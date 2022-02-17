CHP'nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP'nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası
CHP'nin başını çektiği muhalefetin trol yapılanması ifşa oldu. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında da Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyor. CHP tarafından oluşturulan sistemle parti içerisindeki yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalar, paylaşımlar sosyal medyada daha çok etkileşim alsın diye bot hesaplarla destekleniyor. Yalan, manipülasyon, iftira ve provokasyonlar trol ordusu eliyle yayılıyor. İşte CHP'nin trol ordusunu ifşa eden o dosya.
17.02.2022 17:47 - Son Güncelleme: 17.02.2022 18:05
CHP genel merkezi, parti içerisinde oluşturduğu bir sistemle binlerce kişinin bulunduğu bir ekibi sosyal medyada trol ordusu olarak görevlendirdi.
CHP Genel Merkezi'nin 13. Katı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın bulunduğu kat olarak biliniyor.
Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyor.