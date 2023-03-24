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    • 24.03.2023 17:20
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    6+1'li koalisyonun koltuk kavgası tam gaz! İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Muhatabım değil

    6+1'li koalisyonun adayı pazarlıklar ve kavgaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından partiler bol keseden koltuk kapma yarışına girerken İYİ Parti'den DEVA'ya olay gönderme geldi. Geçtiğimiz haftalarda İngiliz Reuters ekonominin başına Ali Babacan'ın geleceğini yazarak 6'lıya yol çizerken ABD merkezli Bloomberg ise ekonominin başına İYİ Partili Bilge Yılmaz'ı yazdı. Gelişmeler sonrası İYİ Partili Bilge Yılmaz ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek Babacan'ı hedef aldı. Yılmaz, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Koltuk kavgası tam gaz!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun adayı kavgalar ve pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile 5 Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vadedilirken Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık kesinleşen 7. ortak HDP'ye verilecekler ise merak konusu...

    KOLTUK SAVAŞLARI TAM GAZ
    Bir yandan vekil ve bakan pazarlıkları devam henüz iktidar bile olamayan koalisyonun koltuk savaşı son sürat devam ediyor.... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 5 Genel Başkanın yardımcı olmasının yanlış olacağını ve Ekrem İmamoğlu ile kendisinin yardımcı olmasının yeterli olacağını belirtti.

    Yavaş'a yanıt DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan pazarlıkların yapıldığına ve imzaların atıldığına dikkat çekerek, "Kazak sökülür" ifadeleriyle Yavaş'ı veto etti.

    HAZİNE KAVGASI!
    Bir koltuk kavgası da yine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİ Partili Bilge Yılmaz arasında çıktı.

    İNGİLİZ REUTERS ALİ BABACAN'I İŞARET ETTİ
    Geçtiğimiz haftalarda İngiliz Reuters koalisyona kabine belirlemeye başladı.

    İngiliz yayın organı Reuters'a göre, seçimin ardından ittifakta Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

    Reuters'a demeç veren ittifak kaynakları koalisyonun hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacağını ve TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu iddia etti.

    Babacan'ın AK Parti geçmişine değinilen haberde ekonomide izlenecek politikalara da yer verildi.

    ABD'Lİ BLOOMBERG İSE İYİ PARTİLİ BİLGE YILMAZ'I İŞARET ETTİ
    ABD merkezli Bloomberg ise "Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomi için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğini yazdı.

    Pennsylvania Üniversitesine bağlı Wharton İşletme Yüksekokulu'nda (Wharton Business School) profesörlük yapan Yılmaz, 1 yıllık Türkiye gezisinin ardından İyi Parti ile siyasete atılmıştı.

    Yılmaz'ın siyasete atılması ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı yapılarak ön plana çıkartılmasından sonra, Ali Babacan başta olmak üzere diğer patilerdeki ekonomi kurmayları ile sürtüşmeler yaşanabileceği yorumları yapılmıştı.

        Yılmaz ile de yapılan görüşmeden hareketle kaleme alınan yazıd Bilge Yılmaz tarafından sosyal medyada da paylaşıldı.

        BİLGE YILMAZ'DAN ALİ BABACAN'A SALVO: MUHATABIM DEĞİL
        Yaşanan gelişmelerin ardından Bilge Yılmaz yaşanan koltuk kavgasını açık eden açıklamalar yaptı.

        CHP'ye yakınlığıyla bilinen T24'e konuşan Bilge Yılmaz ekonomi yönetimine talip olduğunu belirterek, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." dedi.

        "EKONOMİYE TALİBİM"
        Şimdiden koltuk savaşının tarafı olan Bilge Yılmaz, "Ben bu işe kalkıştığımdan beri ekonomi yönetimine adayım, ya da grup olarak biz adayız. Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım. Arkamda bir siyasi anlaşma olduğu için değil bu işi iyi yapabileceğimizi bildiğimden bunu söylüyorum. " dedi.

        Babacan ile ilgili soruyu da yanıtlayan Yılmaz olay göndermeler yaptı.

        Yılmaz şunları söyledi;

        "Benim tarafımda öyle bir çekişme yok. Sonuçta biz fark yaratacak bir ekip kurduk. Millet İttifakı içinde milletin desteğini alacak en büyük parti İYİ Parti olmayabilir. Ama toplam siyasi iradenin en iyi takımı kurması gerekecek. Ben bu takımı kurmak için bir inisiyatif kullanıyorum. Ali Bey de kurmuş olabilir ama bana öyle bir şey söylemedi.

        Görüşmüşlüğüm var ama ben Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil. Zaten çok farklı geçmişimiz ve hayat tecrübemiz de var."

        Babacan ile bir pazarlık yapmadıklarını iddia eden Yılmaz, Ali Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemi hatılatarak göndermeler yaptı.

        AK Parti iktidarını hedef alan Yılmaz, "Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde, AKP'nin 20 yıllık iktidarı sırasında Türkiye ekonomik olarak çok ciddi hatalar yaptı. O hataların tekrarlanmaması lazım." ifadelerinin ardından Babacan'ın bu dönemin önemli bir kısmında ekonominin başında olduğunu söyledi.

            FETÖ'DEN 'GÜLEN CEMAATİ' DİYE BAHSETTİ
            Yılmaz öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nden de "Gülen cemaati" diye bahsetti.

            KOALİSYONUN KOLTUK SAVAŞI
            Bilge Yılmaz'ın bu çıkışı ve Ali Babacan'ı hedef alan sözleri koalisyon sisteminin nasıl bir koltuk savaşının yaşanacağını da gözler önüne serdi.
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            Haberler Güncel 6+1'li koalisyonun koltuk kavgası tam gaz! İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Muhatabım değil
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