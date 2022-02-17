CHP’nin sosyal medyadaki trol ordusu deşifre oldu! Kılcal damar sistemi nedir? CHP’nin yalan ordusu nasıl çalışıyor? İşte trol dosyası

CHP genel merkezi, parti içerisinde oluşturduğu bir sistemle binlerce kişinin bulunduğu bir ekibi sosyal medyada trol ordusu olarak görevlendirdi.



CHP Genel Merkezi'nin 13. Katı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın bulunduğu kat olarak biliniyor.