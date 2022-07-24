Ayasofya'nın yeniden camii olmasının üzerinden 2 yıl geçti! İşte tarihe damga vuran kareler
Ayasofya, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de yeniden camii olarak ibadete açıldı. Ayasofya'da ilk namaz 2 yıl önce bugün kılındı. Bu tarihi ana tanıklık etmek ve Ayasofya'da ibadet etmek isteyen yüz binlerce kişi açılışa akın etti. Aynı anda yaklaşık 350 bin kişi namaz kıldı. İşte o tarihi günden kareler...
24.07.2022 10:30 - Son Güncelleme: 24.07.2022 10:53
350 BİN KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILDI
O gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzin ezan okudu...