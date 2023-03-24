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    • 24.03.2023 18:53
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    Cumhur İttifakı genişledi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan flaş açıklamalar!

    Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a destek vereceklerini belirten Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    Erbakan’dan flaş açıklamalar!

    14 Mayıs seçimlerine geri sayım başlarken Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı.

    FATİH ERBAKAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK 6+1'E SALVO
    Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini belirterek cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.

    Erbakan 6+1'li koalisyonu işaret ederek, "Karşı bloktan ülkeye ve millete hayır gelmeyeceğini gördük" ifadelerini kullandı.

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı'na katılımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anlatan Erbakan, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Partimizin başından beri talep ettiği prensiplerimiz üzerinde kendileriyle uzlaşmaya vardık" dedi.

    MUTABAKATA VARDIK
    Fatih Erbakan, prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AK Parti ve Yeniden Refah Partisi genel sekreterlerince imzalandığını belirterek, "Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde ekonomi, sosyal ve dış politikada ülkemizin, milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlamış olduk. Biz bunları milletimizin, ülkemizin faydasına olduğu için talep ediyorduk. Bunlar doğrultusunda iktidar olunması halinde uygulamaların gerçekleşeceği hususunda bizzat Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Biz milletimizin derdine derman olunsun da kim olursa olsun anlayışıyla hareket eden bir siyasi partiyiz. Milletimizin derdine derman olacak prensiplerimizin biran evvel uygulanması bizim için son derece önemlidir" diye konuştu.


    "CUMHURBAŞKANIMIZ PARTİMİZİ ZİYARET EDECEK"
    Cumhur İttifakı'na katılım kararının hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunan Erbakan, "Bu sebeple, prensiplerimiz üzerinde de mutabakata varılmasından dolayı, parti olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Bu kararın alınmasında prensiplerimiz üzerinde uzlaşmaya varılması kadar, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun da ülkemize ve milletimize bir faydasının olmayacağını gerçeği de önemli bir rol oynamıştır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacaklar. Kendisiyle birlikte kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Bu kararımız doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz. 3 gündür Cumhurbaşkanlığı adaylığımız için imza veren her bir vatandaşımıza, teşkilat mensubumuza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şunu unutmamak gerekir; atılan her bir imzanın bu sürece çok büyük etkisi olmuştur" dedi.

    YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN DE DAHİL OLDUĞU "CUMHUR İTTİFAKI"NIN PROTOKOLÜ YSK'YE SUNULDU
    AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne, Cumhur İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

    Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol metni, AK Parti adına Ali İhsan Yavuz, MHP adına Feti Yıldız, BBP adına Ahmet Yelis, Yeniden Refah Partisi adına ise Bayram Sakartepe ve Selçuk Geyveli tarafından YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim edildi.

        Daha sonra, partilerin temsilcileri YSK Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

        "YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDIK"
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatanımızın ve milletimizin ali menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Yeniden Refah Partisi ile temas kurarak ittifakın genişlemesine katkı sağladığını dile getirdi.

        "AZİM VE KARARLILIKLA YOL ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da 4 partinin bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturduğunu kaydetti.

        Yavuz, Cumhur İttifakı adıyla yol almaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil, milli bekayı esas alan, ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli bir duruşun resmidir. Cumhur İttifakı olarak milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek ve yüz yılı, Türkiye yüzyılı yapmak azim ve kararlılığıyla yol almaya devam edeceğiz."

        "DEPREMİN YARALARINI SARMAK HEDEFİMİZ"
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ise "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

        Yıldız, ittifak için 15 Temmuz darbe girişiminin dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Cumhur İttifakı'nın "haklının güvencesi" olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

        "Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak yeniden imar ve ya sürecini tamamlamak bütün gayemizdir, hedefimizdir. İttifakımız, dünya barışının, adaletin, Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve azmin kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yine yurt dışında da 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Görüldüğü gibi seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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        Haberler Güncel Cumhur İttifakı genişledi! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan flaş açıklamalar!
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