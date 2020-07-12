Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2020 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2020 16:46
    ABONE OL

    Başkan Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptı?

    Ayasofya, tam 86 yıl sonra Danıştay’ın kararı ile müze statüsünden cami statüsüne geçti. Dünya bu kararı konuşurken Başkan Erdoğan’ın döneminde 86 yıllık hayalin gerçekleşmesi gündeme oturdu. Peki Başkan Erdoğan tarihi Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptı? açıkladı.

    Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptı?

    Danıştay 10. Dairesi; 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Aynı gün Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma günü cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN: "SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM"
    ; 10 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili Başkan 'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

    Er; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda; "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabi. "O gece nasıl uyudunuz?" dedim.

    "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

    KENAN KIRAN-SABAH

    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptı?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri