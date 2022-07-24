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Haberler Güncel Ayasofya'nın yeniden camii olmasının üzerinden 2 yıl geçti! İşte tarihe damga vuran kareler

Ayasofya'nın yeniden camii olmasının üzerinden 2 yıl geçti! İşte tarihe damga vuran kareler

Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden camii olarak ibadete açıldı. Ayasofya'da ilk namaz 2 yıl önce bugün kılındı. Bu tarihi ana tanıklık etmek ve Ayasofya'da ibadet etmek isteyen yüz binlerce kişi açılışa akın etti. Aynı anda yaklaşık 350 bin kişi namaz kıldı. İşte o tarihi günden kareler...

24.07.2022 10:30 - Son Güncelleme: 24.07.2022 10:53
Ayasofya’nın yeniden camii olmasının üzerinden 2 yıl geçti! İşte tarihe damga vuran kareler

Müslüman aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi...

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Ayasofya’nın yeniden camii olmasının üzerinden 2 yıl geçti! İşte tarihe damga vuran kareler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı...

Ayasofya’nın yeniden camii olmasının üzerinden 2 yıl geçti! İşte tarihe damga vuran kareler

Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce kişi camiye akın gitti, avlusunu da bahçesini de doldurdu.

Ayasofya’nın yeniden camii olmasının üzerinden 2 yıl geçti! İşte tarihe damga vuran kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıkıp hutbe verdiği tarihi günün bugün ikinci yılı...

Ayasofya’nın yeniden camii olmasının üzerinden 2 yıl geçti! İşte tarihe damga vuran kareler

350 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILDI
O gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzin ezan okudu...

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