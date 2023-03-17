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    • 17.03.2023 09:38
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    İşte son seçim anketi! CHP'ye yakın Gezici Araştırma'dan muhalifleri üzecek anket! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu oyu yüksek Erdoğan'ın mı?

    14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken ‘seçimi kim kazanır’ sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Biliyorsunuz 6’lı koalisyon, yaşadığı birçok krizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Cumhur İttifakı’nın adayı ise ilk günden bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Seçimlerle ilgili yapılan anketlerde de artış yaşanıyor. Ancak gelen son anket muhalifleri üzecek cinsten. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs 2023 seçimleri için Başkan Erdoğan’ın oyunun Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yüksek olduğunu söyledi.

    CHP’ye yakın şirketten muhalifleri üzecek anket!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken siyaset arenasında heyecan da artıyor.

    Millet İttifakı aylarca süren toplantı ve krizlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarma kararı aldı.

    Seçimlere yönelik anket çalışmaları hız kazandı.

    "ERDOĞAN'I KEMAL BEY'İN ÖNÜNDE GÖRÜYORUM"
    Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu.

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici, yapılan son anketlere göre Başkan Erdoğan'ın rakiplerine kıyasla önde olduğunu açıkladı.

    Sunucu Hande Fırat'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in anketlere ilişkin açıklamalarını hatırlatması üzerine konuşan Gezici, şu ifadeleri kullandı:

    Mustafa Şen sektörün duayenlerinden biri. Çok tecrübeli bir kurumda yetişmiş, anketler yapan birisi. Ben de halen Sayın Erdoğan'ı Kemal Bey'in önünde görüyorum. Alma ihtimali daha fazla. Şu an halen iktidarda bir güç var. Ben Erdoğan'ın önde olduğunu görüyorum şu anda.

        SEÇİMİ KİM KAZANIR?

        Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Seçimi kim kazanır' başlıklı yazısında "6'lı Masa'da İyi Parti dışında oy potansiyeli olan başka bir siyasi hareket yok. İyi Parti seçmeninin blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinden çok emin değilim" diye yazdı.

        Barlas, muhalefette birçok ismin hala Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hazmedemediğini dile getirdi.

        İşte Barlas'ın o yazısı:

        Seçim yaklaştıkça adaylar, saflar ve ittifaklar netleşiyor. 6'lı koalisyon masasının 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğunu da bir tarafa not edelim.
        Cumhurbaşkanı yarışı kadar ittifak pazarlıkları da gündemde. Bence bu ittifakların önemi çok abartılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenin tavrı aşağı yukarı belli oldu. Falanca ittifak istedi diye insanların siyasi tercihleri değişmez. Bu açıdan bakıldığında seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu arasında geçeceğini söyleyebiliriz.



        MUHALİF SEÇMENİN TAMAMI KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİR Mİ?
        6'lı Masa'da İyi Parti dışında oy potansiyeli olan başka bir siyasi hareket yok. İyi Parti seçmeninin blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinden çok emin değilim. Parti içerisinde Yavuz Ağıralioğlu'nun başını çektiği bir grubun hâlâ Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hazmedemediğini söyleyebiliriz. Dahası, Meral Akşener'in masayı devirdiği gün CHP'lilerden gelen küfür ve hakaretler de unutulmuş değil.
        Babacan, Davutoğlu ve Uysal'ın verdiği desteğin getirisi, götürüsü tartışılır. Saadet Partisi'nde ise sular durulmuyor. Yüzde 1'in altına düşmüş oy oranlarından Kılıçdaroğlu'na kaç oy çıkar bilmiyorum.
        HDP'ye gelince... HDP bir siyasi parti değil. Kandil'den emir alan bir yapı var karşımızda. Milletvekilleri listelerinin nerelerde yapıldığını da sanırım söylememe gerek yok. Örgüt disiplini içerisinde oy verecekler. Daha önceki seçimlerde ve yapılan kamuoyu araştırmalarında HDP tabanından Erdoğan'a ciddi oranda oy geldiğini biliyoruz. 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacak olan HDP'nin tabanından Erdoğan'a ne kadar oy çıkar bilmiyorum ama blok olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Sonuç olarak Kılıçdaroğlu açısından İyi Parti, HDP, Gelecek, DEVA ve Saadet'in oyları çantada keklik değil.



        ÇOK FARKLI KLASMANDA İKİ LİDER YARIŞIYOR
        Cumhur İttifakı açısından durum biraz daha farklı. Erdoğan'ın aldığı destekler ve yaptığı ittifaklar çıkar ilişkileri üzerinden değil, ilkeler doğrultusunda gelişen anlayış birlikteliğinden kaynaklanıyor. Kimse kimseye talimat vermiyor. Zaten normal bir seçmen de talimat dinlemez. Kabine girdiğinde kalbinden kim geçiyorsa ona oy verir. Bu seçimlerde de farklı olmayacak.
        Dünkü yazımda Kılıçdaroğlu'nun bilgisizliğine vurgu yapmış ve "Türkiye böyle bir cumhurbaşkanını hak etmiyor" demiştim. Muhaliflerin bazısı kızmış, bir kesimi de bana hak vermiş.
        Türkiye, 14 Mayıs'ta önemli bir yol ayrımında. Bir tarafta 21 yıldır ülkede baş döndürücü gelişmelere imza atmış, 15 seçim kazanmış Erdoğan gibi bir lider var. Diğer tarafta ülkesi için tek bir çivi çakmamış, hayatı başarısızlıklarla dolu, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerden habersiz Kılıçdaroğlu var. Çok farklı klasmanda yarışan iki liderden bahsediyoruz. Her açıdan aralarında uçurum mevcut. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizce bu seçimleri kim kazanacak?

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        CİDDİ KOPUŞLAR VAR

        6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmasıyla Saadet Partisi'nden büyük kopuşlar olduğunu söyleyen Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Temel Bey bunun sebebini hiç düşündü mü acaba? Recep Tayyip Erdoğan dururken bu taban kolay kolay Kılıçdaroğlu'na oy vermez" dedi.

            İşte Zafer Şahin'in yazısından ilgili bölüm:

            Mücahid Kılıçdaroğlu'nun yan etkileri

            Muhalefet blokunda ciddi bir yüzde 60 takıntısı var.

            Sosyal medya oylamalarına, partili anketçilerin araştırmalarına göre Kılıçdaroğlu seçimi yüzde 60'la alacak!

            Bu hayali neden satıyorlar?

            1- Henüz Kılıçdaroğlu'nun adaylığını satın almamış muhalif tabanı Kemal Bey'e ısındırmak için.

            2- Seçimi kaybettiklerinde "Sandıkta hile var" yalanına sarılmak ve seçimin meşruiyetine gölge düşürmek maksadıyla.

            Yüzde 60 hayalini son dolaşıma sokan isim Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oldu!

            Temel Bey farkında değil ama Saadet tabanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını satın almadı. Partiden ciddi kopuşlar var.

            İlyas Tongüç. MGV ve Anadolu Gençlik Derneği eski başkanı. Eski GİK üyesi.

            Abdullah Serim. Saadet'in eski İstanbul İl Başkanı.

            Selman Esmerer. Eski GİK üyesi. Parti tabanında ağırlığı olan bir isim.

            Mustafa Köylü. Cansuyu Derneği Başkanı.

            Kasım Sezen. Sağlık-Der Genel Başkanı.

            MİLKO kuruluşları, Haymana Muhtırası'na imza atan 50 üst düzey Saadetli.

            Bütün bu isimler ve diğerleri… Saadet Partisi tabanı "Mücahid Kılıçdaroğlu" sloganıyla kendilerine dayatılan CHP liderine tepkili. Saadet'in oyu en iyimser anketlerde bile yüzde 0.4'lerde çıkıyor. Temel Bey bunun sebebini hiç düşündü mü acaba? Recep Tayyip Erdoğan dururken bu taban kolay kolay Kılıçdaroğlu'na oy vermez.

            Not: Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi de büyük bir ihtimalle Erdoğan'a destek kararı alacak.

            Erbakan ile özdeşleşen o sloganı Kılıçdaroğlu'na yakıştırmayacaktınız Temel Bey.

            Sonra ortaya böyle yan etkiler çıkması kaçınılmaz oluyor.
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            CHP’ye yakın şirketten muhalifleri üzecek anket!
            Haberler Güncel İşte son seçim anketi! CHP'ye yakın Gezici Araştırma'dan muhalifleri üzecek anket! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu oyu yüksek Erdoğan'ın mı?
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