11 ilde yeniden inşa ve ihya! Bakan Kurum: Söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni", Kahramanmaraş Belediyesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta asrın felaketinden 46 gün sonra yeni konutların temellerinin bugün atılacağını söyledi.

"HİÇBİR FELAKETTE MİLLETİMİZİ AÇTA AÇIKTA, SAHİPSİZ BIRAKMADIK"

Devletin her afette afetzedelerin yanında olduğunu dile getiren Kurum, "Hiçbir afette, hiçbir felakette milletimizi açta açıkta, sahipsiz bırakmadık. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da deprem oldu bizler oradaydık. Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın ve Rize'de seller oldu biz yine milletimizin yanındaydık. Antalya ve Muğla'da yangınlar oldu biz yine milletimizin, afetzede kardeşlerimizin yanında soluğu aldık. Devletimiz burada olduğu gibi bütün imkanlarıyla, bütün birikimleriyle hep afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, her türlü yardımı arama kurtarmadan insani yardıma, enkaz kaldırma sürecine, geçici barınma sürecine kadar seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürdü, Allah'ın izniyle sürdürmeye de devam edecek." diye konuştu.