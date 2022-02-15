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    • 15.02.2022 23:05
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    CHP'nin trollerini yöneten ekip ifşa oldu! 13. kattaki gizemli yapılanma: Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak ve Seyit Torun...

    Sosyal medyada yalan ve manipülatif içeriklerle algı oluşturmaya çalışan CHP'nin başını çektiği muhalefetin trol yapılanması ifşa oldu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, CHP Genel Merkezi'nin 13. katından yönetilen trol ekiplerinin başında CHP Genel Başkan Yardımcılarının olduğunu söyledi. Kıran, "Bu yapılanmanın başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel var. Yani bu sosyal medyadaki yalan ve iftiranın arkasındaki gücün Onursal Adıgüzel tarafından kontrol edildiği ifade ediliyor. 13. Kattan düğmeye basılıyor ve bunlar ilk etapta İstanbul Ajansı ve Ankara Ajansı’na gönderiliyor." dedi. Kıran Ankara ve İstanbul'daki yapılanmaya ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    CHP’nin trollerini yöneten ekip ifşa oldu!

    A Haber Ekranlarında yayınanlanan Memleket Meselesi programında çarpıcı bir konu ele alındı.

    Sosyal medyadaki yalan ve trol yapılanmasının masaya yatırıldığı programda manipülatif içeriklerle algı oluşturmaya çalışan CHP'nin başını çektiği muhalefetin trol ekibinin kim tarafından yönetildiği ve finanse edildiği ifşa edildi.

    Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran konuya ilişkin önemli bilgiler verdi.

    Kıran'ın açıklamaları şu şekilde:

    Sosyal medyadaki yalan ve iftiranın merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. Katındaki merkezden yönetildiğine ilişkin ciddi iddia ve ifadeler var.

    ONURSAL ADIGÜZEL ORGANİZE EDİYOR
    Bu yapılanmanın başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel var. Yani bu sosyal medyadaki yalan ve iftiranın arkasındaki gücün Onursal Adıgüzel tarafından kontrol edildiği ifade ediliyor.


    Onursal Adıgüzel

    13. KATTAN DÜĞMEYE BASILIYOR AJANSLAR DEVREYE GİRİYOR
    13. Kattan düğmeye basılıyor ve bunlar ilk etapta İstanbul Ajansı ve Ankara Ajansı'na gönderiliyor.

    İstanbul Ajansı'nın başındaki kişi yine Onursal Adıgüzel'in danışmanı buradaki hesaplar bunlar tarafından yönetiliyor. Trol hesaplar buradan devreye sokuluyor.

    AYLIK 5 MİLYON TL MALİYETİ VAR
    Gazeteciler ve yazarlara yalan yanlış ifadeler bu merkez tarafından gönderiliyor. Aylık 3-5 Milyon arasınan maliyetinin olduğu ifade ediliyor.

    13. kata bağlı olarak çalışan ikinci merkez Ankara Ajansı ismi Dijital Strateji ve Propaganda, bir mühendis tarafından yönetiliyor.

    18 bin bot hesap yönetiyor Ankara Ajansı. Bu ajanstan takipçi sayıları 100 bin ile 700 bin arasında değişen 7 büyük hesabı da yönetiyor. Bu Ajansın ortalama aylık gideri 5,5 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

    İBB BEYAZ MASA DA İŞİN İÇİNDE
    Bu işin belediyeler ayağı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayağında en önemli unsur İBB'deki Beyaz Masa'da 80 çalışanın sosyal medyada bu yalan ve iftiraları paylaşan bir ekibin olduğu tespit edildi. Ardında da Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını ve Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Adayı iken onun seçim çalışmalarını yürüten ajansın sahibi bu organizasyonda yer alıyor.

    Ciddi anlamda Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'deki yüksek miktardaki oranlar söz konusu ajansa dağıtıldığı ifade ediliyor.

        Yine Ankara BB'ye bağlı bir trol yapılanması var. Bu yapının başında da Ankara Büyükşehir Basın ve Yayın Halkla ilişkiler birim müdürlüğünün olduğu iddia ediliyor.

        Burada da iki tane ajans öne çıkıyor. İçerikler üretiliyor ve PR çalışmalarında kullanılıyor. Belediye Başkanına yönelik Twitch yayınları vs. bu yapı tarafından kontrol ediliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi de aynı sistemle çalışıyor.


        Erdoğan Toprak

        Sistemin sosyal medyada yalan ve iftiranın yayılmasına destek olan isimlerin CHP Genel Başkan Koordinatörü Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un olduğu ifade ediliyor.

        ERDOĞAN TOPRAK VE SEYİT TORUN MALİ KAYNAK SAĞLIYOR
        Yani bu merkezin başında Onursal Adıgüzel ve mali kaynakları da Erdoğan Toprak ile Seyit Torun'un organize ettiği iddia ediliyor.

        CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıldır avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, 650 milyon liranın bu yapılanmalarda anketlere TV'lere ve belli firmalara gittiğini ifade etmişti.


        Seyit Torun

        Çiçek dedi ki; "2019-20-21 yıllarında hazineden alınan yardımlardan 650 milyon lira harcandı. Siz bu parayı nerede harcadınız?"

        Yani 650 milyonun nerede olduğunu ifade ediyor. Yerel seçimlerde Tuncay Özkan'ın kontrolünde 100 milyon lira medyaya verilen para.

        "Medyada kimler var; Halk TV, KRT Anka… Böyle uzar gider. Mesela anketçi İbrahim Uslu'ya ve Mehmet Ali Kulat'a kaç para verdiniz. Biz biliyoruz bu meblağları anketi 10 milyona yaptırırken faturada 20 milyon nasıl gösterildi? Bunlar nasıl yapıldı ortaya çıkacak bunlar benim somut olarak gördüğüm şeyler."

        Erdoğan Toprak'ın adı bu sebepten dolayı ortaya çıktı. Onursal Adıgüzel bu merkezin başında olduğu ifade ediliyor. Seyit Torun da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı… işte CHP'li isimlerin Erdoğan Toprak'ın Onursal Adıgüzel'in isimlerini açıklamaları ile bu şema oluşturuldu."

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        Haberler Güncel CHP'nin trollerini yöneten ekip ifşa oldu! 13. kattaki gizemli yapılanma: Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak ve Seyit Torun...
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