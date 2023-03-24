Enver Aysever'den skandal! Sultan Abdülhamid Han’a kin kustu

ENVER AYSEVER'DEN REZİL SÖZLER: UĞURSUZ LANETLİ HERİF

Sultan Abdülhamid Han için "Uğursuz, lanetli herif" şeklinde skandal ifadeler kullanan Enver Aysever'in tepki çeken sözleri şu şekilde;

"Sultan Abdulhamid Han hastanesinde yangın. Bir hasta hayatını kaybetti. Aa görmemiştin bunu... Adı batasıca hastane... Uğursuz. Sultan Abdülhamid Han diye bir şey yok arkadaşlar. Lanetli bir herif var"