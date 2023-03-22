Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Büyük bir müessese bir kısmı turistlere açılabilir

"CHP'nin Ayasofya'nı tekrar cami olmaktan çıkarma imkanı yok. Ancak Ayasofya büyük bir müessese büyük bir bina cami olarak kullanılan kısımlarının ötesinde diğer bölümler turistlere de açılış gelir ziyaret ederler."

ERBAKAN HOCA'NIN KEMİKLERİNİ SIZLATTI

Temel Karamollaoğlu'nun bu çıkışı sosyal medyada tepki çekti. Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın yaptığı "Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür Ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir" konuşma hatılatılırken "Erbakan Hoca'nın kemikleri sızlıyor" yorumları yapıldı.