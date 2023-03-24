6+1'li koalisyonun koltuk kavgası tam gaz! İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Muhatabım değil

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun adayı kavgalar ve pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile 5 Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vadedilirken Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık kesinleşen 7. ortak HDP'ye verilecekler ise merak konusu...
KOLTUK SAVAŞLARI TAM GAZ
Bir yandan vekil ve bakan pazarlıkları devam henüz iktidar bile olamayan koalisyonun koltuk savaşı son sürat devam ediyor.... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 5 Genel Başkanın yardımcı olmasının yanlış olacağını ve Ekrem İmamoğlu ile kendisinin yardımcı olmasının yeterli olacağını belirtti.
Yavaş'a yanıt DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan pazarlıkların yapıldığına ve imzaların atıldığına dikkat çekerek, "Kazak sökülür" ifadeleriyle Yavaş'ı veto etti.
HAZİNE KAVGASI!
Bir koltuk kavgası da yine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİ Partili Bilge Yılmaz arasında çıktı.
İNGİLİZ REUTERS ALİ BABACAN'I İŞARET ETTİ
Geçtiğimiz haftalarda İngiliz Reuters koalisyona kabine belirlemeye başladı.
İngiliz yayın organı Reuters'a göre, seçimin ardından ittifakta Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.
Reuters'a demeç veren ittifak kaynakları koalisyonun hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacağını ve TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu iddia etti.
Babacan'ın AK Parti geçmişine değinilen haberde ekonomide izlenecek politikalara da yer verildi.
ABD'Lİ BLOOMBERG İSE İYİ PARTİLİ BİLGE YILMAZ'I İŞARET ETTİ
ABD merkezli Bloomberg ise "Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomi için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğini yazdı.
Pennsylvania Üniversitesine bağlı Wharton İşletme Yüksekokulu'nda (Wharton Business School) profesörlük yapan Yılmaz, 1 yıllık Türkiye gezisinin ardından İyi Parti ile siyasete atılmıştı.
Yılmaz'ın siyasete atılması ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı yapılarak ön plana çıkartılmasından sonra, Ali Babacan başta olmak üzere diğer patilerdeki ekonomi kurmayları ile sürtüşmeler yaşanabileceği yorumları yapılmıştı.