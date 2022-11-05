Yunan medyasının Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Yalan iddiayla UNESCO'ya çağrı yaptılar

Türkiye'nin bundan tam 2 yıl önce Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağını müjdelemesi, Yunanistan'da rahatsızlığa neden olmaya devam ediyor.
Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020 tarihinden bu yana gerek Yunan hükümeti gerekse Yunan medyası, birçok karalama kampanyasına imza atmaya çalıştı. Ayasofya Camii'ne ilişkin küstah ifadeler kullanmaktan çekinmeyen Yunan basınında bir kez daha skandal sözlere imza atıldı.
KÜSTAH İFADELER KULLANILDI
Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Yunan Proto Thema gazetesi, hadsiz bir Ayasofya çağrısında bulundu.
Yunan gazete, Ayasofya'nın tahrip edildiğini iddia eden haberinde, UNESCO'ya da çağrıda bulundu. Proto Thema, daha önce bazı yanlı Türk sitelerinde yer alan "Ayasofya tahrip ediliyor" iddialarını kaynak göstererek yaptığı çağrıda Ayasofya'nın anıt olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
Ortodoks Parlamentolararası Asamblesi Başkanı Dr. Maximos Charakopoulos'un sözlerine yer veren gazete, UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi Temsilcisi Berta de Sancristobal ile Paris'teki merkezinde yaptığı görüşmede Ayasofya'nın tehlikede olan anıt ilan edilmesini istediğine yer verdi.
İBADETE AÇILMASINI "SAYGISIZLIK" OLARAK NİTELENDİRDİLER
"Ayasofya'nın saygısızca camiye çevrilmesi sadece tarihi gerçeğe hakaret değil, anıta doğrudan bir tehdit oluşturuyor." İfadelerini kullanan Charakopoulos, "Ayasofya tehlikede olan anıt ilan edilmelidir. İşte bu yüzden UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi temsilcisine, anıtın camiye dönüştürülmesinden sonra uğradığı ve şu anda kurumlar ve Türk medyası tarafından doğrudan aktarılan zararları hakkında bilgi verdim. UNESCO temsilcisine bu felaketleri anlatan yayınlarla ayrıntılı bir durum gönderdim." sözlerini sarfetti.