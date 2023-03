6'lı koalisyonda HDP krizi! Gelecek Partisi Avcılar ilçe yönetimi istifa ederek AK Parti'ye geçti: "İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir"

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE, "BUNUN DEVAMI GELECEKTİR" DEDİ

Gelecek Partisi'nden istifa eden Avcılar ilçe yönetimi yapılan törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatında yapılan törene İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükçoğlu ve Gelecek Partisinden istifa eden ilçe başkanı Abdullah Şahin ile partililer katıldı.

Düzenlenen törende daha önce yayınladığı mektupla 2.5 yıldır görev yaptığı partinin ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyuran Abdullah Şahin, "Avcılar'da bu kıvılcımını hep birlikte yakacak ve bu ateşin büyümesini sağlayacağız. Vatan, millet. Bunlar bizim için en kıymetlilerimizdir. Bunlar mevzubahisse gerisi her şey teferruattır. Bütün koltukları, bütün makamları elimizin tersiyle bir kenara bırakır ve gereğini ise bunu yaparız. Bu hizmet yolculuğunda kişisel tüm menfaatleri bir kenara koyarak milletin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak, yola çıkmış vatansever kişiler olarak bir ve beraberiz. Vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için görev verilen her yerde elimizden geleni değil hep daha fazlasını yapmak üzere bir nefer olarak bu davanın hizmetkarlarıyız" dedi.