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    • 24.03.2023 09:58
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    ABD'nin 2023 seçim planı! Twitter, 6'lı koalisyonu öven manşetler derken ABD'li anketçilere dikkat! 2018 seçimlerinde de aynısını yaptılar

    ABD 14 Mayıs 2023 seçimlerine yine kendi oyunlarıyla müdahale etmek istiyor. Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar ve manşetler akıllardaki yerini korurken özellikle 6'lı masayı yere göğe sığdıramadıklarına şahit olmuştuk. Küresel çete algı operasyonlarını şimdi de sosyal medya üzerinden yapmaya başladı. Twitter'ın CHP ve yandaşlarının trol hesaplarını öne çıkarması büyük tepki toplarken, bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğunu takvim.com.tr deşifre etmişti. Son skandal ise henüz birkaç gün önceden. 6'lı koalisyona veryansın eden İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Türkiye'nin gündemindeyken Twitter gündeminde yer almadı. ABD’nin bu hamleleri ilk değil tabii. 2018’de de bunun örneklerini gördük. 2018 seçimlerinde iktidar partisine yani AK Parti’ye yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklarda anketçilerin topladığı verilerin ABD’li bir firmaya teslim edildiği, daha sonra aynı evlere gidilip siyasi tercihlerini değiştirmek için çaba harcandığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    ABD’li anketçilere dikkat! 2018 seçimlerinde de yaptılar

    Türkiye'deki seçimi "2023'te yapılacak en önemli seçim" olarak gören "küresel çete" de 6'lı koalisyon üzerinden kendine çıkar sağlamak için çalışıyor. Daha önce Başkan Erdoğan'a karşı algı çalışması yapan küresel çetenin basın ayağı şimdi de sosyal medya ve anket şirketleriyle yeni bir çalışma yürütüyor.

    İyi Parti Milletvekili Ağıralioğlu'nun konuşmasını sansürleyen Twitter'ın algı çalışmasını, Habertürk'ün koalisyon ve terörün siyasi ayağı HDP propagandası yapmasına benzeten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Ne diyelim sana Elon Musk! Ne umutlarla geldin, günün sonunda koskoca Twitter'ı, 6'lı Masa'yı dizayn ediyoruz diye övünen, Ağıralioğlu'nun konuşmasını canlı girmeye çekinen İyi Parti'nin Habertürk'üne çevirdin" dedi.

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    OPERASYONUN BAŞI ABD!
    Seçimlere müdahale etmek için yapılan operasyonların başını ABD çekiyor.

    Biliyorsunuz geçtiğimiz Ocak ayında Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 2023 seçimleri için "Erdoğan'a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek. Batı Türkiye'deki muhalefete yardım ederse Erdoğan durdurulabilir" gibi skandal ifadeler kullanmıştı.

    Sadece Bolton da ABD'li tüm yayın kuruluşları Erdoğan'a karşı 6'lı koalisyonun adayının desteklenmesi gerektiğini savundu.

        Hatta geçen günlerde daha da ileriye giden Japon asıllı ABD'li bir profesör, Başkan Erdoğan'ı hedef alıp muhalefet için oy istedi.

        2018 SEÇİMLERİNDE ABD'NİN PARMAĞI
        ABD'nin bu hamleleri ilk değil tabii. 2018'de de bunun örneklerini gördük. 2018 seçimlerinde iktidar partisine yani AK Parti'ye yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklarda anketçilerin topladığı verilerin ABD'li bir firmaya teslim edildiği ortaya çıktı.

        ABD'li firmaya teslim edilen bilgilerle 10 gün sonra yine aynı evler ziyaret edilip siyasi tercihleri değiştirilmeye çalışılmış.

        Konuyu köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin şu ifadeleri kullandı:

        İki hafta önce bu köşeden "Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de" diye yazdık.

        Sosyal medyada iktidara nasıl operasyon çekildiğini, bazı hesapların nasıl görünmez hale getirildiğini, bazılarının ise adeta uçurulduğunu tüm detaylarıyla anlattık.

        İnanmayan "Hadi canım sende… Ne işi olur ABD'nin bizim seçimlerle" diyenler çarşamba günü neyin ne olduğunu bizzat deneyimledi. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun altılı masayı adeta bombaladığı açıklamaları Twitter gündeminde yoktu! Bütün Türkiye'nin konuştuğu bir meselesinin Twitter gibi aşırı siyasi bir mecrada gündem olmaması mümkün mü? Ama olmadı.

            Sanmayın ki ABD sadece sosyal medyadan seçime etki etmeye çalışıyor. Bir de anketler üzerinden yürütülen sinsi bir çalışma var. ABD'nin dünyaca ünlü bir danışmanlık firması Türkiye'nin çeşitli kentlerinde bir süredir anketler yaptırıyor. Türk firmalara ABD'den yollanan sorularla adeta sokağın röntgenini çekiyorlar.

            2018 seçimlerinde iktidar partisine yüksek oy çıkan mahalle ve sokaklarda yoğunlaşan anketçilerin topladığı veriler ABD'li firmaya teslim ediliyor. İlk anketten 10 gün sonra o evlere anketçilerin dâhil olmadığı ikinci ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ve siyasi tercihleri değiştirilmeye çalışılıyor. Seçim sonrasına yönelik vaatler havada uçuşuyor. Çok ince bir siyaset mühendisliği çalışması bu ve çok da pahalı. Ama bunun bir önemi yok. Hiçbir masraftan kaçınmıyorlar.

            14 Mayıs tam da bu yüzden çok kritik. Küresel emperyalizm bu topraklardaki son kozunu oynuyor. Başaramayacaklar...
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            Haberler Güncel ABD'nin 2023 seçim planı! Twitter, 6'lı koalisyonu öven manşetler derken ABD'li anketçilere dikkat! 2018 seçimlerinde de aynısını yaptılar
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