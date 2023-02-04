ABD ve Avrupa'nın seçim hazırlığı! Dijital fondaşa para aktı: Listenin yeni konukları Daktilo84 ve Dokuz8haber

Örneğin, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi aracılığı ile "habercilik yaptığı için tehlikede olan gazetecilere destek" adı altında, Avrupa'daki FETÖ firarileri, üyeleri ve destekçilerine fon sağlanıyor.

Merkez'in yönetiminde örgüt destekçileri bulunurken, internet sitesinde de FETÖ'nün propaganda medyasında görev almış isimlerin haberlerine yer veriliyor.

KAMPANYA İSTENİYOR

Para ödenen projelerle ilgili bilgilerde, "yazarları, gazetecileri, akademisyenleri ve öğrencileri hedef alan mevcut anti-demokratik yasalara ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına karşı kampanya yürütmek", "devlet kontrolündeki ve mezhepçi medya kaynaklarına alternatif üretmek", "yargılanan ve hapisteki gazeteci ve akademisyenlere hukuki yardım, ziyaret, serbest bırakılmaları için kampanya yürütmek" gibi hedefler bulunuyor.