Haberler Galeri Güncel Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun

Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun

Ayasofya-i Kebir Cami'i Şerifi'nin ibadete açılmasına saatler kala Türkiye'nin birçok noktasından gelen vatandaşlar Ayasofya'ya akın etmeye başladı. Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlenirken vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkür edip dua ettiler. Takvim.com.tr editörleri Ahmet Zeren ve Süheyl Burak Demirhan, tarihi kavuşmaya tanıklık etti ve detayları bizzat aktardı.

24.07.2020 11:43 - Son Güncelleme: 24.07.2020 12:14
Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına saatler kala İstanbul'un birçok noktasından insanlar 86 yıl sonra ilk namazı eda etmek için geceden camiye geldi. Ayasofya çevresinde sabahlayan ve ilk ibadet için saatler sayan vatandaşlar, sabah namazını da güvenlik noktalarının önünde saf tutarak kıldı. İşte Takvim.com.tr editörleri Ahmet Zeren ve Süheyl Burak Demirhan'ın objektifinden ve kaleminden tarihi günün detayları.

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Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun

KALABALIK ARTIYOR
Gün ağarmaya başlamasıyla birlikte İstanbul ve çevre illerden gelen vatandaşlar Ayasofya'ya akın etmeye başladı. Tramvay, metro, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun olduğu gözlemlendi.

Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun

TEKBİR GETİREREK YÜRÜDÜLER
Beyazıt Tramvay durağında bir grup geniş güvenlik önlemleri altında tekbirler getirerek Ayasofya Camii'ne doğru yürüdü. Ekipler yürüyüş yapan grubu sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun

VATANDAŞLARA BOREL DAĞITILDI
Camii girişinde polis ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi. Ekipler maskesi olmayan vatandaşları uyardı. Yerli dezenfektan BOREL camiye gelen vatandaşlara dağıtıldı.

Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun

"ALLAH BASKANIMIZDAN RAZI OLSUN"
Ayasofya-i Kebir-i Şerif Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olması vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Ayasofya'nın bahçesinde namazı bekleyen vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua edip, teşekkür ettiler.

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