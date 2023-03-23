Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi!

"UYGULAMAYA YANSIDIĞINI GÖRDÜK"

Bu süreçte Finlandiya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini, kurumlar arasında istişare ve temasların arttığını anımsatan Akçapar, Finlandiya'nın, ilgili mevzuatında değişiklik yaparak terör örgütüne katılımı teşvik, teröre yardım ve tahrik unsurlarını suç olarak düzenlediğine işaret etti. Bu düzenlemenin uygulamaya yansıdığını ifade eden Akçapar, şunları kaydetti: "Terör örgütü sembolü taşınan ve propagandası yapılan gösterilere Finlandiya polisi müdahale etti, provokatör eylemlere karşı tedbirler aldılar. Dışişleri bakanlıkları arasında terörle mücadele istişareleri düzenledik. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Finlandiya mevzuatına göre suç teşkil ediyor ve bu tür gösterilere Finlandiya'da izin verilmedi. Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi. Savunma sanayisi alanındaki kısıtlamaları kaldırdı, savunma sanayi şirketlerimiz bugün Finlandiyalı şirketlerle yakın işbirliği içindeler. Sonuç olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün geçen hafta ülkemize yaptığı ziyarette Finlandiya'nın katılım protokolünün yüce Meclisimizce onaylanmasına ilişkin süreci başlatmaya karar verildiğini duyurdu. Finlandiya'nın üyeliğinin NATO ittifakını güçlendireceğini, tehditlere karşı ittifakta külfet paylaşımına katkıda bulunacağına, NATO'nun caydırıcılığına, bölge güvenliğine ve terörle mücadeledeki kararlılığımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Finlandiya'yla müttefiklik ilişkimizin aynı zamanda ikili ilişkilerimizin geliştirilmesinde de katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz."

"DIŞİŞLERİ KOMİSYONU RAPORU GENEL KURULA SUNACAK"

Görüşmelerin ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Dışişleri Komisyonu, kanun teklifine ilişkin hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunacak. Teklifin, Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden yasalaşması bekleniyor.