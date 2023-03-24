6'lıya Malatya'da tepki üstüne tepki... Vatandaş yuhaladı! Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

"HDP'YE DE BAKANLIK VERECEK MİSİNİZ?

Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler çadır kentten ayrılacağı esnada bir vatandaş, "Başkanım HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?" diye bağırıp tepki gösterince bölgeden uzaklaştırıldı.

Daha sonra 6'lı koalisyon ve 2 belediye başkanı iftar programına katıldı.