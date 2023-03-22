Başkan Erdoğan, Kandil’in Kılıçdaroğlu için ‘tutumu umut veriyor’ desteğini eleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu -HDPKK işbirliği ve Kandil'in 'tutumu umut veriyor' desteğine dikkat çekti.
HDP EŞİTTİR PKK'DIR
'HDP en başından beri masanın yedinci ortağı' olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Biz masanın altında demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. CHP'nin HDP ile asgari müşterekleri olduğunu biliyoruz. HDP eşittir PKK'dır, YPG, PYD'dir" ifadelerini kullandı.
"HDP'NİN PLANINDA KANDİLDE'Kİ TALİMATLARI UYGULAMAK VAR"
Sözlerini sürdüren Başkan Erdoğan, "Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu benim milletim düşünsün. Benim vatandaşım millidir, yerlidir, özellikle dışarılardan yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir. Emperyal kafaların tamamen dışında milli ve yerli olan yönetime benim vatandaşım layıktır. Benim vatandaşlarımı Kürt de olsa, Zaza da olsa, bunların ölümüne neden olanları dışarı çıkartmak için gayret sarf ediyorsak bunun hesabını ne bu dünyada ne de ebedi alemde veremeyiz? HDP'lerin planları arasında neler var? Kandil'deki talimatlarını uygulamak var. 6'lı Masa'nın görüştüğü HDP budur" dedi.