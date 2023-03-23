Meral Akşener'den sonra şimdi de Koray Aydın! 7 Cumhurbaşkanı yardımcısına şimdi de Muharrem İnce eklendi!

İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye yavaş yavaş sinyaller geliyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında, CHP'lilerin tüm rahatsızlıklarına rağmen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığını desteklediğini söylemişti. İYİ Parti'den yeni bir Muharrem İnce açıklaması daha geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Muharrem İnce'nin 6'lı koalisyonun adayının 8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini söyledi.
Biliyorsunuz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyondaki aday Kemal Kılıçdaroğlu olsun dayatmasına tepki göstermiş, "Noter Masası" diyerek masayı dağıtmıştı.
Zehir zemberek sözlerinden tam 72 saat sonra geri dönen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olması şartını koşmuştu.
Akşener'in teklifi, masada yeni bir krize neden olmuş, bunun üzerine alınan yeni kararda, Kılıçdaroğlu masadaki diğer liderlere koltuk dağıtmıştı. Bu kapsamda masadaki tüm genel başkanların, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirilmiş, Akşener'in sunduğu teklif de ortak mutabakat metninin 12. maddesinde de yer almıştı.
CHP YANDAŞI MEDYA İYİ PARTİ'Yİ TEK KALEMDE SİLDİ
Yaşananlar sırasında CHP'nin fonladığı Halk TV, Tele 1, KRT gibi kanallar İYİ Parti'yi topa tutmuştu. Aylarca övüle övüle bitirilemeyen İYİ Parti, hükümete çalışmakla bile suçlanmıştı.
CHP medyasında açıklanan anketlerde İYİ Parti'nin oyunun yüzde 20'ye yakın olduğu söyleniyordu, İYİ Parti masadan ayrılınca bu oy oranı da bir anda yüzde 10'ların altında telaffuz edilmeye başlanmıştı. İYİ Parti'ye yakın isimler CHP'li isimlerin ve CHP medyasının söylemlerine çok srt karşılık verdi ve gerilim giderek tırmanmıştı.