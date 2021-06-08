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    • Güncel
    • 08.06.2021 12:49
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    • 08.06.2021 12:49
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    "Devlet katildir, yıkılmalı" diyen kimlerden cesaret alıyor?

    Eski 'li, yeni TİP İstanbul Milletvekili , "Devleti yıkmamız gerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleriyle tepki çekerken CHP'den ise devlete katil diyen ŞıK'a destek gecikmedi. Terörist cenazelerinin müdavimi Milletvekili , "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi. Başkanı ise daha önce 'Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sayın Ahmet Şık, aramıza hoş geldiniz' sözleriyle terör sözcüsü Ahmet Şık'a hayranlığını dile getirmişti. Söz konusu destek açıklamaları, terör destekli siyaset zihniyetinin HDP ile sınırlı olmadığını, ittifak halindeki partilerin de işin içinde olduğunu kanıtladı.

    Ahmet Şık kimlerden cesaret alıyor?

    Daha önce "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen TİP vekili Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısı yaptı.

    HDP'li Ali Kenanoğlu ile birlikte Kadıköy'de eylem yapan Şık, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" dedi.

    Şık, katıldığı bir yayında da "Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

    "ŞIK CANIMIZDIR DOSTUMUZDUR"
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatılan Şık'a, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu destek çıktı.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Şık'ı etiketleyip "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.



        AKŞENER BU SÖZLERLE ARKA ÇIKMIŞTI
        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet davasının 6'ncı duruşmasında Ahmet Şık'ın tahliye edilmesi ile ilgili olarak "Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sn. Murat Sabuncu ve Sn. Ahmet Şık aramıza hoş geldiniz" demişti.


        TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Ahmet Şık'ın skandal ifadelerini paylaşarak sosyal medyadan tepki gösterdi. Dağ, tepkisini şöyle dile getirdi: "Dün Tanrıkulu, bugün Şık. Muhalefet, memleketin hayrına olacak konulara odaklanmak yerine, devleti katil olarak nitelendirip onu yıkmaktan bahsediyor. Bu zihniyetle bugüne kadar mücadele ettik, bundan sonra da milletimizin hukukunu savunmak adına mücadele etmeye devam edeceğiz"



        "İŞTE MERAL AKŞENER'İN ZİHNİYETİ BOZUK, DEVLET DÜŞMANI DOSTLARI!"

        AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Alpay Özalan ise TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a tepkisini Şık'ın konuşmasını paylaşarak yaptı. Özalan sonra şu ifadeleri kullandı: "Zihniyeti bozuk, devlet düşmanı Ahmet Şık, 'Bu devleti yıkmalıyız, Türkiye Cumhuriyeti katil bir devlettir' şeklinde alçakça ifadeler kullanmış. Bu devleti yıkmaya ne sizin ne de ağababalarınızın gücü yeter. Ahmet Şık'a övgü yağdıran muhalefet, bu rezilliğe ortaktır! Meral Akşener, 'Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sayın Ahmet Şık, aramıza hoş geldiniz' demişti. Aynı Ahmet Şık, 'Bu devleti yıkmalıyız, Türkiye Cumhuriyeti katil bir devlettir' demiş. İşte Meral Akşener'in zihniyeti bozuk, devlet düşmanı dostları!"

        "HDP'NİN CAN DOSTLARI CHP, İP, SP VE TÜREVLERİNDEN BİR SES ÇIKAR MI?"
        AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da Ahmet Şık'ın sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" ifadelerine sert bir yanıt verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan sosyal medya hesabından, "HDP'den Milletvekili seçilen Ahmet Şık 'devlet katildir' diye başlıyor, barışı tesis etmek için bu devleti yıkmamız lazım(!) diyor. Bu sapkın, darbeci, bölücü zihniyete karşı HDP'nin can dostları CHP, İP, SP ve türevlerinden bir ses çıkar mı acaba? Nerede demokrasi savunucuları?" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel "Devlet katildir, yıkılmalı" diyen Ahmet Şık kimlerden cesaret alıyor?