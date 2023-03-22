Başkan Erdoğan, Kandil’in Kılıçdaroğlu için ‘tutumu umut veriyor’ desteğini eleştirdi





TERÖRİST ELEBAŞLARI 6'LI MASANIN UMUT VERDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Kandil'in Kılıçdaroğlu için 'tutumu umut veriyor' desteğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Kandil'deki terörist elebaşları da zaten 6'lı masanın kendileri için umut verdiğini söylüyorlar. Meral Hanım HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez demişti. Şimdi HDP kumar masasına oturmuş durumda. HDP elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Bu talepleri Kandil belirliyor. 14 Mayıs'ta inşallah hepsine gereken dersi benim aziz milletim verecek" ifadelerini kullandı.

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KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER: TUTUMU UMUT VERİYOR

Resmiyet kazanan 6'lı koalisyon - HDPKK ittifakının gölgesinde Kandil'den Kılıçdaroğlu'nun tutumuna övgüler yağmıştı.



PKK elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunun antifaşist çevrelere umut aşıladığını itiraf etmişti.



Kalkan, "(Kılıçdaroğlu) Bir tutum alır gibi gözüküyor, bu durum biraz antifaşist çevrelerde umut yaratıyor ama nereye kadar gider belli değildir" şeklinde konuşmuştu.