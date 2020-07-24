Takvim.com.tr editörleri Türkiye'nin Ayasofya'ya kavuşma heyecanına tanıklık etti! Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a minnettar: Allah ondan razı olsun
Ayasofya-i Kebir Cami'i Şerifi'nin ibadete açılmasına saatler kala Türkiye'nin birçok noktasından gelen vatandaşlar Ayasofya'ya akın etmeye başladı. Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlenirken vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkür edip dua ettiler. Takvim.com.tr editörleri Ahmet Zeren ve Süheyl Burak Demirhan, tarihi kavuşmaya tanıklık etti ve detayları bizzat aktardı.
24.07.2020 11:43
- Son Güncelleme: 24.07.2020 12:14
Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışına saatler kala İstanbul'un birçok noktasından insanlar 86 yıl sonra ilk namazı eda etmek için geceden camiye geldi. Ayasofya çevresinde sabahlayan ve ilk ibadet için saatler sayan vatandaşlar, sabah namazını da güvenlik noktalarının önünde saf tutarak kıldı. İşte Takvim.com.tr editörleri Ahmet Zeren ve Süheyl Burak Demirhan'ın objektifinden ve kaleminden tarihi günün detayları.
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