6'lıya Malatya'da tepki üstüne tepki... Vatandaş yuhaladı! Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de destek verdiği 6+1li koalisyon vatandaşın tepkisini çekiyor.
Kandil'den 6'lı koalisyona "Yolunuz açık" mesajları gelirken CHP 'özerklik' vaatlerinde bulunuyor. Anca bu kirlik ortaklık vatandaşta karşılık bulmuyor.
6'lı koalisyonun liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Malatya'ya giden Kemal Kılıçdaroğlu bölgede açıklamalar yaptı.
"TERÖSİTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN BURADA GEZEMEZ"
Açıklama sonrası beraberindeki liderlerle makam aracına yönelen Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar tepki gösterdi.
'Yuh' sesleri yükselirken bir vatandaş "Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez" dedi.
BİR TEPKİ DE ÇADIR KENTTE
Kemal Kılıçdaroğlu yine Malatya'da iftar programı öncesi Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Doğa Cadde AVM arkasındaki çadır kentti ziyaret etti
"HDP'YE DE BAKANLIK VERECEK MİSİNİZ?
Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler çadır kentten ayrılacağı esnada bir vatandaş, "Başkanım HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?" diye bağırıp tepki gösterince bölgeden uzaklaştırıldı.
Daha sonra 6'lı koalisyon ve 2 belediye başkanı iftar programına katıldı.