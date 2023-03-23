Meral Akşener'den sonra şimdi de Koray Aydın! 7 Cumhurbaşkanı yardımcısına şimdi de Muharrem İnce eklendi!

"SEÇİMDEN SONRA ORTALIK KARIŞACAK" İTİRAFI

Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TV100'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Haftanın Panaroması programına katılmış "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce hakkında ise "Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Sayın İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasını esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.