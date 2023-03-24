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    • Eğitim
    • 24.03.2023 09:42
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    • 24.03.2023 10:07
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    Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 45 bin öğretmen atamasının yapılacağı tarih belli oldu!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre atamalar 8 Mayıs'ta yapılacak. En fazla branç ataması sınıf öğretmenliğinde yapılacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hangi branşta kaç atama yapılacağını da açıkladı.

    takvim.com.tr
    45 bin atamada tarih belli oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre atamalar 8 Mayıs'ta yapılacak. En fazla branç ataması sınıf öğretmenliğinde yapılacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

    "EĞİTİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
    Başkan Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız."

        "Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

        Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atama takvimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

            Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

            HANGİ BRANÇTA KAÇ ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILACAK?
            Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

            Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

            SON 20 YILIN EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI
            Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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            Haberler Eğitim Başkan Erdoğan'ın duyurduğu 45 bin öğretmen atamasının yapılacağı tarih belli oldu!
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