İşte son seçim anketi! CHP'ye yakın Gezici Araştırma'dan muhalifleri üzecek anket! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu oyu yüksek Erdoğan'ın mı?

SEÇİMİ KİM KAZANIR?

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Seçimi kim kazanır' başlıklı yazısında "6'lı Masa'da İyi Parti dışında oy potansiyeli olan başka bir siyasi hareket yok. İyi Parti seçmeninin blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinden çok emin değilim" diye yazdı.

Barlas, muhalefette birçok ismin hala Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hazmedemediğini dile getirdi.

İşte Barlas'ın o yazısı:

Seçim yaklaştıkça adaylar, saflar ve ittifaklar netleşiyor. 6'lı koalisyon masasının 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğunu da bir tarafa not edelim.

Cumhurbaşkanı yarışı kadar ittifak pazarlıkları da gündemde. Bence bu ittifakların önemi çok abartılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenin tavrı aşağı yukarı belli oldu. Falanca ittifak istedi diye insanların siyasi tercihleri değişmez. Bu açıdan bakıldığında seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu arasında geçeceğini söyleyebiliriz.