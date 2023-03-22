Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Büyük bir müessese bir kısmı turistlere açılabilir

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun küçük ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN AYASOFYA SÖZLERİ
Katıldığı bir yayında konuşan Temel Karamollaoğlu, 86 yıl aranın ardından 2020 yılında kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camiinin büyük bir müessese olduğunu belirterek şunları söyledi;
"CHP'nin Ayasofya'nı tekrar cami olmaktan çıkarma imkanı yok. Ancak Ayasofya büyük bir müessese büyük bir bina cami olarak kullanılan kısımlarının ötesinde diğer bölümler turistlere de açılış gelir ziyaret ederler."
ERBAKAN HOCA'NIN KEMİKLERİNİ SIZLATTI
Temel Karamollaoğlu'nun bu çıkışı sosyal medyada tepki çekti. Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın yaptığı "Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir" konuşma hatılatılırken "Erbakan Hoca'nın kemikleri sızlıyor" yorumları yapıldı.
86 YILLIK HASRET BİR CUMA VAKTİ VUSLATA ERMİŞT!
Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden camii olarak ibadete açıldı.
Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi.
Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın gitti, avlusunu da bahçesini de doldurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıkıp hutbe verdi.