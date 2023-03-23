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    • 23.03.2023 15:11
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    Meral Akşener'den sonra şimdi de Koray Aydın! 7 Cumhurbaşkanı yardımcısına şimdi de Muharrem İnce eklendi!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Muharrem İnce’nin adaylığı hakkındaki yorumlarının ardından bir açıklama da Koray Aydın’dan geldi. Koray Aydın, Muharrem İnce’nin 6’lı koalisyonun 8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini söyledi. İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığı CHP kesiminde büyük rahatsızlığa neden olmuş, sert sözlerle eleştirilmişti.

    takvim.com.tr
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    İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye yavaş yavaş sinyaller geliyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında, CHP'lilerin tüm rahatsızlıklarına rağmen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığını desteklediğini söylemişti. İYİ Parti'den yeni bir Muharrem İnce açıklaması daha geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Muharrem İnce'nin 6'lı koalisyonun adayının 8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini söyledi.

    Biliyorsunuz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyondaki aday Kemal Kılıçdaroğlu olsun dayatmasına tepki göstermiş, "Noter Masası" diyerek masayı dağıtmıştı.

    Zehir zemberek sözlerinden tam 72 saat sonra geri dönen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olması şartını koşmuştu.

    Akşener'in teklifi, masada yeni bir krize neden olmuş, bunun üzerine alınan yeni kararda, Kılıçdaroğlu masadaki diğer liderlere koltuk dağıtmıştı. Bu kapsamda masadaki tüm genel başkanların, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirilmiş, Akşener'in sunduğu teklif de ortak mutabakat metninin 12. maddesinde de yer almıştı.

    CHP YANDAŞI MEDYA İYİ PARTİ'Yİ TEK KALEMDE SİLDİ
    Yaşananlar sırasında CHP'nin fonladığı Halk TV, Tele 1, KRT gibi kanallar İYİ Parti'yi topa tutmuştu. Aylarca övüle övüle bitirilemeyen İYİ Parti, hükümete çalışmakla bile suçlanmıştı.

    CHP medyasında açıklanan anketlerde İYİ Parti'nin oyunun yüzde 20'ye yakın olduğu söyleniyordu, İYİ Parti masadan ayrılınca bu oy oranı da bir anda yüzde 10'ların altında telaffuz edilmeye başlanmıştı. İYİ Parti'ye yakın isimler CHP'li isimlerin ve CHP medyasının söylemlerine çok srt karşılık verdi ve gerilim giderek tırmanmıştı.

        "SEÇİMDEN SONRA ORTALIK KARIŞACAK" İTİRAFI
        Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TV100'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Haftanın Panaroması programına katılmış "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" ifadelerini kullanmıştı.

        Öte yandan Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Muharrem İnce hakkında ise "Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Sayın İnce'nin bu hakkı kullanıyor olmasının hainlikle suçlanmasını esefle karşıladığımı söylemek isterim. İnce'nin duruşuna saygı duyularak bir yan yana gelişin sağlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "MUHARREM İNCE'NİN CHP İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ DEVAM EDECEKTİR"
        Gelişmeler devam ederken ortaya yeni bir iddia daha atıldı. Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye konuşan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, İnce'nin 6'lı koalisyonda 8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini söyledi.

        İnce'nin oyları bölmesine yönelik yapılan yorumları şöyle değerlendirdi:

        Yarış en sonunda yarışan adaylar arasındaki mücadeleye dönüşecek. Kazanma odaklı düşündükleri için, 'Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık ama bu iş olmadı' diyenlerin, yarışan adayların Millet İttifakı adayının etrafında toplanacağını düşünüyorum. Çünkü büyün siyasal mücadelelerde seçim dönemi yaklaştıkça bu gerçekliği yıllardır büyün seçimlerde gördük. Aynı şey tekrarlanacaktır, çünkü bu seçim artık bir Türkiye meselesi haline geldi. Çünkü Türkiye'nin bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiği konusunda hemfikir haline gelmiş milyonlarca insan var.

        O bakımdan Muharrem İnce'nin geçen zaman içerisinde mutlaka CHP ile görüşme trafiği devam edecektir, böyle bir durumda çekilmesi halinde ülkenin geleceğiyle ilgili önemli bir karara katkı sağlamış bir insan olarak da bana göre tarihteki yerini alır. Bunu yapmadığı takdirde, en kötü ihtimalle seçim ikinci tura kalır ama ben bu seçimin ikinci tura kalacağını düşünmüyorum.

        SEKİZİNCİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞINA YEŞİL IŞIK
        Koray Aydın, İnce'ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:

        "Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'yla kendi arasında, iki parti arasındaki görüşmelerde belirlenebilecek bir konudur. Niye olmasın, olabilir."
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