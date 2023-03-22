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    • 23.03.2023 00:54
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    Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Büyük bir müessese bir kısmı turistlere açılabilir

    6'lo koalisyonun küçük ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı. Temel Karamollaoğlu, Ayasofya Camiinin büyük bir müessese olduğunu belirterek bir kısmı turistlere açılabilir dedi.

    takvim.com.tr
    Karamollaoğlu’ndan tepki çeken çıkış!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun küçük ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı.

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN AYASOFYA SÖZLERİ
    Katıldığı bir yayında konuşan Temel Karamollaoğlu, 86 yıl aranın ardından 2020 yılında kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camiinin büyük bir müessese olduğunu belirterek şunları söyledi;

    "CHP'nin Ayasofya'nı tekrar cami olmaktan çıkarma imkanı yok. Ancak Ayasofya büyük bir müessese büyük bir bina cami olarak kullanılan kısımlarının ötesinde diğer bölümler turistlere de açılış gelir ziyaret ederler."

    ERBAKAN HOCA'NIN KEMİKLERİNİ SIZLATTI
    Temel Karamollaoğlu'nun bu çıkışı sosyal medyada tepki çekti. Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın yaptığı "Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir" konuşma hatılatılırken "Erbakan Hoca'nın kemikleri sızlıyor" yorumları yapıldı.

    86 YILLIK HASRET BİR CUMA VAKTİ VUSLATA ERMİŞT!
    Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden camii olarak ibadete açıldı.

    Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi.

    Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın gitti, avlusunu da bahçesini de doldurdu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıkıp hutbe verdi.



        350 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILDI
        O gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzin ezan okudu.

        350 bin kişinin aynı anda namaz kıldığı günde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. 21 bin polis, görev yaptı.

        DÜNYADA SES GETİRDİ
        İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, dünyada da ses getirdi.



        Yabancı gazeteciler, bu tarihi anlara tanıklık etmek için camideydi. Buradan dünyaya fotoğraflar geçildi.

        Televizyon kanalları, bu tarihi anları canlı yayınladı.

        ANBEAN TAKİP ETTİK
        Takvim.com.tr de 24 Temmuz 2020 cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra aslına rücu ettirilmesini anbean sahadan takip etmişti.
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