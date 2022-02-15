CHP'nin trollerini yöneten ekip ifşa oldu! 13. kattaki gizemli yapılanma: Onursal Adıgüzel, Erdoğan Toprak ve Seyit Torun...

A Haber Ekranlarında yayınanlanan Memleket Meselesi programında çarpıcı bir konu ele alındı.
Sosyal medyadaki yalan ve trol yapılanmasının masaya yatırıldığı programda manipülatif içeriklerle algı oluşturmaya çalışan CHP'nin başını çektiği muhalefetin trol ekibinin kim tarafından yönetildiği ve finanse edildiği ifşa edildi.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran konuya ilişkin önemli bilgiler verdi.
Kıran'ın açıklamaları şu şekilde:
Sosyal medyadaki yalan ve iftiranın merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. Katındaki merkezden yönetildiğine ilişkin ciddi iddia ve ifadeler var.
ONURSAL ADIGÜZEL ORGANİZE EDİYOR
Bu yapılanmanın başında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel var. Yani bu sosyal medyadaki yalan ve iftiranın arkasındaki gücün Onursal Adıgüzel tarafından kontrol edildiği ifade ediliyor.
Onursal Adıgüzel
13. KATTAN DÜĞMEYE BASILIYOR AJANSLAR DEVREYE GİRİYOR
13. Kattan düğmeye basılıyor ve bunlar ilk etapta İstanbul Ajansı ve Ankara Ajansı'na gönderiliyor.
İstanbul Ajansı'nın başındaki kişi yine Onursal Adıgüzel'in danışmanı buradaki hesaplar bunlar tarafından yönetiliyor. Trol hesaplar buradan devreye sokuluyor.
AYLIK 5 MİLYON TL MALİYETİ VAR
Gazeteciler ve yazarlara yalan yanlış ifadeler bu merkez tarafından gönderiliyor. Aylık 3-5 Milyon arasınan maliyetinin olduğu ifade ediliyor.
13. kata bağlı olarak çalışan ikinci merkez Ankara Ajansı ismi Dijital Strateji ve Propaganda, bir mühendis tarafından yönetiliyor.
18 bin bot hesap yönetiyor Ankara Ajansı. Bu ajanstan takipçi sayıları 100 bin ile 700 bin arasında değişen 7 büyük hesabı da yönetiyor. Bu Ajansın ortalama aylık gideri 5,5 milyon TL olduğu ifade ediliyor.
İBB BEYAZ MASA DA İŞİN İÇİNDE
Bu işin belediyeler ayağı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayağında en önemli unsur İBB'deki Beyaz Masa'da 80 çalışanın sosyal medyada bu yalan ve iftiraları paylaşan bir ekibin olduğu tespit edildi. Ardında da Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını ve Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Adayı iken onun seçim çalışmalarını yürüten ajansın sahibi bu organizasyonda yer alıyor.
Ciddi anlamda Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'deki yüksek miktardaki oranlar söz konusu ajansa dağıtıldığı ifade ediliyor.