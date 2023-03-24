ABD'nin 2023 seçim planı! Twitter, 6'lı koalisyonu öven manşetler derken ABD'li anketçilere dikkat! 2018 seçimleri üzerinde kirli tezgah

Türkiye'deki seçimi "2023'te yapılacak en önemli seçim" olarak gören "küresel çete" de 6'lı koalisyon üzerinden kendine çıkar sağlamak için çalışıyor. Daha önce Başkan Erdoğan'a karşı algı çalışması yapan küresel çetenin basın ayağı şimdi de sosyal medya ve anket şirketleriyle yeni bir çalışma yürütüyor.
İyi Parti Milletvekili Ağıralioğlu'nun konuşmasını sansürleyen Twitter'ın algı çalışmasını, Habertürk'ün koalisyon ve terörün siyasi ayağı HDP propagandası yapmasına benzeten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Ne diyelim sana Elon Musk! Ne umutlarla geldin, günün sonunda koskoca Twitter'ı, 6'lı Masa'yı dizayn ediyoruz diye övünen, Ağıralioğlu'nun konuşmasını canlı girmeye çekinen İyi Parti'nin Habertürk'üne çevirdin" dedi.
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OPERASYONUN BAŞI ABD!
Seçimlere müdahale etmek için yapılan operasyonların başını ABD çekiyor.
Biliyorsunuz geçtiğimiz Ocak ayında Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 2023 seçimleri için "Erdoğan'a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek. Batı Türkiye'deki muhalefete yardım ederse Erdoğan durdurulabilir" gibi skandal ifadeler kullanmıştı.
Sadece Bolton da ABD'li tüm yayın kuruluşları Erdoğan'a karşı 6'lı koalisyonun adayının desteklenmesi gerektiğini savundu.