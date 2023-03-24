Enver Aysever'den skandal! Sultan Abdülhamid Han’a kin kustu

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin Osmanlı Devleti'ne düşmanlığı dillerine vurmaya devam ediyor.
ENVER AYSEVER ABDÜLHAMİD HAN'A KİN KUSTU
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Enver Aysever bugün İstanbul'da Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın üzerinden ecdada kin kustu.
ENVER AYSEVER'DEN REZİL SÖZLER: UĞURSUZ LANETLİ HERİF
Sultan Abdülhamid Han için "Uğursuz, lanetli herif" şeklinde skandal ifadeler kullanan Enver Aysever'in tepki çeken sözleri şu şekilde;
"Sultan Abdulhamid Han hastanesinde yangın. Bir hasta hayatını kaybetti. Aa görmemiştin bunu... Adı batasıca hastane... Uğursuz. Sultan Abdülhamid Han diye bir şey yok arkadaşlar. Lanetli bir herif var"
AK PARTİ'DEN TEPKİ
Enver Aysever'in bu skandalına AK Parti'den tepki geldi.