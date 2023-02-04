ABD ve Avrupa'nın seçim hazırlığı! Dijital fondaşa para aktı: Listenin yeni konukları Daktilo84 ve Dokuz8haber

2021'de 'fondaş medya skandalı' ile deşifre olan dış destekli medya organları, 2023 seçimleri öncesi de gündemde. Son 1 yılda iki yeni dijital medyaya gelen fonlar dikkat çekiyor.
FİRARİ FETÖ'CÜLERE DESTEK
Seçim yaklaşırken, ABD'li vakıflar, Türkiye'de hükümet karşıtı kuruluş ve kişilere yönelik fonları başlattı. Mısır, Venezuela ve Küba'da darbelere zemin hazırlama amacıyla muhalefeti fonladıkları Kongre raporlarına yansıyan, 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçan FETÖ firarilerine de destek veren NDI, Türkiye'de sosyal medya grupları ve kişilere yönelik fon akışını hızlandırdı.
DEMOKRATLARIN GENÇLİK SEVDASI
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; 1982'de ABD Başkanı Ronald Reagan'ın girişimiyle kurulan ve bütçesi ABD Kongresi tarafından sağlanan Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), ABD Başkanı Joe Biden'in partisi Demokratlar'ın yan kuruluşu Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ve onlarla bağlantılı çalışan Atlas Network adlı kuruluşlar ile bazı Avrupalı örgütler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere yönelik 'yerel haber ağı, seçim gözlemciliği, medya eğitimi' gibi adlar altında, özellikle gençlere yönelik sosyal medya hesapları, konferans ve paneller için ödemeler yapıyor.
DAKTİLO84 VE DOKUZ8 HABER LİSTEDE
Örneğin 2019 yerel seçimleri öncesi kurulan Daktilo84.com internet sitesi, sadece son bir yılda Avrupa Konseyi'nden bütçe alan Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan yaklaşık 73 bin Euro; Hollanda merkezli Avrupa İklim Vakfı'ndan yaklaşık 70 bin Euro, ABD merkezli Atlas Network'ten yaklaşık 14 bin Dolar fon aldı.