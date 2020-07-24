Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına saatler kala İstanbul'un birçok noktasından insanlar 86 yıl sonra ilk namazı eda etmek için geceden camiye geldi. Ayasofya çevresinde sabahlayan ve ilk ibadet için saatler sayan vatandaşlar, sabah namazını da güvenlik noktalarının önünde saf tutarak kıldı. İşte Takvim.com.tr editörleri Ahmet Zeren ve Süheyl Burak Demirhan'ın objektifinden ve kaleminden tarihi günün detayları.