezi davası hukuksuzlukları -HDP'li seçilmişlerin tutuklanmasından partinin kapatılma girişimlerine kadar uzanan süreç -Yolsuzluk/yağma/talan düzeni... -Yerel yönetimlere kayyım uygulamaları -Parti memuru gibi çalışan mülki amirler -Kamu kurumlarının eş/dost/akraba atamalarıyla arpalık haline dönüştürülmesi -Özelleştirmelerdeki ihale yolsuzlukları -Haksız/hukuksuz tutuklamalar… -Sedat Peker'in ifşa, itiraf ve iddiaları -Türkiyeyi narko devlet galine dönüştürmek -Vergi barışı uygulamalarıyla kara para aklama -17/25 Aralık süreci iddiaları -İmar talanları -15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK'lerle uygulamaya geçirilen tüm hukuksuzluklar… Ez cümle devleti mafyalaştıran mafyayı da devletleştiren tün hukuksuzluklar. Aklıma gelmeyenleri siz ekleyin ki hesaplaşma niyeti olmayanlara ya da hesaplaşmaktan vazgeçeceklerin neye/kime suç ortağı olacakları anlaşılsın."