"İŞTE MERAL AKŞENER'İN ZİHNİYETİ BOZUK, DEVLET DÜŞMANI DOSTLARI!"
AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Alpay Özalan ise TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a tepkisini Şık'ın konuşmasını paylaşarak yaptı. Özalan sonra şu ifadeleri kullandı: "Zihniyeti bozuk, devlet düşmanı Ahmet Şık, 'Bu devleti yıkmalıyız, Türkiye Cumhuriyeti katil bir devlettir' şeklinde alçakça ifadeler kullanmış. Bu devleti yıkmaya ne sizin ne de ağababalarınızın gücü yeter. Ahmet Şık'a övgü yağdıran muhalefet, bu rezilliğe ortaktır! Meral Akşener, 'Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sayın Ahmet Şık, aramıza hoş geldiniz' demişti. Aynı Ahmet Şık, 'Bu devleti yıkmalıyız, Türkiye Cumhuriyeti katil bir devlettir' demiş. İşte Meral Akşener'in zihniyeti bozuk, devlet düşmanı dostları!"
"HDP'NİN CAN DOSTLARI CHP, İP, SP VE TÜREVLERİNDEN BİR SES ÇIKAR MI?"
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da Ahmet Şık'ın sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" ifadelerine sert bir yanıt verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan sosyal medya hesabından, "HDP'den Milletvekili seçilen Ahmet Şık 'devlet katildir' diye başlıyor, barışı tesis etmek için bu devleti yıkmamız lazım(!) diyor. Bu sapkın, darbeci, bölücü zihniyete karşı HDP'nin can dostları CHP, İP, SP ve türevlerinden bir ses çıkar mı acaba? Nerede demokrasi savunucuları?" ifadelerini kullandı.