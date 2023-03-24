Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre atamalar 8 Mayıs'ta yapılacak. En fazla branç ataması sınıf öğretmenliğinde yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı.
"EĞİTİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Başkan Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız."