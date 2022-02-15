CHP'nin trollerini yöneten ekip ifşa oldu! 13. kattaki gizemli yapılanma: Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak ve Seyit Torun...

13. kata bağlı olarak çalışan ikinci merkez Ankara Ajansı ismi Dijital Strateji ve Propaganda, bir mühendis tarafından yönetiliyor.

18 bin bot hesap yönetiyor Ankara Ajansı. Bu ajanstan takipçi sayıları 100 bin ile 700 bin arasında değişen 7 büyük hesabı da yönetiyor. Bu Ajansın ortalama aylık gideri 5,5 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

İBB BEYAZ MASA DA İŞİN İÇİNDE

Bu işin belediyeler ayağı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayağında en önemli unsur İBB'deki Beyaz Masa'da 80 çalışanın sosyal medyada bu yalan ve iftiraları paylaşan bir ekibin olduğu tespit edildi. Ardında da Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını ve Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Adayı iken onun seçim çalışmalarını yürüten ajansın sahibi bu organizasyonda yer alıyor.

Ciddi anlamda Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'deki yüksek miktardaki oranlar söz konusu ajansa dağıtıldığı ifade ediliyor.