Cumhur İttifakı genişledi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan flaş açıklamalar!



"CUMHURBAŞKANIMIZ PARTİMİZİ ZİYARET EDECEK"

Cumhur İttifakı'na katılım kararının hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunan Erbakan, "Bu sebeple, prensiplerimiz üzerinde de mutabakata varılmasından dolayı, parti olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Bu kararın alınmasında prensiplerimiz üzerinde uzlaşmaya varılması kadar, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun da ülkemize ve milletimize bir faydasının olmayacağını gerçeği de önemli bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacaklar. Kendisiyle birlikte kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Bu kararımız doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz. 3 gündür Cumhurbaşkanlığı adaylığımız için imza veren her bir vatandaşımıza, teşkilat mensubumuza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şunu unutmamak gerekir; atılan her bir imzanın bu sürece çok büyük etkisi olmuştur" dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN DE DAHİL OLDUĞU "CUMHUR İTTİFAKI"NIN PROTOKOLÜ YSK'YE SUNULDU

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne, Cumhur İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol metni, AK Parti adına Ali İhsan Yavuz, MHP adına Feti Yıldız, BBP adına Ahmet Yelis, Yeniden Refah Partisi adına ise Bayram Sakartepe ve Selçuk Geyveli tarafından YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim edildi.