Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi!

Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri de katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, komisyonda, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi konusunda, milletvekillerine bilgi verdi.
Akçapar, Finlandiya ile ikili ilişkilerin olumlu bir çerçevede seyrettiğini belirterek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek için 16-17 Mart'ta Kahramanmaraş ve Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.
"ÜÇLÜ MUTABAKATI İMZALADIK"
Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına Dair Protokol'ün, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini derinden sarsan Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu olduğunu dile getirren Akçapar, şöyle konuştu:"Rusya ile 1340 kilometre hududa sahip Finlandiya, savaşın başlamasının ardından uzun bir geçmişi bulunan savunma ve güvenlik alanındaki tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katılma kararını aldı. Finlandiya, NATO'ya katılım başvurusunu 18 Mayıs 2022'de sundu. NATO'ya katılmayı arzu eden İsveç ve Finlandiya'nın müttefik olacakları, ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını gözetmeleri, ittifak dayanışması ruhuyla hareket etmeye başlamaları gerektiğini, sürecin başından beri en üst düzey de dahil olmak üzere vurguladık. Bu amaçla, 28-30 Haziran 2022'de gerçekleştirilen Madrid Zirvesi öncesinde, bu 2 ülkeyle yaptığımız üçlü görüşmelerle terörle mücadeledeki kararlılıklarının vurgulanması, bu alandaki adımların ve iş birliğinin sıkılaştırılması ve savunma sanayi ihracatında ülkemize yönelik kısıtlamaları kaldırmaları amacına matuf üçlü mutabakatı imzaladık. Sürecin ilerletilmesi bakımından bir yol haritası teşkil eden bu belgeyle İsveç ve Finlandiya somut taahhüttüler üstlendiler. Taahhütler iki ana başlıktaydı. Biri, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek. İkincisi, savunma sanayi ürünlerinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması."