6+1'li koalisyonun koltuk kavgası tam gaz! İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Muhatabım değil

Babacan ile ilgili soruyu da yanıtlayan Yılmaz olay göndermeler yaptı.

Yılmaz şunları söyledi;

"Benim tarafımda öyle bir çekişme yok. Sonuçta biz fark yaratacak bir ekip kurduk. Millet İttifakı içinde milletin desteğini alacak en büyük parti İYİ Parti olmayabilir. Ama toplam siyasi iradenin en iyi takımı kurması gerekecek. Ben bu takımı kurmak için bir inisiyatif kullanıyorum. Ali Bey de kurmuş olabilir ama bana öyle bir şey söylemedi.

Görüşmüşlüğüm var ama ben Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil. Zaten çok farklı geçmişimiz ve hayat tecrübemiz de var."

Babacan ile bir pazarlık yapmadıklarını iddia eden Yılmaz, Ali Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemi hatılatarak göndermeler yaptı.

AK Parti iktidarını hedef alan Yılmaz, "Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde, AKP'nin 20 yıllık iktidarı sırasında Türkiye ekonomik olarak çok ciddi hatalar yaptı. O hataların tekrarlanmaması lazım." ifadelerinin ardından Babacan'ın bu dönemin önemli bir kısmında ekonominin başında olduğunu söyledi.