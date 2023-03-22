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    • Haberler
    • 22.03.2023 18:05
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    • 22.03.2023 18:19
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    6'lı koalisyonda HDP krizi! Gelecek Partisi Avcılar ilçe yönetimi istifa ederek AK Parti'ye geçti: "İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir"

    Seçime günler kala 6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken partilerin tabanları terörün siyasi ayağı HDP ile yapılan görüşmelere karşı harekete geçti. Gelecek Partisi Avcılar ilçe başkanlığından istifa eden Ahmet Şahin ve beraberinde ilçe yönetiminde olan isimlerle AK Parti'ye katıldı. A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ise özellikle İyi Parti tabanının HDP ile kurulan ortaklıktan rahatsız olduğunu ve teşkilatlarda toplu istifaların yaşanabileceğini dile getirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    6’lı koalisyonda HDP krizi!

    Seçime günler kala 6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken partilerin tabanları terörün siyasi ayağı HDP ile yapılan görüşmelere karşı harekete geçti.

    GELECEK PARTİSİ'NDEN AK PARTİ'YE KATILANLAR İÇİN ROZET TAKMA TÖRENİ YAPILDI | VİDEO İZLE

    TOPLU İSTİFA
    Gelecek Partisi Avcılar ilçe başkanlığından istifa eden Ahmet Şahin ve beraberinde ilçe yönetiminde olan isimlerle AK Parti'ye katıldı. Rozet takma töreninde konuşan eski ilçe başkanı Abdullah Şahin, "İçeriden ve dışarıdan ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ve çizilen yolu gördüğüm için bu vebalin bir parçası olmamak için istifa ettim" dedi.

    AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE, "BUNUN DEVAMI GELECEKTİR" DEDİ
    Gelecek Partisi'nden istifa eden Avcılar ilçe yönetimi yapılan törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatında yapılan törene İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükçoğlu ve Gelecek Partisinden istifa eden ilçe başkanı Abdullah Şahin ile partililer katıldı.

    Düzenlenen törende daha önce yayınladığı mektupla 2.5 yıldır görev yaptığı partinin ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyuran Abdullah Şahin, "Avcılar'da bu kıvılcımını hep birlikte yakacak ve bu ateşin büyümesini sağlayacağız. Vatan, millet. Bunlar bizim için en kıymetlilerimizdir. Bunlar mevzubahisse gerisi her şey teferruattır. Bütün koltukları, bütün makamları elimizin tersiyle bir kenara bırakır ve gereğini ise bunu yaparız. Bu hizmet yolculuğunda kişisel tüm menfaatleri bir kenara koyarak milletin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak, yola çıkmış vatansever kişiler olarak bir ve beraberiz. Vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için görev verilen her yerde elimizden geleni değil hep daha fazlasını yapmak üzere bir nefer olarak bu davanın hizmetkarlarıyız" dedi.

        İçerden ve dışardan ülke üzerinde oynanan oyunların vebalinin altında kalmamak için ayrıldığını belirten Şahin, "Bu aziz vatanı konuşmayı birilerinin bölmesine ve yıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İçeriden ve dışarıdan ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ve çizilen yolu gördüğüm için bu vebalin bir parçası olmamak için gerekçelerim sıralayan maddeleri tüm kamuoyuyla paylaştım. Muhalefet tarafından milli değerlerimiz hedef gösterilerek yapılan açıklamalar karşısında yüreğinde vatan, bayrak ve millet sevgisi taşıyan, partiye gönül verip, partide görev alan veya gönül vermiş pek çok arkadaşımın rahatsızlıklarını biliyor, yapmış olduğum bu kıvılcım ateşinin yükseleceğini umut ediyorum. Bu yolda ilerlerken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağım" diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Kimliğimizi, kişiliğimizi, karakterimizi ortaya koyan vatanı vatan yapan temel ilkelerin üzerinde bir siyaset yaparız. Ama o temel ilkelere dair tartışmayı, o temel ilkelere sarsılmasına dair en ufak bir efendim girişime müsaade etmemeyi başarmamız lazım. Yani şimdi biz muhafazakara ve dinlere karşı değiliz. Biz DEAŞ'e karşıyız. Teröre karşıyız. Biz sosyal demokratlara karşı değiliz. Efendim A, B, C'de şeyine karşı değiliz. Biz DHKP-C'ye karşıyız. Terörist olduğu için karşıyız. Teröre bulaştığı için karşıyız. Bizim Kürt kardeşlerimizele bir sorun yok. AK Parti'nin de temel unsurudur, kurucusudur. AK Parti'den bir Kürt partisidir diyorum. Ama biz PKK'ya karşıyız. Adını söyleyemiyorum, alfabede harf bırakmadılar. YPG, HG bilmem ne, bir sürü ad veriyorlar, hepsine karşıyız. Kim elini silah alıyorsa, kim masumu öldürüyorsa, kim bu topraklar üzerinde hesap yapıyorsa hepsi karşısında A, B, C'ye de ayırt etmeden bizi karşısında bulacak. Ömrümüzü buna feda etmeye de hazırız, her şeye hazırız. Ama bu kardeşliği hep beraber de sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

        "KATILIMLAR DEVAM EDECEK"
        AK Parti'ye katılımların devam edeceğini anlatan Kabaktepe, "Hiç kimse bu memlekette Kürt'ü de, Türk'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Arap'ı da birbirine düşman edemeyecek. Hep beraber kardeş olduğumuzu, hep birlikte olduğumuzu, öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. AK Partimiz, kıymetli kardeşlerim, bir bölgenin bir sitenin efendim kıyının, köşenin, ortanın değil. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye bölgesel ve küresel güç anlamında geldiği bu noktadan geriye gitmeyecek, onların bu gelişleri bize daha da çok moral verecek, güç katacak" diye anlattı.

        İYİ PARTİ'DE TOPLU İSTİFALAR GELEBİLİR | VİDEO İZLE

        KORAY AYDIN, YAVUZ AĞIRALİOĞLU BU DURUMDAN RAHATSIZ
        Öte yandan 6'lı koalisyona resmen HDP'nin de katılmasıyla İyi Parti'de de büyük rahatsızlık oluştu. İyi Parti'nin toplama bir parti olduğunu dile getiren Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, iskeletin milliyetçi ve ülkcülerden oluştuğunu dile getirdi. Bu isimleri kendisinin de tanıdığını belirten Pazarcı, "Koray Aydın'ın, Yavuz Ağıralioğlu bu durumdan rahatsızdır. Bugüne kadar siz belli fikirlerin peşinden koşacaksınız ve bugünden sonra hiçbir şey olmamış gibi HDP ile yol yürünmesine rıza göstereceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.


            İYİ PARTİ ESİR ALINMIŞ DURUMDA
            İyi Parti'nin esir alındığı ve farklı bir adım atamayacağını savunan Pazarcı, "İyi Parti ne yapabilir derseniz İyi Parti hiçbir şey yapamaz. Çünkü İyi Parti esir alınmış durumda. Sayın Akşener'in son çıkışı ortada. Sayın Kılıçdaroğluı ile seçimin alınamayacağını ifade etmişti. 72 saat sonra döndü, "Ben milletvekili adayı olmayacağım, çünkü Kılıçdaroğlu yüzde yüz kazanacak." O açıdan bakıldığında, bu manevra o dönemde İyi Parti'nin grup başkanvekillerinin ne dediği gösteriyor her şeyi. Katıldıkları programlarda bizim tabanımızın yüzde 40'ı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek dediler. Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyen İyi Parti tabanı HDP ile nasıl yol yürüyecek? Kılıçdaroğlu kendi adaylığını onaylatmak için 6'lı masayı topladı. Manevralar yaptı ve adaylığını onaylattı. Masadaki diğer partileri etkisizleştirdi." dedi.

            İYİ PARTİ'DE TOPLU İSTİFALAR GELEBİLİR
            Köşeye sıkışan parti üyelerinin istifa edebileceğini belirten Pazarcı, "İyi Parti'ye oy verenler bunu nasıl değerlendirecek. CHP'deki bazı isimler bile bu durumdan memnun değil. Sizin kurşun askerleriniz olmayan seçmenler bunu değerlendirecek ona göre oy verecekler. Ahmet Türk'ün de son yaptığı açıklamalar var. Kürt seçmen bizden başka kimseye oy veremez diye. Ben o bölgede HÜDA-PAR'ın ciddi bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede sıkışmış seçmenin Cumhur İttifakı'na destek vereceğini düşünüyorum. Yani ne kadar yukarda kol kola girmiş olsalar da tabana yansımıyor bu fotoğraf. Önümüzdeki günlerde bu rahatsızlıklar ortaya çıkacak. Bu rahatsızlıktan dolayı toplu istifalar gelebilir İyi Parti'de. Nitekim bazı il ve ilçe teşkilatlarında toplu istifalar başladı. Ama ne olursa olsun masadan kalkamaz İyi Parti ve CHP." şeklinde konuştu.

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            Haberler Haberler 6'lı koalisyonda HDP krizi! Gelecek Partisi Avcılar ilçe yönetimi istifa ederek AK Parti'ye geçti: "İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir"
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