Milli Savunma Bakanı Akar afet bölgesinde: "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin"

AFAD tarafından kurulan Büyük Dalyan Geçici Konaklama Merkezi'ne giden Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Akar, merkezdeki anaokulunu da ziyaret ederek, çocuklarla yakından ilgilendi.
DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ
Akar, daha sonra Orgeneral Güler ile Aselsan Afet ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Yaklaşık 400 kişinin kaldığı çadır kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar, depremzedelerle de bir araya geldi.
"ALLAH, DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
Talepleri dinleyen ve çözümüne yönelik talimat veren Akar, çadır kentteki kreş ve etüt merkezinde de incelemelerde bulundu.