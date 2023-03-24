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    • 24.03.2023 15:47
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    Enver Aysever'den skandal! Sultan Abdülhamid Han’a kin kustu

    CHP yandaşlarının Osmanlı'ya duyduğu kin yine gün yüzüne çıktı. CHP yandaşı özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Enver Aysever, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın üzerinden Osmanlı düşmanlığı yaptı. Yangın üzerinden Sultan Abdülhamid Han'ı hedef alan Enver Aysever, "Uğursuz, lanetli herif" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Enver Aysever Sultan Abdülhamid Han’a kin kustu

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin Osmanlı Devleti'ne düşmanlığı dillerine vurmaya devam ediyor.

    ENVER AYSEVER ABDÜLHAMİD HAN'A KİN KUSTU
    CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Enver Aysever bugün İstanbul'da Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın üzerinden ecdada kin kustu.

    ENVER AYSEVER'DEN REZİL SÖZLER: UĞURSUZ LANETLİ HERİF
    Sultan Abdülhamid Han için "Uğursuz, lanetli herif" şeklinde skandal ifadeler kullanan Enver Aysever'in tepki çeken sözleri şu şekilde;

    "Sultan Abdulhamid Han hastanesinde yangın. Bir hasta hayatını kaybetti. Aa görmemiştin bunu... Adı batasıca hastane... Uğursuz. Sultan Abdülhamid Han diye bir şey yok arkadaşlar. Lanetli bir herif var"

    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    Enver Aysever'in bu skandalına AK Parti'den tepki geldi.

        AK Parti İzmir Milletvekil Alpay Özalan, "Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'deki yangın üzerinden Sultan 2. Abdülhamid Han'a nefret kusup "uğursuz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun trollü Enver Aysever, hangi ormandan kaçtıysa oraya dönsün. Ormanda ağaç dalından ağaç dalına atlayarak yaşaması zeka seviyesine daha uygun." ifadeleriyle Aysever'e tepki gösterdi.
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