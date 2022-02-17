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Haberler Güncel CHP'nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP'nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası

CHP'nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP'nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası

CHP'nin başını çektiği muhalefetin trol yapılanması ifşa oldu. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında da Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyor. CHP tarafından oluşturulan sistemle parti içerisindeki yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalar, paylaşımlar sosyal medyada daha çok etkileşim alsın diye bot hesaplarla destekleniyor. Yalan, manipülasyon, iftira ve provokasyonlar trol ordusu eliyle yayılıyor. İşte CHP'nin trol ordusunu ifşa eden o dosya.

17.02.2022 17:47 - Son Güncelleme: 17.02.2022 18:05
CHP’nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP’nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası

CHP genel merkezi, parti içerisinde oluşturduğu bir sistemle binlerce kişinin bulunduğu bir ekibi sosyal medyada trol ordusu olarak görevlendirdi.

CHP Genel Merkezi'nin 13. Katı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın bulunduğu kat olarak biliniyor.

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CHP’nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP’nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası

Onursal Adıgüzel'in bu yapılanmadaki görevlerinden bazıları:

Kılcal Damar sisteminin idaresi
Türkiye'deki ve yurtdışındaki trol yapılanmasının organizasyonu

CHP’nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP’nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası

Seed (yorumcu) ekiplerinin sevk ve idaresi
Bot yazılım sistemlerinin geliştirilip çalıştırılması

CHP’nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP’nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası

Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmanın başında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bulunuyor.

CHP’nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP’nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası

Yıllarca "AK Parti'nin trol ekibi olduğunu" iddia eden CHP, "Kılcal Damar" adında bir sistem kurdu.
Bu sistemle CHP, nereye nasıl yorum yapacaklarını, kimlere etkileşim vereceklerini sistem üzerinden trol ekiplerine bildiriyor.

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