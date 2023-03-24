Milli Savunma Bakanı Akar afet bölgesinde: "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin"

DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ

Akar, daha sonra Orgeneral Güler ile Aselsan Afet ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 400 kişinin kaldığı çadır kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar, depremzedelerle de bir araya geldi.