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    • Güncel
    • 23.03.2023 00:09
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    • 23.03.2023 00:09
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    Başkan Erdoğan, Kandil’in Kılıçdaroğlu için ‘tutumu umut veriyor’ desteğini eleştirdi

    6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek PKK terör örgütnün siyasi uzantısı HDP'den gelmiş ve Kandil ‘tutumu umut veriyor’ desteğinde bulunmuştu. Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında bu desteğe dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmede bulundu. Başkan Erdoğan, “Kandil'deki terörist elebaşları da zaten 6'lı masanın kendileri için umut verdiğini söylüyorlar. Meral Hanım HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez demişti. Şimdi HDP kumar masasına oturmuş durumda. HDP elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Bu talepleri Kandil belirliyor. 14 Mayıs'ta inşallah hepsine gereken dersi benim aziz milletim verecek” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kandil’in umudu Kılıçdaroğlu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu -HDPKK işbirliği ve Kandil'in 'tutumu umut veriyor' desteğine dikkat çekti.



    HDP EŞİTTİR PKK'DIR
    'HDP en başından beri masanın yedinci ortağı' olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Biz masanın altında demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. CHP'nin HDP ile asgari müşterekleri olduğunu biliyoruz. HDP eşittir PKK'dır, YPG, PYD'dir" ifadelerini kullandı.



    "HDP'NİN PLANINDA KANDİLDE'Kİ TALİMATLARI UYGULAMAK VAR"
    Sözlerini sürdüren Başkan Erdoğan, "Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu benim milletim düşünsün. Benim vatandaşım millidir, yerlidir, özellikle dışarılardan yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir. Emperyal kafaların tamamen dışında milli ve yerli olan yönetime benim vatandaşım layıktır. Benim vatandaşlarımı Kürt de olsa, Zaza da olsa, bunların ölümüne neden olanları dışarı çıkartmak için gayret sarf ediyorsak bunun hesabını ne bu dünyada ne de ebedi alemde veremeyiz? HDP'lerin planları arasında neler var? Kandil'deki talimatlarını uygulamak var. 6'lı Masa'nın görüştüğü HDP budur" dedi.



        TERÖRİST ELEBAŞLARI 6'LI MASANIN UMUT VERDİĞİNİ SÖYLÜYOR
        Kandil'in Kılıçdaroğlu için 'tutumu umut veriyor' desteğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Kandil'deki terörist elebaşları da zaten 6'lı masanın kendileri için umut verdiğini söylüyorlar. Meral Hanım HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez demişti. Şimdi HDP kumar masasına oturmuş durumda. HDP elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Bu talepleri Kandil belirliyor. 14 Mayıs'ta inşallah hepsine gereken dersi benim aziz milletim verecek" ifadelerini kullandı.

        takvim.com.tr 'Bölücük Kandili Yandı' manşetiyle kirli işbirliğinin detaylarını tek tek anlatmıştı. (Haberi okumak için görsele tıklayınız)

        KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER: TUTUMU UMUT VERİYOR
        Resmiyet kazanan 6'lı koalisyon - HDPKK ittifakının gölgesinde Kandil'den Kılıçdaroğlu'nun tutumuna övgüler yağmıştı.

        PKK elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunun antifaşist çevrelere umut aşıladığını itiraf etmişti.

        Kalkan, "(Kılıçdaroğlu) Bir tutum alır gibi gözüküyor, bu durum biraz antifaşist çevrelerde umut yaratıyor ama nereye kadar gider belli değildir" şeklinde konuşmuştu.



        Teröritbaşının sözlerinin alt metninde CHP'ye çağrı da vardı...

        Kılıçdaroğlu'nun tutumundan umutlanan Duran Kalkan, "CHP'de bu tutum ne kadar derinleşecek, diğerleri buna katılacak mı, katılmayacak mı, belirsizdirler. Eylemsizlik kararına ilişkin değişik siyasi partiler, kesimler herhangi bir şey yapmadılar, toplumsal kesimler, sendikalar, dernekler, hiç kimse çok oralı olmadı. Dış alanda, dış basına biraz yansıdı, çok ileri düzeyde olmadı ama orta düzeyde olumlu etki yaptı ama dış siyasi çevreler üzerinde de herhangi bir etkisi olmadı, basınla sınırlı kaldı" ifadelerini kullanmıştı.


        PKK'DAN 6'LI KOALİSYONA SİZE DESTEK VERİYORUZ MESAJI
        6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, açığa çıkan bölücü talepler, PKK ile yapılan ağız birliğinin gölgesinde Kandil'den 6'lı koalisyon özelinde CHP'ye "İktidara koltuk değneği olmayın" zılgıtı gelmişti.

        HDP'nin dünkü açıklamalarına dikkat çekerek bebek katili Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşacağını söyleyen PKK elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyona hedef alarak "Koltuk değneği olmayın, sıra size de gelir zarar görürsünüz" çıkışında bulundu.

        Yürüttükleri bölücü mücadeleyi "Antifaşist Demokratik Devrim Mücadelesi" olarak tanımlayan Kalkan, CHP ve diğer koalisyon üyelerine çağrı yaparak "Yürüttüğümüz antifaşist demokratik devrim mücadelesine güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze, pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenmeye destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir" dedi.

        Bu sözler, PKK'nın 6'lı koalisyona "İktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" şeklindeki serzenişini gözler önüne sermişti.



        6'LIDAKİ SALLANTI PKK'YI ENDİŞELENDİRDİ
        Elebaşı Duran Kalkan, 6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini de bu sözlerle itiraf etmişti;

        "Bu muhalefet vardı, altılı masa. bir iç karışıklık yaşadı. Bunlara çok değinmeyeceğim ama gerçekten de müdahaleler oldu. Ne yapıldı bilinemez. Karmaşık bir durum. İnsan kuşku duyuyor gerçekten de. İnsan endişe duyuyor"



            "DAHA AÇIK TUTUM BEKLİYORUZ, SOMUT ADIM ATIN..."
            6'lı koalisyondan daha açık bir tutum beklediklerini dile getiren Duran Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz. Daha mücadeleci duruş bekliyoruz. Daha demokratik yaklaşım bekliyoruz. Faşizm faşizmle yıkılmaz. Faşizm devrimle yıkılır, demokrasiyle yıkılır. Faşizmi aşacaksan devrimci demokrat olacaksın en azından. Özgürlükçü olacaksın. Başka türlü olmaz. Diğeri faşizme hizmet eder. Bu muhalefet gerçekten de zayıf kalıyor" diyerek 'somut adım atın' çağrısını yineledi.



            ELEBAŞI BASTIRDI, KILIÇDAROĞLU BOYUN EĞDİ! OLMAYAN KÜRT SORUNU ÜZERİNDEN SÖYLEM BİRLİĞİ...
            Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaorğlu ile de söylem birliği yaptı.

            Kalkan, "Kürt sorununun özgürlükçü çözümüne karşı tutum açıklayın" baskısı sonrası Kılıçdaroğlu, bugün HDP ile oturduğu kirli pazarlık masasında "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.

            CHP liderinin oy uğruna "Kandil ne diyorsa o" şeklinde tutum sergilemesi, 6'lı koalisyonun içerisinde bulunduğu vehameti kanıtladı.

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